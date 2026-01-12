Ο Ανάλγητος

Δυσανεξία στο Κέντρο δηλώνουν κάποιοι υπουργοί. Ξεχνούν ότι χωρίς το Κέντρο δεν θα έβλεπαν υπουργείο. Σε άλλα θέματα, περισσότερο σοβαρά: Η συνεργασία μας με το Ισραήλ περνάει σε άλλα επίπεδα. Δεν αρέσει στον Ταγίπ και στην ελληνική Αριστερά! Η άλλη λύση, την οποία και προφανώς προτείνουν οι πολέμιοι της συνεργασίας είναι να πέσουμε στα πόδια του Σουλτάνου και να εκλιπαρούμε για έλεος. Στο μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να προσέχει πολύ! Όπως και ο διεθνής ιμπεριαλισμός. Ο Σύλλογος δασκάλων και νηπιαγωγών της Σαλαμίνας καραδοκεί. Το παράλογο των αγροτών με το ρεύμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Παρακολουθείται στενά από τον σύλλογο δασκάλων και νηπιαγωγών της Σαλαμίνας. Δεν θέλει να πέσει στο στόμα τους!

Η προσέγγιση της Ελλάδας με το Ισραήλ και η στενή συνεργασία που έχει δημιουργηθεί στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο προκαλεί αναφυλαξία στον Ερντογάν και στην… ελληνική Αριστερά. Ακόμα όμως δεν έχουμε δει τίποτα! Η εμβάθυνση της σχέσης με το Ισραήλ θα αποκτήσει προσεχώς άλλη διάσταση: Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συμμετάσχουν στη ναυτική άσκηση του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αυξάνουν τη δύναμη πυρός τους με εξελιγμένα ισραηλινά όπλα και συστήματα. Το νέο είναι ότι Αθήνα και Ιερουσαλήμ βρίσκονται σε συζητήσεις για την προμήθεια αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ενώ η Κύπρος αναμένεται να εντάξει στην άμυνά της ένα νέο σύστημα παρακολούθησης στην πράσινη γραμμή. Φυσικό είναι, μετά απ’ όλα αυτά, να είναι έξαλλος ο Ερντογάν. Να υποθέσουμε ότι θα ξεκινήσει σύντομα ένα νέο κύμα αντιδράσεων της ελληνικής αριστεράς με διαδηλώσεις για τη Γάζα και στοχοποίηση Ισραηλινών «στόχων»…

Έρχονται τώρα οι «πατριώτες» και στήνουν ένα νέο σενάριο ότι με αυτήν του την πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μας οδηγήσει σε πόλεμο! Κι ότι μόνο ο Πούτιν μπορεί να συγκρατήσει τον ασυγκράτητο Ερντογάν. Μέχρι χτες μας έλεγαν ότι ο Μητσοτάκης είναι ενδοτικός. Σήμερα μας λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι γεράκι! Ας αποφασίσουν επιτέλους ποια είναι η γραμμή. Εκτός κι αν το θέμα δεν είναι τελικά ο Μητσοτάκης αλλά το «μεγαλείο» του Βλαδίμηρου και τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή. Οι πατριώτες…

Λες και ο Ερντογάν θα σταματήσει να είναι επιθετικός, αν εμείς σταματήσουμε τους εξοπλισμούς! Πλάκα μας κάνουν.

Στις συναντήσεις κυβέρνησης αγροτών την Τρίτη θα κριθεί η συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων. Πάντως τα μπλόκα θα πρέπει ήδη να θεωρούν λυμένο το ζήτημα του ηλεκτρικού ρεύματος. Ήταν στα 9,3 σεντς η κιλοβατώρα και η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα πάει στα 8,5 σεντς. Για να καταλάβετε, για κάθε 10 ευρώ που δίνει ένα νοικοκυριό στη ΔΕΗ, ένας αγρότης δίνει 4. Η σύγκριση αυτή αφορά τα οικιακά τιμολόγια, όχι τα επαγγελματικά... Δηλαδή πληρώνουν λιγότερο ρεύμα ακόμα και αν συγκριθούν με τα ευάλωτα νοικοκυριά! Εν ολίγοις οι αγρότες πάνε στο τραπέζι του διαλόγου με ένα πρόβλημα «λυμένο» και άλλα θέματα προς συζήτηση...

Έγραψε η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου στο X: «Πριν από δέκα χρόνια, όταν θέλησα από τον α’ γύρο των εσωκομματικών εκλογών να γράψω ένα άρθρο υπέρ του Κυριακού Μητσοτάκη, ο μόνος που θέλησε να το δημοσιεύσει ήταν ο Θανάσης Μαυρίδης, στο Liberal κι επειδή δεν τον γνώριζα είχε μεσολαβήσει ο Γιώργος Μουρούτης. Όλοι οι σημερινοί «σφόδρα μητσοτακικοί» των σάιτ μου έλεγαν «Μην ανακατευτείς. Δεν πρόκειται να βγει». Ένα από τα αξιομνημόνευτα για μένα». Τι μας λες Βίβιαν. Εδώ μετέπειτα στενός του συνεργάτης θεωρούσε το 2016 «αδιανόητο» να συζητήσει με έναν… Μητσοτάκη.

