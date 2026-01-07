«Ώρα μηδέν» για το αγροτικό - Στις 12 η κυβέρνηση ανακοινώνει τα μέτρα

Στην ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου θα προχωρήσουν σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αργότερα, το απόγευμα, έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας για περαιτέρω συντονισμό μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Αν προχωρήσουν σε 48ωρο «μπλακάουτ», οι αγρότες θα κλείσουν παράδρομοι, τα τελωνεία και στη Θεσσαλονίκη και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Τα μέτρα και τα επόμενα βήματα

Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν δεν αναμένεται να περιλαμβάνουν εκπλήξεις.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αφορούν την τιμή στο αγροτικό ρεύμα κοντά στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, αποζημίωση του 100% των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, ενώ στις συσκέψεις των προηγούμενων ημερών έγινε εξειδίκευση, όσον αφορά την τελική μορφή των σημερινών ανακοινώσεων.

Παράλληλα, από την κυβέρνηση σε όλους τους τόνους διαμηνύεται ότι ο χρόνος εξαντλείται και ότι εφόσον δεν υπάρξει εκτόνωση στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, το λεγόμενο plan B θα τεθεί σε εφαρμογή.

Αν οι αγρότες επιμείνουν στη σκληρή στάση, αναμένεται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που προβλέπονται από το νόμο και που έχει προαναγγελθεί από κυβερνητικές πηγές ότι θα ενεργοποιηθούν.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ, τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πιο υψηλά και οι κυρώσεις πιο αυστηρές, ενώ αναφέρεται, επίσης, ότι η μη συμμόρφωση μετά από την επιβολή ενός προστίμου, για παράδειγμα για παράνομη κατάληψη οδοστρώματος, συνεπάγεται επανάληψη της επιβολής του.