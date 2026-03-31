Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ: Αναλυτικά οι ψήφοι των 506 υποψηφίων – Ποιοι εκλέγονται

Στην κορυφή της κατάταξης αναδείχθηκε στις κάλπες για την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ ακολούθησαν ο Θανάσης Γλαβίνας και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανιζόταν να διεκδικεί την πρώτη θέση.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Κώστας Τσουκαλάς, Χρήστος Κακλαμάνης, Άρης Καρβούνης, Βασίλης Σκουντής και Μιχάλης Αεράκης.

Στα νεότερα στελέχη, που πρόσκεινται στην ηγεσία, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία θα είναι υποψήφια στην Κοζάνη, καθώς και ο Βαγγέλης Τσόγκας, που θα διεκδικήσει έδρα στη Φθιώτιδα.

Σε ό,τι αφορά τους εσωκομματικούς συσχετισμούς, η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, εξασφάλισε την εκλογή 74 μελών στη νέα Κεντρική Επιτροπή. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου και η Βάσια Αναστασίου.

Το μπλοκ των Γερουλάνου – Κατρίνη εξέλεξε συνολικά 51 μέλη, ενώ από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας κατέγραψε παρουσία με την εκλογή βασικών στελεχών του, μεταξύ των οποίων η αντιδήμαρχος Ρωξάνη Μπέη, ο Κώστας Πανδής, ο Λάζαρος Καραούλης και ο Χρήστος Πρωτόπαππας.

Εκπροσώπηση στη νέα Κεντρική Επιτροπή εξασφάλισε και η πλευρά του Παύλου Χρηστίδη, η οποία κινείται κοντά στην ηγεσία, με τα εκλεγμένα στελέχη της να υπολογίζονται σε εννέα.

Συνολικά, στη διαδικασία συμμετείχαν 506 υποψήφιοι, εκ των οποίων εκλέγονται 271 μέλη.

Αναλυτικά οι ψήφοι που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι για την Κεντρική Επιτροπή