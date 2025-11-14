ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 14 οι προφυλακίσεις για εγκληματική οργάνωση - Στους 40 οι κατηγορούμενοι

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ένας ακόμα κατηγορούμενος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον 40ο κατηγορούμενο που βρέθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, στον κατηγορούμενο ο οποίος έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις, αποδίδεται κρίσιμος ρόλος στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Με τη σημερινή απόφαση του Ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα, οι προσωρινά κρατούμενοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση, είναι 14, ενώ μία κατηγορούμενη έχει τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό.

Όπως εκτιμάται τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπό έρευνα υπόθεση.



Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι χθες ξεκίνησαν στη Βουλή οι καταθέσεις πρώην αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση με τις επιδοτήσεις του Οργανισμού.

Πρώτος μάρτυρας είναι ο Γιώργος Αποστολάκης, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις 13:00 το μεσημέρι αναμένεται να ξεκινήσει η κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα, επίσης πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού, Γιώργου Κέντρου.

Ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει η τοποθέτηση του κ. Κέντρου, καθώς έχει αναφερθεί σε θέματα που σχετίζονται με νόμιμες επισυνδέσεις, θέμα για το οποίο, όπως εκτιμάται, θα δεχθεί σχετικές ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με διαδικαστική συζήτηση, έπειτα από παρέμβαση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος επισήμανε ότι ο Βασίλης Κόκκαλης, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε προϊστάμενος και των δύο μαρτύρων, ενώ ταυτόχρονα είναι και ο ίδιος μάρτυρας στην υπόθεση. «Δεν μπορεί κάποιος να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θέτει προς το παρόν θέμα εξαίρεσης.