Κυβέρνηση: Πατάει γκάζι στις μεταρρυθμίσεις

Τις τελευταίες 45 ημέρες η κυβέρνηση κινείται στη «σκιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων. Από χθες, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να στείλει μήνυμα συνέχισης του κυβερνητικού έργου, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος πιέζει -καθώς έχει εισέλθει στην τελική ευθεία της τετραετίας- και επιδιώκοντας να απεγκλωβιστεί από την μονοθεματική διαχείριση «ανοιχτών μετώπων». Ο στόχος της ολοκλήρωσης συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής πολιτικών, με απτά αποτελέσματα σε κομβικούς τομείς, παραμένει, άλλωστε, το βασικό διακύβευμα για την κυβέρνηση, που ζητά να κριθεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Το πεδίο της Δικαιοσύνης, όπου όσα συντελούνται χαρακτηρίζονται από κυβερνητικά στελέχη ως τομή, που οδηγούν στον εκσυγχρονισμό της και την επιτάχυνση της απονομής της, κάτι, που έχει αποτελέσει κεντρικό ζητούμενο εδώ και δεκαετίες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης. Έτσι, την ώρα, που οι διεργασίες για την άρση του αδιεξόδου στο αγροτικό, συνεχίζονταν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόταν χθες ένα δικηγορικό γραφείο, προκειμένου να ενημερωθεί και να δει να λειτουργεί στην πράξη, ο ψηφιακός δικαστικός φάκελος, ένα πρωτοποριακό σύστημα, που αλλάζει την καθημερινότητα και διευκολύνει το έργο δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών και το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Άμεσες θετικές επιπτώσεις, η σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η συρρίκνωση της γραφειοκρατίας, αλλά και η μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους, με θετικό, μάλιστα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θεωρείται ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο της αναβάθμισης και επέκτασης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς συγκεντρώνει ηλεκτρονικά τη δικογραφία μιας υπόθεσης, δίνοντας άμεση πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα με ένα «κλικ». Στο νέο σύστημα εντάσσονται από την 1η Απριλίου όλες οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης, δηλαδή το 60% των υποθέσεων των δικών, ενώ προβλέπεται η επέκτασή του σε όλες τις υποθέσεις έως το 2027.

Σήμερα, στην κυβερνητική ατζέντα κυριαρχεί η ένταξη της πρώτης φρεγάτας Belharra, «ΚΙΜΩΝ», στο Πολεμικό Ναυτικό, επαναφέροντας στην επικαιρότητα την κεντρική πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την προσαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στο νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών. Η ένταξη νέων πλοίων με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό, αποτελεί μέρος της Μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.

Οικονομία, καθημερινότητα και μεταρρυθμίσεις αποτελούν τους κεντρικούς άξονες του Μεγάρου Μαξίμου, που επιδιώκει να προτάξει τα κεφάλαια αυτά της πολιτικής του και να μην εγκλωβιστεί στη διαχείριση ανοιχτών μετώπων, στα οποία επίσης, κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι οι κινήσεις που γίνονται σηματοδοτούν την βούληση για εξεύρεση λύσεων σε χρόνια προβλήματα.

Με το βλέμμα στραμμένο στα τέλη Ιανουαρίου, οπότε ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας με την καταβολή των αποδοχών και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε όλοι οι φορολογούμενοι να έχουν πλέον εικόνα των μειωμένων φόρων, το επόμενο ορόσημο για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα επικυρωθεί στα τέλη Μαρτίου και θα εφαρμοστεί την 1η Απριλίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατώτατος μισθός αναμένεται να πλησιάσει τα 920 ευρώ, κάνοντας εφικτό τον στόχο των 950 ευρώ το 2027.

Τον Μάρτιο αναμένεται και η έναρξη υλοποίησης του νέου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τον Δεκέμβριο.

Συνολικά, στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2026 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αναδιοργάνωση των πολεοδομιών με την οριστική ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, αλλά και σειρά έργων, όπως η ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, του Ε65, η διόρθωση των υποδομών στη Θεσσαλία, τα πράσινα λεωφορεία και οι κάμερες στους δρόμους.

Σημείο καμπής θα αποτελέσει η έναρξη της συζήτησης για την Συνταγματική Αναθεώρηση, ενδεχομένως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, κατά την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει στίγμα σαρωτικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς, όπως το δημόσιο και η τριτοβάθμια εκπαίδευση.