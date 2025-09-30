ΟΝΝΕΔ: Ολοκληρώθηκε η ανάδειξη συνέδρων για το14ο Τακτικό Συνέδριο - Ξεπέρασαν τις 90.000 τα μέλη

Η Ελεγκτική Επιτροπή του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων και την ανακήρυξη όσων συγκέντρωσαν τον απαραίτητο αριθμό των 30 μοναδικών υπογραφών, σύμφωνα με τους κείμενους κανονισμούς. Το ηλεκτρονικό σύστημα λειτούργησε χωρίς προβλήματα, με απόλυτη διαφάνεια, αμεροληψία και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των μελών.

Συνολικά, στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ είναι πλέον εγγεγραμμένα 90.084 μέλη. Για το 14οΤακτικό Συνέδριο αναδείχθηκαν 2.254 σύνεδροι, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο Συνέδριο του 2022, ενώ επιπλέον 300 σύνεδροι προέρχονται από τη ΔΑΠ–ΝΔΦΚ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ενώ 18.099 μέλη ξεπέρασαν το ηλικιακό όριο, μέσα σε 30 ημέρες εγγράφηκαν στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ 25.426 νέα.

Το 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας. Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, τους προσκεκλημένους, τις μετακινήσεις και τις διαπιστεύσεις δημοσιογράφων και παρατηρητών θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.