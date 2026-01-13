Ο Ανάλγητος

Οι Αμερικανοί κινούνται γρήγορα στα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Δηλαδή στα λιμάνια και στην ενέργεια. Το ενδιαφέρον τους είναι δεδομένο για τον ΑΔΜΗΕ. Η είδηση είναι ότι οι Κινέζοι διεμήνυσαν στην ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα σταθούν εμπόδιο στην είσοδο των αμερικανικών κεφαλαίων. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα! Σε άλλα νέα της ημέρας: Οι έξυπνες κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και οι θαλασσοταραχές στον κόσμο του Πέτρου Λάμπρου.

Η είδηση είναι ότι οι Κινέζοι δεν θα μπουν εμπόδιο στην είσοδο αμερικανικών κεφαλαίων στον ΑΔΜΗΕ. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι οι Κινέζοι το «επικοινώνησαν» σε επαφή που είχαν με τις ελληνικές αρχές. Για να το θυμηθούμε, οι Κινέζοι ελέγχουν μέσω της State Grid το 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Ότι «υποχωρούν» εύκολα είναι γεγονός. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Αν φεύγουν από την ενέργεια για να ρίξουν το βάρος τους στο Λιμάνι του Πειραιά. Λογικό…

Οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται μόνο για τα λιμάνια. Τους ενδιαφέρουν, επίσης, τα θέματα της ενέργειας και έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, καθώς επίσης και για τα άλλα projects του ΑΔΜΗΕ. Γι αυτό άλλωστε και συζητούν την είσοδο τους στον ΑΔΜΗΕ η BlackRock και η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Με άλλα λόγια, το βαρύ πυροβολικό των Αμερικανών. Και σε ότι αφορά την Αναπτυξιακή Τράπεζα, φαίνεται ότι θα αποτελέσει βασικό βραχίονα για την υλοποίηση των αμερικανικών σχεδίων στην περιοχή.

Το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον πιέζει για έμπρακτη στήριξη των θέσεων της Τουρκίας στη Μεσόγειο, ενώ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα μετέφερε αρμοδίως τον «έντονο προβληματισμό» του Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με φόντο τις συμφωνίες. Αυτό που φυσικά ανησυχεί τους Τούρκους είναι οι συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας για αμερικανικό LNG και έρευνες υδρογονανθράκων. Μετά από πιέσεις λοιπόν ήρθε η υπογραφή του αμερικανικού πολυεθνικού κολοσσού της Exxon Mobil με την Τουρκία για έρευνες υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα. Κρατήστε πως πρόκειται για μνημόνιο συναντίληψης, όχι για συμβατική υποχρέωση που αφορά έρευνα υδρογονανθράκων, όπως έχουν κάνει οι αμερικανικές εταιρείες στη χώρα μας…

Η Νίκη Κεραμέως επεκτείνει σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης τη συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρίες. Με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει, πλέον, το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Παράλληλα, ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Για 13ωρο και χαμηλές αμοιβές μιλάει η αντιπολίτευση, μείωση φόρων και αύξηση αμοιβών δίνει η κυβέρνηση…

Μετά από «αγρανάπαυση» αρκετών ημερών - στην οποία υποχρεώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να καταπέσει ο αρνητικός κουρνιαχτός που σήκωσε η παρουσίαση του βιβλίου του, στο Παλλάς με τον εξοστρακισμό των συντρόφων στον εξώστη και τις δηλητηριώδεις απαντήσεις τους - ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να πάρει πάλι στο κατόπι τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το προσεχές Σάββατο αναμένεται, εκτός απρόοπτου – να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την προώθηση του βιβλίου του στη συμπρωτεύουσα, σε εκδήλωση στο Ολύμπιον. Όλως τυχαίως την ίδια μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματισμένη ομιλία στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της ΝΔ με ατζέντα την Εξωτερική Πολιτική και την Εθνική Άμυνα.

Δύσκολα τα πράγματα για τον επικεφαλής ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Λάμπρου. Η εντολή από «ψηλά» ήταν να εργαστεί άοκνος για την πολιτική πρόοδο του υιού του Μιχάλη Καρχιμάκη, του συμπαθέστατου Λευτέρη. Αρχικώς, λοιπόν, επιχειρήθηκε η κάθοδός του στα δυτικά προάστια. Εκεί, όμως, η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου έχει κτίσει γερές βάσεις και συν τοις άλλοις είναι και «σκληρό καρύδι». Οπότε ο έμπειρος στα εσωκομματικά Πέτρος άλλαξε αμέσως προσανατολισμό και επιχείρησε στο Λασίθι. Ακόμη χειρότερα! Η βουλευτής Σπυριδάκη είναι πολύ ισχυρή και αν έλεγε ο Πέτρος να κατεβάσει τον υιό, ο Λευτέρης Καρχιμάκης δύσκολα θα έβρισκε την ψήφο του και οι εντολοδόχοι θα ήταν σαφώς ενοχλημένοι. Μια σημαντική διαφορά υπάρχει από το παρελθόν για τον Πέτρο. Λείπουν οι διορισμοί της Αλληλεγγύης…

Έξυπνα κινείται η Μαρία Καρυστιανού, αγοράζοντας από το «μεσαίο ράφι» των κομματικών στελεχών. Δεν παίρνει τους πρωτοκλασάτους που θα της ζητάνε αύριο οφίτσια, αλλά τους «εργάτες» των κομμάτων. Αυτούς, δηλαδή, που φέρνουν τις ψήφους και δεν θα απαιτήσουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Ένας εξ αυτών ο Νίκος Σκιαδάς, αθλητικός παράγων στην Άρση Βαρών επί ΠΑΣΟΚ και κομματικό στέλεχος. Μόλις το ΠΑΣΟΚ έχασε τη δύναμή του ο Σκιαδάς εμφανίστηκε βασικό στέλεχος του Σύριζα, διπλα στον Νίκο Παππά. Και τώρα στη Μαρία. Αυτό είναι το προφίλ που αναζητά η Μαρία και όχι του Φαραντούρη!

Ο Ανάλγητος