Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγαπημένες μετοχές των ξένων επενδυτών

Η συμπεριφορά των ξένων επενδυτών έχει περίπου μυθοποιηθεί από την πλειονότητα των εμπλεκομένων της ελληνικής αγοράς, ενώ η παρουσία τους έχει σχεδόν συνδεθεί με κάθε χρηματιστηριακή κίνηση στο ταμπλό. Η πραγματικότητα απέχει κάπως από αυτή τη μάλλον αυθαίρετη γενίκευση, καθώς τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025 δείχνουν ότι, παρά τη διαχρονικά υψηλή συμμετοχή τους στον ημερήσιο τζίρο, οι καθαρές ροές των ξένων επενδυτών δεν ήταν ούτε ομοιόμορφα θετικές ούτε καθοριστικές σε κάθε ανοδική ή πτωτική κίνηση της αγοράς. Παράλληλα φαίνεται ότι το ξένο θεσμικό στοιχείο έχει μια σαφή και σταθερή προτίμηση προς τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφώς πιο σύνθετη: οι ξένοι επενδυτές εμφανίζονται επιλεκτικοί, με εστίαση σε συγκεκριμένους τίτλους του FTSE-25, ενώ σε μεγάλο μέρος της αγοράς ο ρόλος των εγχώριων χαρτοφυλακίων αποδεικνύεται πιο ουσιαστικός απ’ όσο συνήθως αναγνωρίζεται. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι η κατεύθυνση του ΧΑ δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά από το λεγόμενο «ξένο χρήμα», αλλά από τη δυναμική αλληλεπίδραση θεσμικών, ιδιωτών και εταιρικών εξελίξεων, με τους ξένους επενδυτές να λειτουργούν περισσότερο ως επιταχυντές τάσεων παρά ως μοναδικοί καταλύτες.

Στις μετοχές του FTSE-25, η περσινή πρωταθλήτρια των αποδόσεων Alpha Bank κατέγραψε καθαρές εισροές ύψους 165,3 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα η Aktor εμφάνισε εκροές 6,4 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η άνοδος της μετοχής της ήταν μια καθαρά ελληνική υπόθεση. Πρωταθλήτρια των εισροών στον FTSE-25 αναδείχθηκε η Εθνική Τράπεζα με 260 εκατ. ευρώ, μακράν το μεγαλύτερο απόλυτο μέγεθος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Alpha Bank. Στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα βρίσκεται η Cenergy με καθαρές εισροές 117 εκατ. ευρώ, στην τέταρτη η Motor Oil με 109 εκατ. ευρώ και στην πέμπτη η Titan με εισροές 69 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες εκροές κατέγραψε η Metlen με 236 εκατ. ευρώ, χωρίς αυτό να αποτρέψει τη μετοχή από το να κλείσει τη χρονιά με χρηματιστηριακά κέρδη 23,4%. Οριακά χαμηλότερες ήταν οι εκροές για την Eurobank, στα 235,6 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή ωστόσο να σημειώνει εντυπωσιακά κέρδη 54,3%. Τα placements παλαιών μετόχων στην Τράπεζα Κύπρου είχαν ως αποτέλεσμα εκροές 130,1 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να επηρεαστεί ουσιαστικά η ανοδική τάση της μετοχής, η οποία έκλεισε το 2025 με άνοδο 76,5%, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μερίσματα που διανεμήθηκαν εντός της χρονιάς.

Η εικόνα της μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα Πλαστικά Θράκης, αν και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς κινήθηκαν σχεδόν καθηλωμένα πέριξ των 4 ευρώ και έκλεισαν το έτος με τη μάλλον πτωχή επίδοση του +1,5%, κατέγραψαν τις υψηλότερες καθαρές εισροές από ξένους επενδυτές, ύψους 67,5 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, σημαντικές εκροές εμφάνισε η Intralot με 121,7 εκατ. ευρώ, παρά τα οριακά ετήσια κέρδη της μετοχής. Αντίστοιχα, η ισχυρή άνοδος των ΑΒΑΞ, ΟΛΘ και Profile δεν φαίνεται να συνδέεται με έντονη παρουσία ξένων θεσμικών κεφαλαίων, καθώς οι σχετικές εισροές περιορίστηκαν σε λίγα εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, στη χαμηλή κεφαλαιοποίηση η συμμετοχή των ξένων επενδυτών είναι από ισχνή έως σχεδόν ανύπαρκτη. Σε αυτό το τμήμα της αγοράς, το ελληνικό στοιχείο έχει τον πρώτο και καθοριστικό λόγο στη διαμόρφωση της τάσης. Πολλές μετοχές, παρότι εμφανίζουν αξιόλογα θεμελιώδη μεγέθη, δεν πληρούν βασικές συναλλακτικές προϋποθέσεις για έναν θεσμικό επενδυτή – όπως επαρκή εμπορευσιμότητα και ελεύθερη διασπορά – πόσο μάλλον για ένα ξένο επενδυτικό κεφάλαιο με ακόμη αυστηρότερα κριτήρια επιλογής.

Συμπερασματικά, οι ξένοι επενδυτές δεν είναι ούτε ο από μηχανής θεός του ΧΑ ούτε ο μόνιμος «ένοχος» για κάθε διακύμανση του ταμπλό. Επενδύουν, αποεπενδύουν και επιλέγουν, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι – απλώς με μεγαλύτερα ποσά και διαφορετική υπομονή. Όσο για την αγορά, συνεχίζει να κινείται όχι επειδή «μπήκαν οι ξένοι», αλλά επειδή κάποιοι – Έλληνες και μη – εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πίσω από τα σύμβολα των μετοχών υπάρχουν ακόμα σπουδαίες επιχειρήσεις.