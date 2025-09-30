Όλα όσα «συγκαλύπτει» ο πολιτικός αλαλαγμός για Τέμπη & ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι μαϊμουδιές με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξ’ ορισμού ανήκουν στη σκοτεινή πλευρά της πολιτικής, διοικητικής και κοινωνικής συγκρότησης της χώρας στο διηνεκές. Εξίσου προβλεπόμενη και αναμενόμενη ήταν η χρήση τους από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης. Ωστόσο, η εργαλειοποίηση του δυστυχήματος των Τεμπών από τόσο ευρύ πλήθος ανθρώπων και δικτύων, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο και μπορεί να θεωρηθεί case study παγκοσμίως. Ως εκ τούτου είναι ιστορικής αξίας η απάντηση στο πώς συντονίστηκε και σε τι αποσκοπεί όλο αυτό το φαινομενικά ασύνδετο και αλλοπρόσαλλο σύμπλεγμα.

Η απαλλαγή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η προφανής και δηλωμένη επιδίωξη. Όμως μια τέτοια εξέλιξη είναι η μεγάλη ματριόσκα που θα αποκαλύψει μια σειρά από ματριοσκάκια. Τι αποκρύπτουν σε πρώτο χρόνο οι προσπάθειες να εκτροχιαστεί εντελώς η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών και το ψάξιμο στο «σάπιο» βασίλειο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μείνει στο επίπεδο των πολιτικών εντυπώσεων για να μην διασαλευθεί η σχέση με την αμόλυντη και άχραντη ελληνική αγροτιά;

Αποκρύπτουν ότι η χώρα πετυχαίνει ιστορικές επιδόσεις. Όχι επειδή το λέει ο πρωθυπουργός ή οι υπουργοί. Επειδή συμβαίνει στην πράξη. Επειδή το πιστοποιούν τα δεδομένα.

Η χώρα κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης από το 2001. Η ανεργία βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας η ανεργία των γυναικών έπεσε κάτω από το 10% στο 9,8%. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αγγίζει τα 1.478 ευρώ και έχει σταθερή ανοδική πορεία, την ώρα που ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει από τα 650 στα 880 ευρώ και είναι σε πλήρη ισχύ η δέσμευση του πρωθυπουργού για τα 950 ευρώ. Η αγορά εργασίας, όπως παραδέχονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις, έχει μετατραπεί από «αγορά αναζήτησης δουλειάς» σε «αγορά αναζήτησης εργαζομένων».

Όπως το έθεσε πρόσφατα η Νίκη Κεραμέως, είναι πλέον πιο εύκολο να βρει κάποιος δουλειά από το να βρει κάποιος εργαζόμενο. Οι επιχειρήσεις «τρέμουν» τις παραιτήσεις, καθώς είναι πλέον δύσκολο να βρεθεί προσωπικό. Η ψηφιακή κάρτα έχει γίνει ασπίδα για 1,8 εκ. εργαζόμενους ειδικά στον τουρισμό και στην εστίαση ενώ επεκτείνεται στο χονδρεμπόριο, σε χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κλπ. Στο πρώτο επτάμηνο του ‘25 δηλώθηκαν 1.5 εκατομμύριο υπερωρίες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του ’24. Το ’27 οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν πέσει συνολικά κατά 6%

Το 2024 η Ελλάδα κατάφερε για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια να γίνει καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 είχε έλλειμμα 18%.

Ο τουρισμός το 2025 κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ. Μόνο τον Ιούλιο τα έσοδα έσπασαν το φράγμα των 4,5 δισ. ευρώ, ενώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου έφτασαν τα 12,2 δισ., με αύξηση 12,5% έναντι του 2024. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε σημαντικά, ενισχύοντας το αποτύπωμα στον πραγματικό πλούτο της χώρας. Ο Οκτώβριος προδιαγράφεται επίσης ως ο καλύτερος όλων των εποχών σε προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις. Υπάρχουν ορισμένοι που διαμαρτύρονται ότι …πολλαπλασιάζεται η εξάρτηση της χώρας από τους τουρίστες και ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρα…επισκεπτών,

Στην Υγεία, η λειτουργία του ενοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικών ραντεβού, δηλ. το finddoctors.gov.gr, το MyHealth app και η τηλεφωνική γραμμή 1566, οδήγησαν στο διπλασιασμό των δωρεάν ραντεβού που κλείστηκαν σε γιατρό του ΕΣΥ ή συμβεβλημένο ιδιώτη. Λίγους μήνες πριν, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητούσε με επιστολή του στο γραφείο του Πρωθυπουργού την άρση της υποχρεωτικότητας εφαρμογής του προκαθορισμού των ιατρικών ραντεβού. Μάλιστα σε ανακοίνωση ανέφεραν έξι λόγους για τους οποίους θα αποτύγχανε η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας «find doctor». Διαψεύστηκαν. Η κυβέρνηση δεν παρέδωσε το ΕΣΥ στην κατάρρευση και στους ιδιώτες και ίσως αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο! Την αξία δε, της συστηματικής κάλυψης όλης της χώρας με τις Κινητές Μονάδες Υγείας μπορεί να την πιστοποιήσουν οι πάντες, μακρύτερα από το τρίγωνο του Κολωνακίου.

Για πρώτη φορά η χώρα απέκτησε μικροδορυφόρους που αποδεικνύονται πολύτιμα εργαλεία. Για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και ελέγχου παραμέτρων της κλιματικής κρίσης, για την εποπτεία και καταγραφή παράνομων μεταναστευτικών ροών, μέχρι τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Για πρώτη φορά εκπονήθηκαν πολιτιστικά masterplans για 15 περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με δημόσια πανεπιστήμια και τις τοπικές κοινωνίες προχώρησε στον σχεδιασμό μια συνεκτικής πολιτιστικής αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας για Ικαρία, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Λέρος, Κως, Ρόδος, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Σουφλί και Θεσσαλονίκη.

Αυτά είναι δεδομένα.

Όμως, αυτό που μένει άρρωστο στη δημόσια συζήτηση είναι η πατίνα της εθνικής μας εχθροπάθειας, της μίρλας και της αυτολύπησης. Του μηδενισμού της αποδεδειγμένης προόδου. Σαν να μην αξίζει στη χώρα και στους πολίτες της, τίποτα καλύτερο από τη διαρκή διαίρεση δικαιώνοντας αιώνες μετά τον ναύαρχο Δεριγνύ που έγραφε «Οι Έλληνες επιδίδονται εις τον αλληλοσπαραγμό όταν ακριβώς η τύχη τους μειδιάσει».