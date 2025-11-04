Ο Ανάλγητος

Εσείς ξέρατε ότι υπάρχει εθνικό όχημα; Δεν το ξέρατε. Ούτε και εμείς. Μέχρι που ο συνεργάτης δίχως πρόσωπο της στήλης μου έστειλε αναλυτικό report. Τα συμπεράσματα δικά σας. Το θέμα των ημερών εξακολουθεί να είναι αυτό των ΕΛΤΑ. Δηλαδή της αγωνίας των βουλευτών και υπουργών αυτής της κυβέρνησης για την επανεκλογή τους. Εξ ου και οι ... διαρροές του διαβόλου! Διότι με αυτά και με εκείνα οι κάτοικοι της δεξιάς πολυκατοικίας την έκαναν Κόλαση την επικαιρότητα. Βγάζουνε μόνοι τους τα ματάκια τους...

Πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ; Ήδη λειτουργούν πολλά πρακτορεία σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Αν κάποιος, λοιπόν, ενδιαφέρεται να εξακολουθήσει να υπάρχει ανταπόκριση με το δίκτυο των ΕΛΤΑ σε ένα χωριό, μπορεί να κάνει αίτηση να αναλάβει το πρακτορείο. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Εδώ δημιουργήθηκε «θέμα» επειδή κάποιοι νόμισαν ότι έτσι θα έπλητταν τον Κωστή Χατζηδάκη. Και αυτό που χρήζει προσοχής είναι ότι όλες οι διαρροές έγιναν προς αντιπολιτευτικά μέσα, πιστεύοντας ότι έτσι δεν θα γινόντουσαν αντιληπτοί.

Αυτή η μάχη στα Βόρεια των Αθηνών μπορεί να ρίξει μέχρι και κυβέρνηση. Αστείες καταστάσεις που απαιτούν άμεση επέμβαση. Με τόσο χρόνο μέχρι τις εκλογές θα έχουν διαρραγεί οι καλές μέχρι σήμερα σχέσεις μεταξύ των συνυποψηφίων. Συν ότι όλο αυτό προσθέτει αχρείαστο φορτίο στην κυβέρνηση. Αυτές δεν είναι... εύθυμες καταστάσεις.

Με το ένα χέρι γράφει τον λόγο του «μελλοντικού πρωθυπουργού» στο Πεντάγωνο και με το άλλο τον χρίζει μέσω του ρεπορτάζ «εκλεκτό» των... Αμερικανών. Επειδή ο κ. Δένδιας πήγε στον χορό των Αμερικανών πεζοναυτών! Ποιον θα καλούσαν, δηλαδή, σε μια τέτοιου τύπου εκδήλωση; Την υπουργό Οικογένειας Δόμνα;

Πάρτε βαθιά ανάσα και εξετάστε μαζί μας ένα αξιοπερίεργο θέμα. Κι επειδή ακριβώς είναι «θέμα», σας έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο αναλυτική «αναφορά»! Ο λόγος για το λεγόμενο «Εθνικό Όχημα». Υπάρχει από δαύτο; Τι νομίζατε!

Αναφερόμαστε στο βασικό πρόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), που ξεκίνησε την περίοδο 2020–2023 με στόχο την ανανέωση του στόλου τακτικών οχημάτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με βασικό τμήμα της παραγωγής του στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, το 2023 το ΓΕΣ, μέσω δοκιμών, ολοκλήρωσε την επιχειρησιακή και λειτουργική αξιολόγηση δέκα υποψήφιων κατασκευαστών αμαξωμάτων αυτοκινήτων. Το τελευταίο διάστημα υπήρξε στροφή 180 μοιρών ως προς την προτεραιοποίηση και το χρονοδιάγραμμα του «Εθνικού Οχήματος». Προσέξτε τώρα, επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ενώ δηλαδή αρχικά το πρόγραμμα είχε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης με ορόσημο το 2036, υπήρξε μια απροσδόκητη σπουδή επιτάχυνσής του. Στο προηγούμενο τετραετές κυλιόμενο πρόγραμμα εξοπλισμών (2022–2025) το «Εθνικό Όχημα» είχε χαμηλή σειρά προτεραιότητας - κατατασσόταν στη θέση 602 - και στη συνέχεια, για την περίοδο 2023–2026, υποβαθμίστηκε περαιτέρω στη θέση 816.

Ωστόσο, όπως προέκυψε από την παρουσίαση του νέου 12ετούς μακροπρόθεσμου προγράμματος εξοπλισμών 2024–2036, τον Μάιο του 2025, υπήρξε αιφνίδια αλλαγή δεδομένων. Το «Εθνικό Όχημα» αναβαθμίστηκε, αποτελώντας πλέον την προτεραιότητα υπ’ αριθμόν 78, ενώ προβλέφθηκε η χρηματοδότησή του με 600 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2037–2044. Πλέον, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, η υλοποίηση του προγράμματος «Εθνικό Όχημα» δεν είναι μόνο ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητες, αλλά επιδιώκεται να ενταχθεί μερικώς στο πρόγραμμα SAFE, με στόχο την άντληση χρηματοδότησης 300 εκατ. ευρώ - εξέλιξη που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκαλεί ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και τη διαδικασία της επιτάχυνσης. Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο ομιχλώδες, καθώς, κατά πληροφορίες, ως όχημα αναφοράς για την υλοποίηση του «made in Greece» εθνικού φορτηγού προκρίνεται εκείνο που κατέλαβε την προτελευταία θέση στις αντίστοιχες επίσημες δοκιμές του ΓΕΣ, ως προς τα επιχειρησιακά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Κι όχι μόνο αυτό: επιλέγεται επίσης ως πλατφόρμα αναφοράς άλλων αμυντικών συστημάτων, όπως το PULS (ισραηλινής προέλευσης πολλαπλοί εκτοξευτές), που αναμένεται να αποκτήσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει αποδείξει ότι λειτουργεί ως εγγυητής της νομιμότητας στο Υπουργείο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να πρέπει ο ίδιος να «καθαρίζει τον κόπρο του Αυγεία», διότι — αν μη τι άλλο — χάνεται πολύτιμος χρόνος για τη χώρα· χρόνος που δεν υπάρχει.

Αυτά! Καλημέρα είπαμε; Δεν είπαμε!

Ο Ανάλγητος