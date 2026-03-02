Οι τέσσερις φόβοι της κυβέρνησης για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Με προσοχή, προβληματισμό, αλλά και επιχειρώντας να εκπέμψει ένα κλίμα ψυχραιμίας, παρακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση τις εξελίξεις των τελευταίων 24ώρων, που έχουν φέρει σε κατάσταση γενικευμένης ανάφλεξης τη Μέση Ανατολή.

Σε επίπεδο πολιτικής τοποθέτησης, η Αθήνα στέκεται σε ένα τρίπτυχο: να υπάρξει απόλυτος έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ο ιρανικός λαός να αποφασίσει τις τύχες του την επόμενη ημέρα και να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο, σε κάθε περίπτωση. Με την ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους εταίρους της να είναι ζητούμενο -σε μια συγκυρία, που επαναλαμβάνεται η αμηχανία των Βρυξελλών, αλλά και οι διαφορετικές γραμμές, όπως εκφράστηκαν και κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η Αθήνα τηρεί στάση αναμονής, τηρώντας «ασφαλείς» ισορροπίες και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Παράλληλα, όμως, οι εξελίξεις στην Κύπρο κινητοποιούν την Ελλάδα σε κάθε επίπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε εκ νέου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και όπως ανακοινώθηκε αύριο στη Λευκωσία μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Η Αθήνα ανακοίνωσε ήδη ότι αποστέλλει τη φρεγάτα «Κίμων» και μία ακόμη φρεγάτα στην Κύπρο, καθώς και ζεύγος F16 προκειμένου να συμβάλλουν στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι φόβοι που ανακύπτουν είναι πολλαπλοί και πολυδιάστατοι, μπροστά σε μια ανεξέλεγκτη προς ώρας, κατάσταση. Πρώτος και άμεσος φόβος, η ασφάλεια των Ελλήνων, οι οποίοι διαμένουν ή βρέθηκαν στις χώρες του Κόλπου και παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί. Δεύτερος φόβος, επίσης άμεσος, τα θέματα ασφαλείας, που ανακύπτουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε πρόκειται για μέρη ισραηλινού, αμερικανικού ή ιρανικού ενδιαφέροντος, είτε, πρόκειται για περιοχές, όπως η Σούδα, όπου λειτουργούν αμερικανικές βάσεις.

Τρίτος φόβος, οι οικονομικές επιπτώσεις και οι συνέπειες στην ελληνική ναυτιλία και τέταρτος φόβος, η «μεγάλη εικόνα» που αφορά στην επόμενη ημέρα, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή, με παραμέτρους τόσο τη σταθερότητα, όσο και τους νέους ρόλους «παικτών», όπως η Τουρκία, που αυτή την ώρα βρίσκεται σε μεταίχμιο.

Από το πρωί του Σαββάτου, το Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας, βρίσκονται σε απόλυτη εγρήγορση, με το ΚΥΣΕΑ να θέτει από το απόγευμα του Σαββάτου, το πλαίσιο των ελληνικών κινήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα μπαράζ τηλεφωνικών επικοινωνιών, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις εξελίξεις, που επηρεάζουν τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα, συνομίλησε μέσα στο σαββατοκύριακο με τον Εμίρη του Κατάρ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Κοινός παρονομαστής στις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, η αποφυγή της περαιτέρω κλιμάκωσης.

Για την κυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως απόλυτη προτεραιότητά η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς για την επικοινωνία μαζί τους, με στόχο την ασφάλειά τους και τον επαναπατρισμό τους, το συντομότερο δυνατό, όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Ο πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τους οποίους σε επαφή βρίσκεται και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει χθες ανάλογη τηλεδιάσκεψη, που επικεντρώθηκε στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται, μέσω σχετικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί, δίνοντας σχετικές οδηγίες. Το υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται ήδη τα πιθανά σενάρια, διαβεβαιώνοντας ότι αν απαιτηθεί, υπάρχει έτοιμο πλάνο για εκκένωση της περιοχής.

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται και οι αρχές ασφαλείας στο εσωτερικό, με έκτακτα μέτρα να έχουν ήδη ληφθεί σε κάθε σημείο, που θα μπορούσε να μετατραπεί σε «στόχο». Στη Σούδα, καθώς και σε εγκαταστάσεις και υποδομές, λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος επιπλέον ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες, «βρίσκονται σε επιφυλακή όσοι πρέπει», κατέληξε χαρακτηριστικά, κάνοντας σαφές ότι μέτρα λαμβάνονται, αλλά δεν πρόκειται να ανακοινωθούν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιόρισε ως στόχο της Αθήνας, τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, την ώρα, που στην περιοχή βρίσκονται περισσότερα από 320 ελληνόκτητα πλοία, με τα οποία βρίσκεται σε επαφή το υπουργείο Ναυτιλίας, διατηρώντας διαρκή επικοινωνία. Απρόβλεπτες, για την ώρα, είναι και οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις, σε ό,τι αφορά κυρίως τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Τα αρμόδια επιτελεία παρακολουθούν υπό τον κίνδυνο να εντοπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, έχοντας αρχίσει ελέγχους στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, ο προβληματισμός είναι έντονος, καθώς οι όποιες οικονομικές συνέπειες θα είχαν άμεσο αντίκτυπο στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, με κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν, πάντως, ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει των προκλήσεων, που προκύπτουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ως τη βασική επιδίωξη της Αθήνας. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο ίδιος έθεσε ως προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού «τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», τονίζοντας ότι «η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή» και διαμηνύοντας ως βασική θέση ότι «η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο».