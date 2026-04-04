Ερωτήματα προκύπτουν για το κατά πόσο σοβαρή είναι η εμπλοκή αρκετών βουλευτών, σύμφωνα με τους διαλόγους που φέρνει στη δημοσιότητα το «Πρώτο Θέμα».

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεμελιώνει το αίτημά της για άρση της ασυλίας 11 πολιτικών προσώπων σε εκτενή έκθεση 127 σελίδων, η οποία περιλαμβάνει ποινικές αξιολογήσεις, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και συμπεράσματα επί συνομιλιών μεταξύ βουλευτών —ή συνεργατών τους— και της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης, το οποίο φέρει τον τίτλο «Αίτηση άρσης ασυλίας βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατ’ άρθρο 62 του Συντάγματος» και δημοσιοποιεί το protothema.gr σε ρεπορτάζ του Χρήστου Μπόκα, προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη βαρύτητα των επιμέρους περιπτώσεων. Πιο επιβαρυντική εμφανίζεται εκείνη της Κατερίνας Παπακώστα, τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς το ύψος της φερόμενης ζημίας, που εκτιμάται στις 142.000 ευρώ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν συνυπολογίζει την επιδότηση που καταβλήθηκε το 2021 —χρονιά κατά την οποία φέρεται να έγινε η σχετική παρέμβαση— αλλά εντάσσει στο σύνολο και τα επόμενα έτη έως το 2024, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως διαρκές αδίκημα.

Αντίθετα, στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή δεν καταγράφονται απευθείας συνομιλίες του ίδιου, αλλά επαφές συνεργατών του με στόχο τη διευθέτηση ζητήματος που αφορούσε 37 παραγωγούς. Το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων στην εν λόγω υπόθεση υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, στοιχείο που οδηγεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποδίδει στον πρώην υπουργό ηθική αυτουργία σε βαθμό κακουργήματος.

Στον αντίποδα, η υπόθεση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου αξιολογείται διαφορετικά, καθώς η εισαγγελική αρχή εστιάζει σε συγκεκριμένη διατύπωση του πρώην υπουργού. Συγκεκριμένα, η φράση «οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στη διάθεσή σας», η οποία συνοδεύει την προώθηση αιτήματος παραγωγού, εκλαμβάνεται ως ένδειξη γνώσης περί ελλιπούς ή μη σύννομου φακέλου και, κατά την εκτίμηση των αρχών, υποδηλώνει πρόθεση εκ των υστέρων εξωθεσμικής τακτοποίησης.

Όπως προκύπτει από τον φάκελο, άμεσες συνομιλίες καταγράφονται για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο, Μάριο Σενετάκη, Κατερίνα Παπακώστα και Θεόδωρο Λεονταρίδη. Μέσω συνεργατών φέρονται να εμπλέκονται οι Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος εμφανίζεται να αποστέλλει μήνυμα, ενώ οι Νότης Μηταράκης, Λευτέρης Βασιλειάδης και Κώστας Καραμανλής προκύπτουν από συνομιλίες τρίτων προσώπων.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η δημοσιοποίηση των συνομιλιών εγείρει ερωτήματα ως προς τη σοβαρότητα των καταγεγραμμένων ενεργειών και τον βαθμό εμπλοκής ορισμένων από τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα. Νομικοί και πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το περιεχόμενο των συνομιλιών —ιδίως εκείνων που αφορούν συνεργάτες— δεν φαίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις, να τεκμηριώνει ουσιαστική εμπλοκή ικανή να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αιτείται την άρση ασυλίας κυρίως για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης.

Κώστας Σκρέκας

Στο πόρισμα της ευρωπαίας εισαγγελέως ο πρώην γραμματέας της Π.Ε της Ν.Δ Κώστας Σκρέκας καταγγέλλεται ότι παρενέβη υπέρ παραγωγού ενώ η αίτησή του είχε νομίμως απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα λόγω έλλειψης σπόρων. Ο τότε Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελάς αναφέρει μάλιστα σε συνομιλητή του ότι ο Σκρέκας τον έπαιρνε τηλέφωνο από τη Σύνοδο Υπουργών για να του ζητήσει εξυπηρέτηση ενώ σε επικοινωνία Μελά - Σκρέκα ο δεύτερος όταν ενημερώνεται ότι η ικανοποίηση έγινε κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ο πρώην Υπουργός απαντά “κατάλαβα, χεράτα”.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στην Αθήνα, την 20/09/2021 ο Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ του Θεοδώρου, βουλευτής Τρικάλων από το 2012 μέχρι σήμερα, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον παραγωγό Π.Β προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας την οποία διέπραξε.

Συγκεκριμένα, ο παραγωγός Π.Β γνωρίζοντας ότι η αίτησή του για λήψη Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος (έτους 2020) είχε νομίμως απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα λόγω «έλλειψης σπόρων» (ανεπάρκεια ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου ανά στρέμμα για τις δηλωθείσες ποικιλίες ELSA και CELIA), ζήτησε την παρέμβαση του βουλευτή Κωνσταντίνου ΣΚΡΕΚΑ.

