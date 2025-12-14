Ολοκληρώθηκε η διήμερη Σύνοδος των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ

Ολοκληρώθηκε η διήμερη Σύνοδος των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Πάνω από 300 Πρόεδροι των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ του κόμματος που αναδείχθηκαν στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές, συμμετείχαν σε μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας.

Τη Σύνοδο τίμησε με την παρουσία του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άνοιξε με την ομιλία του τις εργασίες της. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε με μια σύντομη ομιλία ο Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης, ενώ ομιλητές ήταν επίσης ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κώστας Σκρέκας, ο Γενικός Διευθυντής ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου και ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Το Σάββατο, πρώτη μέρα της Συνόδου, πραγματοποίησαν ομιλίες, κατά σειρά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Σήμερα, Κυριακή, πραγματοποίησαν ομιλίες, κατά σειρά, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Όλοι οι υπουργοί αναφέρθηκαν στο κυβερνητικό έργο, στις μεταρρυθμίσεις, στις προκλήσεις και στους επόμενους στόχους των υπουργείων τους, ενώ έδωσαν και συγκεκριμένες απαντήσεις με στοιχεία σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τα χαρτοφυλάκιά τους.

Επιπλέον, νωρίτερα σήμερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, η Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου ΝΔ Χάρης Χατζηχαραλάμπους, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν στους συμμετέχοντες για τον ρόλο της επικοινωνίας και των social media στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου.

Και τις δύο μέρες, από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα, τον λόγο πήραν οι Πρόεδροι των κομματικών οργανώσεων οι οποίοι μετέφεραν στην κεντρική διοίκηση του κόμματος, τις προτάσεις, τα ζητήματα, τον σφυγμό των τοπικών κοινωνιών και τις ερωτήσεις τους. Έγινε ένας παραγωγικός και ουσιαστικός διάλογος για ζητήματα οργανωτικά, πολιτικά, στρατηγικά και επικοινωνιακά, ενώ δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν πρωτογενή διεξοδική ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θέματα, καθώς και για το κυβερνητικό έργο, στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Τέλος, ο Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Πάνος Σταθόπουλος, ενημέρωσε διεξοδικά τη Σύνοδο των Προέδρων για τις τάσεις των πρόσφατων δημοσκοπήσεων.