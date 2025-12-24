Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Γκίλφοϊλ: Ο Θεός να ευλογεί τους λαούς της Ελλάδας και των ΗΠΑ

Με μια φωτογραφία στην είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις εγκάρδιες ευχές της για χαρούμενες γιορτές.

Στο μήνυμά της, απευθυνόμενη στον ελληνικό λαό, ευχήθηκε καλές γιορτές και ευλογία για τις δύο χώρες.



Στην εορταστικό της μήνυμά της, η Κίμπερλι Γκίφοϊλ έγραψε:



«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».



Ακολουθεί η ανάρτηση:







