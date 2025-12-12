Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης γινόταν κουμπάρος στον γάμο Λαμπράκη - Κουτάντου

Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μετά τις συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά» με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη για τις παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 προσαγωγές, πρόεδρος συνεταιρισμού ο αρχηγός

Εξάλλου υπενθυμίζεται ότι ήδη από το πρωί της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Κρήτης, για τη σύλληψη όσων εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ' οίκον έρευνες.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα και αναζητείται ακόμα ένα, καθώς αυτοί οι 15 κατηγορούνται ως τα κεντρικά πρόσωπα στο σκάνδαλο και πρόκειται να παραπεμφθούν με την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ συνολικά κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, οι οποίοι έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, ένας δικηγόρος και αγρότες, καθώς ένας αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, που φέρεται ως αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, που γίνονταν από τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Καταγγελία Μ. Λαζαρίδη: Ένας από τους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη

Νωρίτερα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη, η οποία νωρίτερα υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης μέλος της ΝΔ», είπε:

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Επανερχόμενη στο θέμα η κυρία Αποστολάκη σημείωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

Μ. Λαζαρίδης: Καλούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα

«Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγα λεπτά παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη που έχει συλληφθεί. Ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου, είναι το ζευγάρι το οποίο έχει παντρέψει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει, όχι με διαρροές, και να μας πει και να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα», όπως ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Μάλιστα, υποστήριξε πως «όχι μόνο είναι κουμπάροι αλλά και οι δυο έχουν συνυπογράψει δήλωση υποστήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο για την ηγεσία του Κινήματος».

Μ. Αποστολάκη: Με αντανακλαστικά δευτερολέπτων η διαγραφή τυχόν εμπλεκομένων στην υπόθεση

Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε πως «σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής».

Μάλιστα, η ίδια σχολίασε, απευθυνόμενη στον Μακάριο Λαζαρίδη, πως εκείνος που προεδρεύει της συνεδρίασης είναι ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

Μ. Λαζαρίδης: Σας καταθέτω τη φωτογραφία της κουμπαριάς

Ανταπαντώντας, ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά τη «φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κύριος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί».

«Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», υπήρξε το σχόλιό του προς την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

ΝΔ: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης τους κουμπάρους του;

Εξάλλου, πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως το ζεύγος Λαμπράκη- Κουτάντου, όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, «ήταν ανάμεσα στους 130 «νέους επιστήμονες» που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή – ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη».

Παράλληλα, πρόσθεσαν πως «η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για «ηθική» και «κάθαρση», δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση».

«Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά;», διερωτήθηκαν οι ίδιες πηγές.