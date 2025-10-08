Ως βουλευτή στη Α' Πειραιώς ορκίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή ο Θοδωρής Δρίτσας, λαμβάνοντας από τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ την έδρα, μετά από την παραίτηση που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σημειώνεται πως ο κ. Δρίτσας αντικαθιστά τον κ. Τσίπρα, ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Πειραιώς αλλά έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά από το 2023, οπότε αναμένεται μετά την ορκωμοσία του, η δήλωση προσχώρησής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Εφόσον υποβληθεί η δήλωση προσχώρησης του κ. Δρίτσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 25 βουλευτές, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα έχει στη δύναμή της 12 βουλευτές.

Υπενθυμίζεται πως στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (Ιούνιος του 2023) ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει 47 έδρες...