Οι… «ναυαγοί που παριστάνουν τους θαλασσοπόρους»

«Είναι ναυαγός που παριστάνει τον θαλασσοπόρο» είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, στο «Βήμα». Με τη γνωστή παραστατική του ευχέρεια λόγου, καταλόγισε στον… ξέμπαρκο πρώην πρωθυπουργό «εγωιστική, ψευδολόγο και εξουσιαστική νοοτροπία».

Αλλά ναυαγός είναι και ο εποχικά λαθρεπιβάτης Στέφανος Κασσελάκης, που από τις ηλιόλουστες θάλασσες, της τηλεοπτικά φωταγωγημένης νηνεμίας, βρέθηκε να πλέει σε σκιερά, ανήλιαγα νερά, με το πλήρωμα αποδεκατισμένο και το κοινό να μην περιμένει έτοιμο για χαρμόσυνο χειροκρότημα στο λιμάνι.

Η ναυτοσύνη του αρχηγού ήταν κατάλληλη για τα χλιαρά νερά της Καραϊβικής, εκεί όπου απολάμβανε την νωχελή ζωή των άκοπα πλουσίων. Το νέο σκαρί που ναυπήγησε ήταν αδύναμο για να αντέξει τα μποφόρ της πολιτικής στο Αιγαίο.

Έτσι αντί να χαράξει νέα φιλόδοξη ρότα, το ακίνητο καράβι μετατράπηκε σε σκηνή δελφινάριου, στην οποία ανέβηκε μια φαρσοκωμωδία που σκόρπισε γέλιο στο φιλοθεάμον κοινό.

Παράξενη βέβαια σύμπτωση. Την ημέρα που ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, έκανε την αποκάλυψη ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το 2023 ήταν ακοστολόγητο (σιγά την αποκάλυψη και σιγά την έκπληξη που προκάλεσε, δηλαδή), όλως τυχαίως (; ) βγήκε στη δημοσιότητα η αδιανόητη διαμάχη της πρωτοκαπετάνισσας του σκαριού με τον πλοιοκτήτη Στέφανο.

Στην διαδικτυακή συνομιλία η Τζάκρη, προσπαθεί εναγωνίως να επαναφέρει τον Στέφανο, από τη νωχέλεια των ξένοιαστων διακοπών, αλλά αυτός αρνείται να χαλάσει τη ζαχαρένια του και την απωθεί.

Την κατηγορεί ότι έχει «διχάσει πολύ κόσμο» και την συμβουλεύει να μάθει να ενώνει καθώς είναι αντιπρόεδρος του κόμματος. Η ίδια υπεραμύνεται της αθωότητάς της λέγοντας ότι δεν έχει «μιλήσει με κανέναν». Του επισημαίνει ότι πρέπει να μιλήσουν (για τα προβλήματα του κόμματος) και τον κατηγορεί ότι… δεν την καταδέχεται! Ο Στέφανος κλείνει την ιντερνετική συνομιλία με την αποστομωτική φράση «δεν είμαι σε mood τώρα».

Η συνομιλία αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Τζακρη στα social media όπου μόνο ίδια έχει πρόσβαση. Ενδεχομένως να την ανέβασε κατεχόμενη από τσαντίλα για να εκθέσει τον… moodαρισμένο πρόεδρο, ή να ήθελε να το στείλει κάπου ιδιωτικά και να λάθεψε.

Η ίδια πάντως ισχυρίστηκε ότι ενώ βρισκόταν σε δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας, διαδόθηκε, άγνωστο πως, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού, απόσπασμα της προσωπικής της συνομιλίας. Διαβεβαιώνει το αναμενόμενο, ότι οι σχέσεις με τον πρόεδρο είναι «ισχυρές και αδιατάρακτες».

Ο Stefanos με την σειρά του απάντησε με μια… άκρως πολιτική φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται με τον σύζυγό Τάιλερ και την σκυλίτσα τους Φάρλι. Σε mood οικογενειακής ευτυχίας, διαβεβαίωσε» τους… αγωνιούντες πολίτες «Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα» (σημ. Αλίμονο, ποιος κακός είπε το αντίθετο!). Στην ίδια ανάρτηση μας ενημερώνει ότι επιστρέφει στο mood του, το οποίο εύχεται και «σε όλους τους Έλληνες»!

Πάντως και οι δύο παρότι προσπαθούν να πείσουν για τις αγαπησιάρικες σχέσεις τους, δεν διαψεύδουν την αυθεντικότητα του διαλόγου.

Στο διαδίκτυο έγινε πανηγύρι. Αλλά στο mood της υπόθεσης μπήκαν και επώνυμα στελέχη. Ο Μάρκος Χατζησάββας, συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, προέτρεψε τη «βουλεύτρια»: «Θεοδώρα, παρακάλα παρακάλα και κάποια στιγμή θα σου μιλήσει…!».

Και το πρώην… βαρύ κανόνι του κασσελακικού πλοίου, ο Ευάγγελος Αντώναρος, κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, μετέπειτα υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, και στην συνέχεια μέλος αλλά και διαγραφείς από το «Κίνημα Δημοκρατίας», ανήρτησε:

«Φαρσοκωμωδία με πρωταγωνιστή έναν πολιτικά άμπαλο και εγωπαθή Λουδοβίκο, νούμερο 2 ( το νούμερο 1 είναι το πρότυπο του ονόματι Μητσοτάκης) που αποδίδει σε όλους ευθύνες για την παραγωγή της αποτυχίας του. Πλην του κυρίως υπεύθυνου. Που λέγεται Στέφανος Κασσελάκης. Αλήθεια πότε θα γυρίσει από την Αμερική; Αν βέβαια γυρίσει. Για να δούμε» (αυτούσια η ανάρτηση).

Εν τω μεταξύ ο ναυαγός του Αλαβάνου, πλέει προς την «Ιθάκη» του με τα ράκη του παλιού μεγαλείου του, ανάμεσα στις συμπληγάδες των παλιών συντρόφων του, σε έναν πλου που δεν προοιωνίζεται ανέφελος.

Ο Τσακαλώτος έκανε την αρχή αποκαλύπτοντας ότι το οικονομικό πρόγραμμα του 2023 ήταν ακοστολόγητο, γιατί αντιπολίτευση είμαστε, ας πούμε κάτι παραπάνω.

Ήταν μόνο η αρχή. Στο βιβλίο που αναγκαστικά θα μιλήσει με ονόματα και θα παραθέσει διαλόγους, θα βρεθούν και άλλοι από το πλήρωμα που θα νιώσουν να στοχοποιούνται προκειμένου ο καπετάνιος να άρει από πάνω του την ευθύνη της πρόσκρουσης στα βράχια. Και θα μιλήσουν για να υπερασπιστούν εαυτούς.

Θα είναι οι πρώτοι ύφαλοι που θα συναντήσει στην πορεία προς την Ιθάκη.