Για να μην θυμηθούμε και την παραλίγο είσοδο των Ποταμίσιων στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν πήρε, τελικά, τα τρία υπουργεία που συζητούσε; Έγινε η αρχική συμφωνία και άφησαν την ανακοίνωση για τον Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ, είχαμε το Μάτι…

Για να μην πούμε και το πιο ωραίο! Οι μισοί (και πλέον) συνεργάτες του Νίκου Παππά έγιναν ακραιφνείς οπαδοί του Κυριάκου. Από το 2018, αν δεν με απατά η μνήμη μου.

Θα σου πουν, Βίβιαν, ότι έτσι είναι η πολιτική! Και το πιο θλιβερό απ’ όλα είναι ότι μπορεί να έχουν και δίκιο. Δεν λέμε πως θα έπρεπε να είναι. Αλλά πως είναι!

Η διαρροή είχε στόχο! Αυτός που το «έδωσε» θέλησε να περάσει ένα μήνυμα αποστασιοποίησης από την κεντροδεξιά γραμμή Μητσοτάκη. Σε πηγαδάκι μεταξύ Νίκου Δένδια, Μάκη Βορίδη και Θάνου Πλεύρη, οι τρεις τους φέρονται να συναγωνίζονται ποιος έχει μεγαλύτερη δυσανεξία στο Κέντρο. Καλά θα πάει κι αυτό! Δύο επισημάνσεις προς φιλόδοξους αρχηγούς: 1) Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί πιστά την πολιτική γραμμή του ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο όνομα του οποίου, δήθεν, όλοι πίνουν νερό. 2) Μία φορά επιχειρήθηκε, επί Αντώνη Σαμαρά, η περιθωριοποίηση των κεντρώων και φιλελεύθερων στη ΝΔ και ήρθε το γνωστό ιστορικό χαμηλό στις εκλογές.

Στο Μαξίμου ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης, εκτός του αγροτικού, είναι και το κόμμα Καρυστιανού. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν πως το ενδεχόμενο κόμμα της δεν επηρεάζει σοβαρά τα ποσοστά της ΝΔ, ενώ κόβει από Βελόπουλο, Τσίπρα, Νίκη, Κωνσταντοπούλου, ΣΥΡΙΖΑ και πιθανό κόμμα Σαμαρά. Εν ολίγοις, όταν επίσημα ανακοινωθεί το κόμμα, αναβιώνει το παλαιό δίπολο μεταξύ της λογικής και της σταθερότητας από τη μία, και του ανορθολογισμού και της αστάθειας από την άλλη. Κάτι που ίσως φέρει νέους ψηφοφόρους από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων στην αγκαλιά της ΝΔ. Όπως έλεγε και δημοσκόπος, ας μην ξεχνάμε πως οι περισσότεροι αναποφάσιστοι δηλώνουν κεντρώοι, κεντροαριστεροί και κεντροδεξιοί…

Θα πρέπει να συμφωνήσουμε άπαντες ότι ο πιο αποτελεσματικός υπουργός αυτής της κυβέρνησης είναι ο κύριος Τάκης. Την έχει κατατροπώσει την ακρίβεια. Της έχει φερθεί με πρωτοφανή σκληρότητα.

«Άσε μας κουκλίτσα μου» είπε ο άλλοτε ευγενής Καιρίδης στο troll της πολιτικής Κωνσταντοπούλου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όσο εκνευριστική κι αν είναι η Ζωή, το ξέσπασμα αυτό θα τον κυνηγάει τον πρώην υπουργό σε όλη του την πολιτική καριέρα. Όσο αυτή κρατήσει.

Όποιος δεν θέλει να κοσκινίσει, φτιάχνει επιτροπές. Ανακοινώθηκε, λοιπόν, η Γραμματεία Αυτοδιοίκησης του Κινήματος (δεν θέλω ερωτήσεις για το ποιο είναι το Κίνημα). Πολυπληθής η ομάδα! Τριάντα νοματαίοι, παρακαλώ. Δήμαρχοι, τέως δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, τέως βουλευτές και διάφορα στελέχη. Σχόλιο πρώτο: Λείπει ο Δούκας των Αθηνών. Σχόλιο δεύτερο: Ο μεγάλος αριθμός των μελών θα κάνει τους αιτούντες να καταθέσουν την άποψή τους να νοσταλγήσουν τις συνεδριάσεις που ήταν ομιλητής ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Τουλάχιστον εκεί γνώριζαν όλοι ότι δεν θα υπήρχε χρόνος για δεύτερο ομιλητή. Σχόλιο τρίτο: Επικεφαλής τοποθετήθηκε ο πρώην βουλευτής Χίου Τριαντάφυλλος (αν τον θυμάστε), ο οποίος τυχαίνει να είναι φίλος του προέδρου. Σχόλιο τέταρτο: Θα φτιαχτεί και μία επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε νομό. Δηλαδή, κατάλογοι ονομάτων χωρίς ουσία. Για να νιώθουν όλοι ότι κάτι κάνουν και να φαντάζονται τον Παράδεισο, όταν ο Νίκος πάρει ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή, όπως επιθυμεί…

Ο Ανάλγητος