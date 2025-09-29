ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ για το ΠΑΣΟΚ η σύμπλευση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δίχως τέλος οι παλινωδίες για το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην προσπάθειά του να πληγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχοποιούν τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη. Υιοθετώντας την ακραία ρητορική της Ζωής Κωνσταντοπούλου βάζουν απανωτά αυτογκόλ. Η περίπτωση της κατάθεσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, είναι χαρακτηριστική.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή και την παραίτησή του «πατώντας» πάνω στην κατάθεση του κ. Σαλάτα. Ωστόσο, η πραγματικότητα διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ, που πορεύεται με το μότο «όταν η αλήθεια δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο χειρότερο για αυτήν».

Συγκεκριμένα ο κ. Σαλάτας στην κατάθεσή του ανέφερε ότι μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Μάιο του 2025, όταν στελέχη των διωκτικών αρχών είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατήγγειλαν παρεμπόδιση της έρευνας από στελέχη του Οργανισμού, του τηλεφώνησε ο κ. Μυλωνάκης και του διαβίβασε ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.

Αυτό που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι πως ο κ. Μυλωνάκης όχι μόνο δεν παρενέβη στο έργο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αλλά αντίθετα ζήτησε από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεργαστεί μαζί τους προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση των επιδοτήσεων. Το ΠΑΣΟΚ όμως φαίνεται πως δεν έμαθε από τα λάθη του και προχώρησε σε ένα ακόμα αυτογκόλ. Κατά την προσφιλή του τακτική που επικαλείται δημοσιεύματα, τα οποία δεν τα ερευνούν πριν τα επικαλεστούν, βάζει στο στόχαστρο πάλι τον κ. Μυλωνάκη.

Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα υπήρξε «ενημέρωση» του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Μπουκώρου, από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ ότι δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί λόγω «εμπλοκής» του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προέκυψε από «επισυνδέσεις».

Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μπουκώρος ουδέποτε έχει κατονομάσει τον κ. Μυλωνάκη, το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε την υποτιθέμενη στιχομυθία ενώ δεν έλαβε υπόψη του τις απαντήσεις που έδωσε ο υφυπουργός σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας γίνει πλέον η ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δεν κάνει τις στοιχειώδεις λογικές σκέψεις. Για παράδειγμα, δεν αναρωτήθηκαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πώς ο κ. Μπουκώρος, που υποτίθεται ενημερώθηκε από τον κ. Μυλωνάκη το καλοκαίρι του 2024 ότι δεν θα γίνει υφυπουργός λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγους μήνες αργότερα τοποθετήθηκε στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός πως εκτός από τον κ. Μπουκώρο έγινε προσπάθεια εμπλοκής και του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου, από τα ίδια δημοσιεύματα που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ. Τον φωτογράφιζαν πως επίσης είχε ενημερωθεί από τον κ. Μυλωνάκη περί εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και με δηλώσεις του τόνισε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε είχε την παραμικρή ενημέρωση για συνομιλίες και παρακολουθήσεις και ότι πληροφορήθηκε την δικογραφία, μόλις αυτή έφτασε στη Βουλή.

Φαίνεται πως στο ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά τους να «ξεκολλήσει η βελόνα» των δημοσκοπήσεων, όπως εύστοχα είπε ο κ. Γερουλάνος, αντιγράφουν ακραίες αντιπολιτευτικές και λαϊκίστικες λογικές που υιοθετεί η κα. Κωνσταντοπούλου. Μετά, ας μην απορούν στο ΠΑΣΟΚ για την εσωστρέφεια και τη δημοσκοπική τους καθίζηση, καθώς σε μία σειρά από κρίσιμα θέματα (Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ) επιλέγουν να ταυτιστούν με ακραίες θεωρίες που στερούνται κοινής λογικής.