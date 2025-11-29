M. Λαζαρίδης

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών γύρω από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή αποκαλύπτουν την αμηχανία, αλλά και τις αντιφάσεις που βαραίνουν το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά τον κ. Ανδρουλάκη.

Η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να επενδύει στη σύγχυση και στη συκοφαντία, την ώρα που η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και καθαρό δημόσιο λόγο. Περνά ξανά κάτω από τον πήχη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε για ακόμη μία φορά την τακτική της επίθεσης χωρίς τεκμήρια, υιοθετώντας ανακριβείς πληροφορίες που θα απέφευγε κάθε πολιτικός με στοιχειώδη αίσθηση ευθύνης. Ο ισχυρισμός περί «κουμπάρου του πρωθυπουργού» αποδείχθηκε παντελώς ψευδής. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο δεν ανακάλεσε, αλλά επέμεινε με ύφος που θύμιζε περισσότερο διαδικτυακό τρολάρισμα, παρά αρχηγό κόμματος που φιλοδοξεί να κυβερνήσει.

Έκανε ακριβώς το ίδιο που είχε πράξει και με μένα λίγες μέρες νωρίτερα, με τα fake news για τη συμπεριφορά μου στην Εξεταστική Επιτροπή - παρασυρόμενος από τη βουλευτή του κυρία Ε. Λιακούλη. Δυστυχώς, γι’ αυτόν και τότε, διαψεύστηκε από τα πρακτικά της Βουλής και την μαρτυρία του ίδιου του στελέχους του κόμματός του. Άσχετα αν τρεις μέρες μετά τον έβαλαν να κάνει ανάρτηση περί του αντιθέτου την οποία διένειμε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ! Λογικό! Οι κολλητοί φίλοι στα δύσκολα φαίνονται!

Ταυτόχρονα, η υπόθεση Αντωνόπουλου δημιουργεί νέα ερωτήματα που το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να αγνοεί.

Ο άλλοτε κορυφαίος κομματικός παράγοντας στο Ηράκλειο και στενός, προσωπικός φίλος του κ. Ανδρουλάκη, που όταν πιάστηκε «με την γίδα στην πλάτη», επέστρεψε τα χρήματα που είχε πάρει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζεται με αλλεπάλληλες αντιφάσεις σε κρίσιμες πτυχές των δηλώσεών του. Από την «τυχαία» επιλογή ΚΥΔ που ήταν - όπως αποδείχθηκε - του κ. Γ. Ξυλούρη, μέχρι τη μεταβίβαση δικαιωμάτων προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη (τον υιό του Βασίλη), οι εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει αφήνουν περισσότερα κενά από όσα λύνουν. Η στάση δε του κόμματός του, που έσπευσε να τον καλύψει με κάθε τρόπο, άγαρμπα και ξεδιάντροπα, ενισχύει την εντύπωση πως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν αισθάνεται άνετα από τα πολλά θολά και περίεργα σημεία που άφησε και αυτή η μαρτυρία.

Μέχρι και η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, κυρία Λιακούλη, είχε το θράσος να με κατηγορήσει ότι είχα προσυνεννοηθεί με τον μάρτυρα, κ. Ντογκούλη, για τις ερωτήσεις που του απηύθυνα. Αναρωτιέμαι, όμως, γιατί εγώ και όχι η ίδια, της οποίας μέλη της οικογένειάς της κάνουν χρόνια δηλώσεις στο ΚΥΔ, ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου μάρτυρα!

Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει πως επιθυμεί πλήρη διαλεύκανση. Ο μάρτυρας Ξυλούρης, ανακλήθηκε άμεσα για δεύτερη φορά και ήδη, με δική μας παρέμβαση, η Εισαγγελία εξετάζει την αρχική άρνησή του να καταθέσει. Αυτό δεν το λες «κουκούλωμα». Το λες συνέπεια.

Αντιθέτως, η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή μεταστροφή. Πρόσωπα που επί μήνες χαρακτήριζαν «κρίκους εγκληματικών δικτύων», αίφνης «δεν είναι κατηγορούμενοι για τίποτα», «δεν έχουν επιβαρυντικά στοιχεία», «δεν αναφέρονται σε δικογραφίες». Η αποδόμηση των δικών τους ισχυρισμών γίνεται πλέον από τα ίδια τους τα στελέχη.

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ πασχίζει να κρατήσει ζωντανό ένα αφήγημα λάσπης, η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένες λύσεις για τον αγροτικό κόσμο. Το νέο σύστημα κατανομής ενισχύσεων - αξιοκρατικό, δίκαιο, διαφανές - εξασφαλίζει ότι κανένας ευρωπαϊκός πόρος δεν θα χαθεί και ότι οι έντιμοι παραγωγοί θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις ενισχύσεις τους. Η συνολική στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα για το 2025 φτάνει τα 3,7 δισ. ευρώ, με σαφές χρονοδιάγραμμα και ξεκάθαρους κανόνες. Η κυβέρνηση μιλά με αριθμούς και έργα.

Η χώρα προχωρά μόνο με σοβαρή πολιτική στάση, όχι με πυροτεχνήματα. Η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παραγνωρίζει τις ευθύνες της, τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες της, συνεχίζει να υπερασπίζεται την αλήθεια, τους θεσμούς και το δημόσιο συμφέρον, με καθαρή θέση απέναντι σε μικροκομματικές σκοπιμότητες που υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών. Η κοινωνία γνωρίζει πλέον ποιος εργάζεται προς όφελός της και ποιος απλώς θορυβεί.

*Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπροσώπος - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Νέας Δημοκρατίας