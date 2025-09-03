ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, ολισθηρό τοπίο για την κυβέρνηση

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσιάζοντας τις «μπαλωθιές» της ρεμούλας που έγιναν στον Οργανισμό, και στις οποίες πρωτοστατεί η Κρήτη.

Δεν ξέρουμε αν πλήγωσε την ελληνική κοινωνία, ειδικά εκείνη της υπαίθρου που… καθόλου δεν ξέρει από παράνομες επιδοτήσεις. Πρώτη φορά τις άκουσε! Σίγουρα πάντως πλήγωσε την κυβέρνηση καθώς το όποιο θετικό της έργο πνίγεται από τον θόρυβο του σκανδάλου.

Σε συνδυασμό και με την κραυγαλέα όσο και ανήθικη εκμετάλλευση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, η κυβέρνηση κινείται σε ένα ολισθηρό τοπίο που την εμποδίζει να ισορροπήσει.

Έχουμε την υποκειμενική άποψη ότι η κοινή γνώμη γίνεται ευαίσθητη στα σκάνδαλα, με βάση το οικονομικό υπόβαθρο στο οποίο ζει. Η ατιθάσευτη ακρίβεια, που μετά τον κόβιντ έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, και στην Ευρώπη επιτάθηκε με τον πόλεμο της Ρωσίας, δημιουργεί δυσανεκτικό κλίμα που οξύνει την λαϊκή αντίδραση, η οποία σε παρόμοια σκάνδαλα στο παρελθόν παρέμενε απαθής.

Φυσικά, συμβάλει και η στεντόρεια καταγγελία της αντιπολίτευσης, και δη της αριστερής, η οποία δεν ολιγωρεί σε κατηγορίες παρότι έχει μέρος της ευθύνης. Γιατί ήταν με νομοθέτημά της το 2016 που έδωσε τη δυνατότητα της διανομής βοσκοτόπων, χωρίς σύνδεση με τις πραγματικές εκμεταλλεύσεις.

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν… δύο ΝΔ. Η παλιά παραδοσιακή που εξακολουθεί να θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της. Ήταν οι μεσάζοντες και ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού που με κεκτημένη ταχύτητα επέτρεψε το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων.

Και ένα άλλο, το σύγχρονο τμήμα, που συνέβαλε κατά πολύ στην αποκάλυψή του. Η έναρξη της έρευνας έγινε μεν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αλλά ήταν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που έκανε τις ηχογραφήσεις των εμπλεκομένων (τώρα οι ηχογραφήσεις είναι καλές). Και κυρίως ήταν τα στελέχη του που επέδειξαν πρωτοφανή επαγγελματισμό και εχεμύθεια. Ουδέν στέλεχος της κυβέρνησης, από όσα εμπλέκονταν εμμέσως ή αμέσως, ειδοποιήθηκε ώστε να απόσχει.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες θέλουν να έρχεται και άλλος φάκελος στη Βουλή, με εμπλεκόμενους βουλευτές που δεν ανήκουν μόνο στο κυβερνών κόμμα. Εάν συμβεί δεν είναι σίγουρο ότι θα διαχυθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και θα ελαφρυνθεί η θέση της. Αλλά θα καταδείξει ότι οι πελατειακές σχέσεις δεν αφήνουν αλώβητο το πολιτικό σύστημα. Και ότι οι σχέσεις αυτές δεν αναστέλλονται από το απαγορευτικό κριτήριο των ηθικών φραγμών.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε χθες το πρώτο πόρισμα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας. Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται στις 6.354. Οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ. Όλα αυτά διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία, και από δω και μπρος λαμβάνει χώραν η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων, για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Οι μέθοδοι που μεταχειρίζονταν στην απάτη ήταν παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, η ψευδής δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών, η επίσης ψευδής δήλωση ζωικού κεφαλαίου, οι αιτήσεις χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής, και η ψευδής δήλωση εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων εκτός έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Το γεγονός ότι στην Κρήτη βρέθηκαν τα 850 από τα 1036 ΑΦΜ που διαπιστώθηκε ότι πήραν παράνομες επιδοτήσεις, και εισέπραξαν 17 και κάτι εκατομμύρια από τα συνολικά 22,6 που καταλογίστηκαν σε όλη τη χώρα, δεν σχετίζεται μόνο με την εντοπιότητα των πολιτικών που φέρονται εμπλεκόμενοι.

Αν ληφθεί υπόψιν και η αποκάλυψη της ναρκοσυμμορίας (που και σε αυτή με πρωτοφανή επαγγελματισμό έδρασαν τα κρατικά όργανα), καθώς και η αίσθηση της αφοβησιάς για ενδεχόμενες επιπτώσεις που έδειχναν σχετικά με τη δράση τους, δείχνει ότι κάτι νοσεί εκεί κάτω.

Σαν να είναι αυτόνομο γαλατικό χωριό αποκομμένο από την υπόλοιπη επικράτεια. Χρειάστηκαν χρόνια για να γίνει έτσι, και θα χρειαστούν χρόνια και επίπονη προσπάθεια για να ενταχθεί νομότυπα στην ελληνική διοίκηση.