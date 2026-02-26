Η Αλβανία του Έντι Ράμα μπαίνει στο παιγνίδι του αμερικανικού LNG. Με τη βοήθεια των Ιταλών, των Γερμανών και λοιπών Ευρωπαίων «φίλων». Η συμφωνία, πάντως, εξακολουθεί και αποτελεί επιτυχία για την Ελλάδα και αναβαθμίζει σημαντικά τον γεωπολιτικό της ρόλο. Χτες είχαμε και τη δήλωση Σαμαρά. Λίγο μετά την υπογραφή στην Ουάσιγκτον και την ώρα που ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντούσε τον Ρούμπιο! Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Πόσο μάλλον στη νεοδημοκρατική… Γράφει ο Ανάλγητος.

Το παρασκήνιο της Συνόδου στον Λευκό Οίκο είναι πλούσιο. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι, εκτός από την Ελλάδα, η Altantic See και ο Αλέξανδρος Εξάρχου βγαίνουν σημαντικά ενισχυμένοι από το όλο project. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως οι Ευρωπαίοι θα άρουν τη γραφειοκρατία και θα βοηθήσουν έτσι να τρέξει το project με όρους ανταγωνισμού. Να επισημάνουμε το ταξίδι αστραπή του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον.

Μόνο που σε αυτό το «παιγνίδι» δεν θα είμαστε μόνοι. Μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ιταλία, τη Γερμανία και άλλα μέλη της ΕΕ, στην οποία είμαστε μέλη, στο project θα συμμετέχει και η Αλβανία του Έντι Ράμα. Οι Ιταλοί λένε ότι θέλουν μία πύλη από την Αδριατική, αλλά περισσότερο μοιάζει να ταιριάζει με την αλήθεια ότι οι Ιταλοί (και όχι μόνο) δεν θέλουν την Ελλάδα να σηκώσει πολύ το κεφάλι της! Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα φανταστείτε. Σωστά θα μαντέψετε, ό,τι και να σκεφτείτε για τους «φίλους» μας!

Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους ήθελαν η χώρα μας να είναι η μοναδική πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG. Κάτω από την πίεση των Ευρωπαίων η προτεραιότητα δόθηκε στην δουλειά. Στο πώς, δηλαδή, θα πάει καλά το project.

Υπενθυμίζονται τα σχετικά δημοσιεύματα του Ανάλγητου και τα ρεπορτάζ του Liberal σχετικά με αυτήν την -πιθανή τότε- εξέλιξη.

Οι μακροχρόνιες συμφωνίες που έκλεισε η Atlantic See εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος, με κεντρικό πρόσωπο των εξελίξεων τον Αλέξανδρο Εξάρχου. Στον σχεδιασμό εντάσσονται δύο FSRU, έναν στην Ελλάδα και έναν εκτός των συνόρων…

Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας αναβαθμίζεται σημαντικά και πλέον αποτελεί ένα κρίσιμο μέγεθος απέναντι στις ορέξεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα αλλάζει πίστα και ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντάται με τον Ρούμπιο ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να κάνει δήλωση για την «απομόνωση της χώρας».

Ο κ. Σαμαράς άσκησε κριτική στη σύμβαση με την Chevron η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου αναφέρει ότι «η Ελλάδα συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα;» λέγοντας πως «στη σύμβαση προβλέπεται αποχώρηση της εταιρείας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ». Προσέξτε: Η Ελλάδα βρίσκεται σε συζητήσεις για ΑΟΖ με τη Λιβύη με στόχο να ακυρωθεί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αν λοιπόν βρεθούν υδρογονάνθρακες ένα μέρος των κοιτασμάτων μπορεί να ανήκει στο τμήμα που θα καθοριστεί στη Λιβύη. Τότε η χώρα μας θα υποχρεωθεί σε μεγάλες αποζημιώσεις… Στην ουσία η ρήτρα που λέει ο κ. Σαμαράς προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα και το ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, αξίζει να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνουν σε βάθος πολλών ετών και να ολοκληρωθούν είτε από αυτήν, είτε από άλλη κυβέρνηση.

Η παρέμβαση Σαμαρά όμως έρχεται τη στιγμή που μαθαίνουμε ότι η Chevron συζητά τη διεύρυνση της συνεργασίας με την Helleniq Energy στην ελληνική αγορά upstream. Με επίκεντρο το μπλοκ 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές διερευνούν το ενδεχόμενο επέκτασης της παρουσίας τους πέραν των τεσσάρων περιοχών που παραχωρήθηκαν στην κοινοπραξία, σκανάροντας το συγκεκριμένο θαλασσοτεμάχιο, αν και οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Η Καρυστιανού ίσως και να μην κατέβει στις εκλογές ως επικεφαλής η ίδια. Δηλαδή να βάλει άλλον μπροστά. Δεν πάει καλά και στις δημοσκοπήσεις…

Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ θα είναι γενναίο. Μείωση προκαταβολής φόρου για τις εταιρείες και αποκλιμάκωση φορολογικών συντελεστών είναι μερικές από τις προβλέψεις των μέτρων που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ακόμα είναι βέβαια νωρίς, καθώς αρκετά θα εξαρτηθούν από την πορεία των εσόδων και εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Με στόχο την ενίσχυση των ποσοστών της στην Περιφέρεια κινείται η ΝΔ. Μετά την Αλεξανδρούπολη σειρά έχει η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη.

Μετράω τις «επιστροφές» στο ΠΑΣΟΚ. Παναγιώτης Κουρουπλής στην Β Αθήνας, Θάνος Μωραϊτης στην Αιτωλοακαρνανία, Θεοδώρα Τζακρή στην Πέλλα, Κατερίνα Μπατζελή στην Φθιώτιδα. Νομίζω ότι λείπει από τα ψηφοδέλτια ο Αλέξης Τσίπρας. Ίσως και ο Στέφανος!

Ο ανάλγητος