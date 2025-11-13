ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στην Εξεταστική δύο πρώην αντιπρόεδροι του οργανισμού

Ξεκίνησαν σήμερα στη Βουλή οι καταθέσεις πρώην αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση με τις επιδοτήσεις του Οργανισμού.

Πρώτος μάρτυρας είναι ο Γιώργος Αποστολάκης, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις 13:00 το μεσημέρι αναμένεται να ξεκινήσει η κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα, επίσης πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού, Γιώργου Κέντρου.

Ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει η τοποθέτηση του κ. Κέντρου, καθώς έχει αναφερθεί σε θέματα που σχετίζονται με νόμιμες επισυνδέσεις, θέμα για το οποίο, όπως εκτιμάται, θα δεχθεί σχετικές ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με διαδικαστική συζήτηση, έπειτα από παρέμβαση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος επισήμανε ότι ο Βασίλης Κόκκαλης, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε προϊστάμενος και των δύο μαρτύρων, ενώ ταυτόχρονα είναι και ο ίδιος μάρτυρας στην υπόθεση. «Δεν μπορεί κάποιος να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θέτει προς το παρόν θέμα εξαίρεσης.

Υπενθυμίζεται πως, στη χθεσινή συνεδρίαση, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας Cognitera – τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – ανέφεραν ότι η υπόθεση δεν αποτελεί κομματικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα κενών στο σύστημα, τα οποία «εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι».

Ενώ πρόσθεσε ο κ. Κάτρης ότι υπήρξαν «λυσσαλέες αντιδράσεις» εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση του Οργανισμού στο gov.gr.