Απάντηση σε Τσαβούσογλου

Απάντηση στις απειλές του τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Γιάννης Οικονόμου, αναφέροντας ότι «η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται, ούτε τρομοκρατείται».

Προηγουμένως ο κ. Τσαβούγλου προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επεκτείνει τα θαλάσσια ύδατα της ούτε ένα μίλι στο Αιγαίο υπενθυμίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί casus belli για την Άγκυρα.

Παράλληλα την προκλητικότητα εντείνει ο τουρκικός Τύπος, με δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η Ψέριμος που «βρίσκεται στα τουρκικά χωρικά ύδατα» είναι «υπό ελληνική κατοχή».

Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση πολιτεύεται με αποκλειστικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συμφέροντα. Δεν ετεροπροσδιορίζεται επ' ουδενί, πόσο μάλλον στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η τακτική των απειλών και των προκλήσεων, στην οποία επιδίδεται η Τουρκία, είναι απολύτως αδιέξοδη, αφού η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται, ούτε τρομοκρατείται. Θα ήταν χρήσιμο οι Τούρκοι αξιωματούχοι να αναλογιστούν το αδιέξοδο και να μην συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο και τη νέα χρονιά».

Η Τουρκία να καταλάβει ότι υπάρχουν κανόνες

«Η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι υπάρχουν κανόνες που ακολουθούν όλα τα πολιτισμένα και ευνομούμενα κράτη. Το να απειλείς με χρήση βίας επειδή δεν σου αρέσουν οι κανόνες, παραπέμπει σε άλλους αιώνες και σίγουρα όχι στον 21ο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Αρναούτης.

«Είναι δε, απορίας άξιο ο απειλών να απαιτεί ταυτόχρονα από τον αμυνόμενο να αποστερηθεί τα νόμιμα μέσα προστασίας της κυριαρχίας του. Η γειτονιά μας δεν χρειάζεται ταραξίες, δεν χρειάζεται αναχρονιστικούς αναθεωρητισμούς. Χρειάζεται κράτη που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο, όπως η Ελλάδα, η οποία το έχει αποδείξει μέσω συμφωνιών που έχει συνάψει με γειτονικές χώρες βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Στην ωμή και πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα δεδομένα απειλή βίας, η Ελλάδα προτάσσει τους κανόνες, ασκώντας όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο», συμπλήρωσε.

Δεν θα επιτρέψουμε επέκταση της Ελλάδας στο Αιγαίο ούτε ένα μίλι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούγλου προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επεκτείνει τα θαλάσσια ύδατα της ούτε ένα μίλι στο Αιγαίο υπενθυμίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί casus belli για την Άγκυρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu αυτή η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου που παραχωρεί στο τέλος του χρόνου με τον απολογισμό του υπουργείου του.

«Συνεχίζουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανοίξαμε κανάλια διαλόγου με την Ελλάδα στην αρχή της χρονιάς. Αναστείλαμε τον διάλογο εξαιτίας της καμπάνιας του Μητσοτάκη ενάντια στην Τουρκία, τους ισχυρισμούς για γενοκτονία και τις προκλήσεις στο Αιγαίο. Στείλαμε τις απαραίτητες επιστολές για τον εξοπλισμό των νησιών που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να μας εξηγήσει τι θεωρεί νομική βάση.», είπε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου στον απολογισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων όπως διαμορφώθηκαν αυτή τη χρονιά. \

Και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν δημοσιεύματα τελευταία για τα χωρικά ύδατα της Κρήτης ότι θα επεκταθούν στα 12 μίλια. Δεν θα επιτρέψουμε την επέκταση χωρικών υδάτων της Ελλάδας όχι στα 12 μίλια αλλά ούτε σε ένα. Η απόφαση που ελήφθη από το Κοινοβούλιο μας το 1995 σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη και εξακολουθεί να ισχύει.».

Και έκλεισε το θέμα με προειδοποίηση: «Προειδοποιώ και πάλι την Ελλάδα. Μην επιδιώκετε ψευτοηρωισμούς, μην μπείτε σε περιπέτεια, ξέρετε πολύ καλά ότι θα τελειώσει με άσχημο τρόπο»

Η δηλωμένη πρόθεση της Ελλάδας ότι διατηρεί το δικαίωμα της για επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο Πέλαγος προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη γείτονα με κατά κανόνα πολεμοχαρή σχόλια από τον Τύπο.

Η συζήτηση επανήλθε καθώς ως πρώτη αντίδραση στην Τουρκολυβική Συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο και φέρνει πιο κοντά την υλοποίηση του Τουρκολυβικού Μνημονίου «οριοθέτησης» ΑΟΖ, αρκετοί σοβαροί αναλυτές και ακαδημαϊκοί και ο πρώην ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς πρότειναν την άμεση επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης στα 12 ν.μ.

Ο Τσαβούσογλου τα έβαλε και πάλι και με τις ΗΠΑ για την στάση τους απέναντι στις ελληνοτουρκικές εντάσεις.

«Η Τουρκία λέει στις ΗΠΑ ότι έχουν χάσει την ισορροπία στο θέμα της Ελλάδας και της Κύπρου», τόνισε προσθέτοντας ότι η παροχή όπλων στην Ελλάδα από την Ουάσινγκτον είναι «ξεκάθαρη ένδειξη».

#BREAKING Türkiye tells US that it has lost its balance in Greece, Cyprus issue, says Foreign Minister Cavusoglu, adding that supplying Greece with weapons is clear indication pic.twitter.com/FxvV1EHQSn