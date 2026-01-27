Ο Ανάλγητος

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ. Το σχέδιο του προέδρου Νίκου έχει αποτύχει. Το αποκάλυψε ο Δούκας των Αθηνών. Νωρίτερα το ήξερε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι θα κάνει ο Γερουλάνος; Γιατί σιωπά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος; Πώς έμπλεξε η Άννα με τον Κάθετο Διάδρομο; Ποια θα ήταν η τύχη του Χρηστίδη αν ζούσε στην εποχή του Ανδρέα; Ποιος επιμένει στην επιστροφή των ασώτων; Το ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι, «χάνεται», αυξάνοντας έτσι την ρευστότητα στο σύστημα.

Το ΠΑΣΟΚ δείχνει αδύναμο να παρακολουθήσει τις πολιτικές εξελίξεις και να αναδειχτεί στον δεύτερο πόλο του πολιτικού μας συστήματος, αυξάνοντας έτσι την ρευστότητα στο σύστημα. Το άλλοτε κραταιό κόμμα βρίσκεται δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα είναι παγιδευμένο σε μια δίνη εσωστρέφειας, ως αποτέλεσμα δύο μεγάλων ελλειμμάτων: Ενός πολιτικού αφηγήματος για το μέλλον της χώρας και ενός ικανού ηγέτη να πείσει τα πλήθη. Το ΠΑΣΟΚ που ξέραμε δεν υπάρχει πια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ικανοποιημένος με οποιοδήποτε ποσοστό, αρκεί να εξακολουθήσει να έχει τα κλειδιά του μαγαζιού. Ο δε στόχος του να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, έστω και με μια ψήφο, μας λέει ένα και μόνο πράγμα: Θα παραμείνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έστω αν το κόμμα συγκεντρώσει μία και μόνο ψήφο, την δική του! Ο πρόεδρος Νίκος δεν θα εγκαταλείψει το μοναστήρι. Θα συνεχίσει να είναι ηγούμενος, ακόμη κι αν μείνει χωρίς μοναχούς.

Ο Χάρης Δούκας έχει μια άλλη στρατηγική. Επειδή ο ίδιος κέρδισε από το πουθενά την δημαρχία, πιστεύει ότι έχει το μυστικό της επιτυχίας: Συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσύα και λοιπές αριστερές ψυχές. Το θέμα είναι ότι ο Δούκας των Αθηνών δεν μπορεί να συναγωνιστεί τον Νίκο σε επίπεδο δημιουργίας μηχανισμών. Είναι καταδικασμένος σε ήττα! Θα υποχρεωθεί, λοιπόν, αργά ή γρήγορα να αναζητήσει νέους δρόμους, αν και εφόσον θελήσει κάτι περισσότερο από τον Δήμο των Αθηναίων.

Ο Παύλος Γερουλάνος, ο ωρολογοποιός, όπως τον λένε στο ΠΑΣΟΚ, είχε βάλει τους δείκτες του ρολογιού ως τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα πέρασαν, πέρασαν και η Πρωτοχρονιά και των Φώτων και τώρα περιμένουμε το Πάσχα. Πιστεύει ότι ο Νίκος θα πέσει ως ώριμο φρούτο. Αυτό πιστεύει…

Η Άννα Διαμαντοπούλου ασχολείται αυτήν την περίοδο με τον Κάθετο Διάδρομο. Οι πιθανότητές της για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά μικρές, γεγονός που την οδηγεί σε δύσβατα μονοπάτια.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου κατέγραψε τις δυνάμεις της στα εσωκομματικά και πλέον ζυγίζει καλά τις επόμενες κινήσεις της. Βασικός της στόχος η επανεκλογή στη Βουλή. Δεν χάνει τον χρόνο της σε χαμένες μάχες.

Ο Παύλος Χριστίδης ζητά να φτιαχτεί μια νέα ηγετική ομάδα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι τυχερός που δεν ζει στα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα ήταν ήδη σιδηροδέσμιος ενώπιον του Παγουλάτου!

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έχει επιλέξει την οδό της σιωπής. Πονηρός ο Αρκάς πολιτικός. Ναι μεν στηρίζει την θέση του Προέδρου Νίκου να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, έστω και με μια ψήφο διαφορά από την ΝΔ, αλλά δεν αφήνει το χείλος του να κινηθεί ούτε στο ελάχιστο, μπας και ο άλλοτε φίλος του Νίκος το εκλάβει ως ειρωνεία και τον διαγράψει. Ο Οδυσσέας θα μιλήσει όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης δίνει την μάχη της διεύρυνσης, προσπαθώντας να πείσει για την επιστροφή των ασώτων, με πρώτους στη λίστα την Νίνα Κασιμάτη και τον Θάνο Μωραϊτη.

Aύριο η σύσκεψη του πρωθυπουργού με τον κ. Χρυσοχοϊδη για να συζητηθούν και να ληφθούν μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στον Κηφισό και στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Συνεχείς οι συσκέψεις στο υπουργείο ενέργειας με φόντο την Κομισιόν. Πρόκειται για την υποχρέωση που έρχεται από τις Βρυξέλλες και θα καθορίσει κρίσιμες αποφάσεις: την εθνική μελέτη για την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος.

Με απλά λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από όλα τα κράτη-μέλη να απαντήσουν στο ερώτημα «πόσο ευέλικτο είναι το δίκτυό τους» σε έναν κόσμο όπου οι ΑΠΕ κυριαρχούν. Δηλαδή, αν το σύστημα μπορεί να αντέξει μεγάλες αυξομειώσεις παραγωγής από ήλιο και άνεμο, χωρίς μπλακάουτ ή ακριβές εφεδρείες.

Η Ελλάδα καλείται να καταγράψει τι εργαλεία διαθέτει και τι της λείπει ενώ στη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σαφές ότι ο χρόνος πιέζει. Η μελέτη πρέπει να «κουμπώσει» με τα σχέδια ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, το ΕΣΕΚ και τις μελέτες επάρκειας ισχύος. Τα συμπεράσματά της θα καθορίσουν ποια έργα θα στηριχθούν πολιτικά και χρηματοδοτικά μετά το 2027.

Ο Ανάλγητος