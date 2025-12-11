ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα τα πρακτικά της κατάθεσης του «Φραπέ»

Με ονομαστική ψηφοφορία, κατόπιν αιτήματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εγκρίθηκε η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αποστολή των σημερινών πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επικράτηση της πρότασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Στον αντίποδα ήταν η άλλη πρόταση, για σύλληψη και αυτόφωρη παραπομπή του κ. Ξυλούρη.

Την ίδια ώρα, στην Εξεταστική Επιτροπή βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την παράταση των εργασιών της. Παράλληλα, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, αναμένεται να τεθεί – είτε σήμερα είτε στο προσεχές διάστημα – και το θέμα ενδεχόμενης παραπομπής της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Όπως υποστήριξε ο κ. Νικολακόπουλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προέβη σε συχνές διακοπές κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Ξυλούρη.





