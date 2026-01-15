Ο «χειμώνας» των crypto και η δύσκολη επόμενη μέρα

Μία ασυνήθιστη «ήττα» έχουν υποστεί τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα στο τέλος του 2025, ενώ δύσκολη δείχνει και η εκκίνηση του 2026, καθώς έχασαν το ράλι των χρηματιστηρίων και συνεχίζουν να περιορίζονται σε στενό εύρος διακύμανσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και περίπου δύο μήνες το bitcoin δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει σε τροχιά βιώσιμης ανόδου και παραμένει κάτω από το επίπεδο των 100.000 δολαρίων. Το κορυφαίο crypto καταγράφει πτώση της τάξης του 15% σε επίπεδο τριμήνου αλλά τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να απεγκλωβιστεί.

Η μερική βελτίωση του κλίματος οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων που όμως δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχουν τη δυναμική να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση στο bitcoin, στο ethereum, στο XRP και στα υπόλοιπα δημοφιλή ψηφιακά νομίσματα.

Αρχικά, η αγορά είδε να σημειώνεται πρόοδος σε μία από τις κρίσιμες «εκκρεμότητες» της διακυβέρνησης Τραμπ σε ό,τι αφορά τα crypto. Σήμερα συνεδριάζει η Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας για να εξετάσει τον πολυαναμενόμενο Νόμο περί Σαφήνειας της Αγοράς Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Digital Asset Market Clarity Act), αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε δημοσιεύσει ένα προσχέδιο του νόμου. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι «κάθε Αμερικανός πολίτης θα έχει στη διάθεσή του τα εργαλεία, την πληροφόρηση και την προστασία που χρειάζεται για να συμμετέχει με ασφάλεια στις ψηφιακές αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Επιτροπή.

Η εξέλιξη έφερε αισιοδοξία με αποτέλεσμα το bitcoin να ξεπεράσει τα 97.000 δολάρια για πρώτη φορά από τις 14 Νοεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, ο βασιλιάς των crypto συνεχίζει να απέχει περίπου 29% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου πάνω από τα 126.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, Πολ Άτκινς, η ψήφιση του νομοσχεδίου θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ να γίνουν οι ΗΠΑ η παγκόσμια πρωτεύουσα των crypto. Ο ίδιος χαρακτήρισε «μεγάλη εβδομάδα» την τρέχουσα για την αγορά.

Στη βελτίωση του κλίματος βοήθησε και η είδηση ότι η εταιρεία Strategy (πρώην MicroStrategy) του δισεκατομμυριούχου Μάικλ Σέιλορ, αγόρασε 13.627 bitcoin με μέση τιμή στα 91.519 δολάρια και συνολική αξία 1,25 δισ. δολάρια. Πλέον, η Strategy έχει στην κατοχή της 687.410 bitcoin ενισχύοντας τον ρόλο της στην αγορά και παραμένοντας η μεγαλύτερη επιχείρηση-κάτοχος του βασιλιά των κρυπτονομισμάτων.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο θα έχει διάρκεια το υφιστάμενο ράλι. Μήπως η μείωση της μεταβλητότητας είναι ο λόγος που το bitcoin και τα υπόλοιπα crypto έχουν χάσει μέρος της ελκυστικότητάς τους; Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν και τελικά διαμορφώνουν το σκηνικό της μεταβλητότητας είναι η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές.

Με την κυκλοφορία των spot bitcoin ETFs, τα crypto έκαναν πανηγυρική είσοδο στις παραδοσιακές αγορές και σε μεγάλο βαθμό είναι εύλογο να περιορίζονται οι ακραίες διακυμάνσεις. Όμως δεν μηδενίζονται αφού η μεγάλη μόχλευση και οι εκτός χρηματιστηρίων συναλλαγές συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της επενδυτικής κίνησης.

Όπως δείχνουν, μάλιστα, οι δείκτες μεταβλητότητας, το 2025 ήταν η χρονιά με τις μικρότερες διακυμάνσεις στην ιστορία του bitcoin, στιγματίζοντας κατά κάποιο μία επενδυτική κατηγορία που έχει γίνει γνωστή για τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα, τα οποία με τη σειρά τους υπόσχονται εντυπωσιακά κέρδη αλλά και τρομακτικές απώλειες.

Η εσχάτως περιορισμένη μεταβλητότητα είναι ασυνήθιστη αν και όχι μοναδική αφού και στο παρελθόν έχουν υπάρξει περίοδοι «συσσώρευσης». Την ίδια ώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι η μείωση της μεταβλητότητας του bitcoin αποτελεί ένδειξη… ενισχυμένης ωριμότητας μετά από δύο χρόνια που κυκλοφορούν τα spot Bitcoin ETFs (το πρώτο εγκρίθηκε από την SEC στις 10 Ιανουαρίου του 2024).

Σε κάθε περίπτωση, η τάση των επόμενων εβδομάδων και μηνών θα εξαρτηθεί αφενός από τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πεδίο και αφετέρου από τη διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν αυξημένο ρίσκο, αφού τα crypto συνεχίζουν και θα συνεχίσουν στο μέλλον να θεωρούνται assets ακραίου κινδύνου (παρά τον σχετικό περιορισμό της μεταβλητότητας).

Πάντως, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και το έκρυθμο σκηνικό μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν διαμορφώνουν συνθήκες που κάνουν τους επενδυτές να αναζητούν ασφαλή καταφύγια και όχι risk assets, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την αναρρίχηση του bitcoin σε νέα ιστορικά υψηλά.