Όλ. Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η ανάπτυξη συνδέεται στενά με τη βιωσιμότητα

Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού, αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη συμμετοχή της στη συζήτηση «Tourism Leaders High- Level Session: Ongoing Industry Revolution» στο Ντουμπρόβνικ.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης η νεοεκλεγείσα γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού -ΠΟΤ (UN TOURISM) Shaikha Al Nowais, ο οικοδεσπότης υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού της Κροατίας Tonči Glavina και η υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας Daniela Santanchè, δόθηκε έμφαση από την κυριπα Κεφαλογιάννη στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως:

η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των προορισμών,

⁠η ψηφιοποίηση της τουριστικής προβολής και της πληροφορίας που διαμορφώνει την ταξιδιωτική εμπειρία,

⁠η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης ως κρίσιμου παράγοντα ποιοτικής ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος,

⁠η ανάγκη εκσυγχρονισμού των τουριστικών υποδομών με γνώμονα την απομείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους αλλά και τη ανάγκη διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς.

Στην υψηλού επιπέδου θεσμική αυτή συνεδρίαση, η οποία συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και ηγετικά στελέχη του τουριστικού κλάδου, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών και τον συντονισμό στρατηγικών για έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και καινοτόμο τουριστικό τομέα, η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε τη σημαντική ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης, σε πάνω από 40 εκατομμύρια το 2024, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών κρουαζιέρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της επιτυχούς πορείας, σε 21,6 δισ. ευρώ το 2024, με το 2025 να ολοκληρώνεται προοδευτικά με εξίσου ενθαρρυντικά μηνύματα σε σχέση με τα έσοδα. Παράλληλα με αυτή την αναφορά, επισήμανε και τη συνεχιζόμενη αύξηση τόσο της ταξιδιωτικής κίνησης όσο και των εισπράξεων κατά τους μήνες εκτός αιχμής, υπογραμμίζοντας ότι για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 καταγράφηκε νέο ρεκόρ και για τα δύο μεγέθη.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και για το πρώτο οκτάμηνο του έτους, με τις αφίξεις να σημειώνουν άνοδο 4% και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται κατά 12%.

Η κυρία Κεφαλογιάννη παρουσίασε το στρατηγικό όραμα της Ελλάδας για τον τουρισμό, υπογραμμίζοντας ότι η «χώρα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η ανάπτυξη συνδέεται στενά με τη βιωσιμότητα, την ποιότητα, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, που διασφαλίζει ότι τα οφέλη επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες, δίκαια και ανταποδοτικά».

Στη συνέχεια, ανέλυσε τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες της εθνικής τουριστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη διάχυση της επισκεψιμότητας σε στον χώρο και στον χρόνο, την ανάδειξη των λιγότερο προβεβλημένων προορισμών, την αναβάθμιση των υποδομών μέσω των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται ο επανασχεδιασμός της επίσημης ταξιδιωτικής πύλης του visitgreece.gr, καθώς και η ανάπτυξη νέων θεματικών ψηφιακών πλατφορμών που θα ενισχύσουν μορφές τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η υπουργός τόνισε επίσης ότι ο τουρισμός στηρίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα και υπογράμμισε ότι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της εθνικής στρατηγικής είναι η στήριξη και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία συνδέεται και με την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση (upskilling- reskilling) περίπου 20.000 εργαζομένων στον τουρισμό και μακροχρόνια ανέργων, σε διάφορες ειδικότητες.

Στο πεδίο της βιώσιμης διαχείρισης προορισμών, η υπουργός παρουσίασε το νέο πλαίσιο λειτουργικών προδιαγραφών και ελέγχου των ακινήτων που μισθώνονται βραχυχρόνια, τη θεσμοθέτηση ενός νέου, πρωτοποριακού συστήματος κατάταξης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση, και την προώθηση ενός νέου προτύπου διαχείρισης και προώθησης των προορισμών, μέσω της σύστασης λειτουργίας οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs), που θα λειτουργούν ως επιτελικά κέντρα σε επίπεδο τοπικό- περιφερειακό με σκοπό τη διαχείριση και την ανάδειξη/προβολή των προορισμών, υπό τη συνεργασία κεντρικού κράτους, τοπικών κοινωνιών και φορέων του τουρισμού.

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησής της αφιερώθηκε στη διεθνή απήχηση της ελληνικής τουριστικής πολιτικής και κυρίως στον ηγετικό ρόλο που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, προτείνοντας μάλιστα την πρόβλεψη χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Όπως τόνισε, Ελλάδα, Κροατία και Ιταλία χρειάζεται να συνεργαστούν στενά για την από κοινού προώθηση αυτής της πρότασης, σε μια ιστορική συγκυρία ανάληψης του χαρτοφυλακίου του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Αποστόλου Τζιτζικώστα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «η επιτυχία της νέας στρατηγικής βασίζεται στη συνεργασία όλων των κρατών που μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για την τουριστική ανάπτυξη, όπως φυσικά στις συνέργειες μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων, εργαζομένων και διεθνών τουριστικών φορέων».

Ακολούθως, η υπουργός συμμετείχε σε συνέντευξη Τύπου σε διεθνή και τοπικά ΜΜΕ. Σημείωσε, ότι «η ανάπτυξη συνοδεύεται από νέες ευθύνες αλλά και ευκαιρίες και ότι η Ελλάδα πορεύεται και πρωτοπορεί σε μια νέα εποχή για τον Τουρισμό, με ισχυρές συνεργασίες όπως με την Κροατία και την Ιταλία. Στην κατεύθυνση αυτή, είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία, ως βασικοί συνομιλητές με τη νέα ηγεσία του ΠΟΤ, για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον στην ευρύτερη περιοχή μας».

Κλείνοντας, η κυρία Κεφαλογιάννη ευχαρίστησε την κροατική κυβέρνηση για τη θερμή φιλοξενία, υπογραμμίζοντας ότι «οι ισχυροί δεσμοί φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού Ελλάδας και Κροατίας αποτελούν βάση για ακόμη βαθύτερη συνεργασία στον τουρισμό.