Ο τελευταίος, ενεργώντας για λογαριασμό και προς όφελος του πρώτου, απέστειλε αρχικά γραπτό μήνυμα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ με το περιεχόμενο «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Β.» και ακολούθως, μέσω συνεχών οχλήσεων και εκμεταλλευόμενος την πολιτική του επιρροή, πραγματοποίησε τις ως άνω υπό στοιχείο (4) (Α) αναφερόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε από κοινού με τους Φραγκίσκο ΜΑΧΛΕΡΑ, Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων, Αντώνιο ΚΟΡΟΒΕΣΗ, Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ και Αθανάσιο Βαλιώτη, Προϊστάμενο Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα υπό στοιχείο (4) (Α) του παρόντος, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξεως [ΑΠ 9/2023], τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενος την τέλεση αυτής. Αποτέλεσμα της ως άνω πράξης που πραγματώσαν από κοινού οι Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ και Πέτρος ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ήταν να εγκρίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την πληρωμή της ενίσχυσης στον τελευταίο, προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΓΤΕ).

Η ζημία αυτή ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 87.780,55 ευρώ (για τα έτη 2019-2024), διότι η παράνομη παρέμβαση του 2021 λειτούργησε ως μηχανισμός συγκάλυψης που αφενός «νομιμοποίησε» την καταβολή ολόκληρης της ενίσχυσης του 2021 (άρνηση πλεονεκτήματος λόγω τεχνητών συνθηκών) και αφετέρου απέτρεψε την ανάκτηση των παρελθόντων ετών και εξασφάλισε τη ροή των μελλοντικών πληρωμών.

Στο κείμενο αναφέρεται συνομιλία του Δ.Μελά ο οποίος φέρεται να λέει «θα το έτρωγα… Γιατί το ’κανα και με πίεση… Αλλά ο Σκρέκας θα μας φανεί χρήσιμος στο άλλο θέμα». Και συνεχίζει ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ λέγοντας στον συνομιλητή του: «Και τώρα εγώ επειδή μ’ έχει πάρει να σκεφτείς ο ΣΚΡΕΚΑΣ με πήρε από την σύνοδο υπουργών να μου πει γι’ αυτόν…».

Τέλος, την 24/09/2021 συνομιλούν οι Δημήτριος ΜΕΛΑΣ και Κωνσταντίνος ΣΚΡΕΚΑΣ, με τον πρώτο να λέει στον βουλευτή: «Ε πρώτον σ’ έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα». Επιβεβαιώνουν ότι αναφέρονται στον «Β.» και του λέει χαρακτηριστικά ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ «Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα έγινε ολόκληρο τέτοιο…».

Ο βουλευτής τον ρωτά πότε θα το δει ο παραγωγός και ο ΜΕΛΑΣ του απαντά πως θα το δει στην πληρωμή. Επίσης, ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ ενημερώνει τον βουλευτή ότι έχει προωθήσει το μήνυμα του συμβούλου στον «Β.», ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις αλλαγές που θέλουν, εφόσον ο σύμβουλος ξεκλειδώσει το σύστημα, κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ίδιο (τον Δημήτριο ΜΕΛΑ). Χαρακτηριστικά ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ λέει στον βουλευτή: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» και ο βουλευτής του απαντά «Χεράτα κατάλαβα».

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

«Οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεση σας» αυτό είναι το sms που κατά την ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβαρύνει ποινικά τον κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Σύμφωνα με την πορισματική έκθεση ο τέως υφυπουργός Υγείας στις 27/10/2021 έστειλε γραπτό μήνυμα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά ζητώντας του να εγκριθεί αίτηση παραγωγού με τη σημείωση «Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ». Κατά την άποψη της εισαγγελικής αρχής : Το μήνυμα δε του βουλευτή («Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ») καταδεικνύει ότι γνώριζαν πως ο φάκελος ήταν άδειος/παράτυπος και ζητούσαν την εξωθεσμική, “εκ των υστέρων” τακτοποίησή του.

Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος ΜΕΛΑΣ, αντί να απορρίψει την αίτηση, έδωσε εντολή να εγκριθεί (την 10/12/2021) μια αίτηση που νομικά ήταν απολύτως άκυρη, καταστρατηγώντας το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή το συνολικό ποσό της ζημίας έφτασε τα 68.884,02 ευρώ.

Λάκης Βασιλειάδης

Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας απευθείας διάλογος του βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη δεν υπάρχει. Ο βουλευτής εμφανίζεται σε γραπτό μήνυμα τρίτου προσώπου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά. Συγκεκριμένα ο Δ. Κ., στέλνει sms στον πρόεδρο του οργανισμού με το ακόλουθο περιεχόμενο “από Βασιλειάδη Λάκη Π.Σ. (σ.σ. όνομα κτηνοτρόφου) ΑΦΜ … ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ”. Σχεδόν μια εβδομάδα μετά ωστόσο ο Δ.Κ. συνομιλεί με τον πρόεδρο του οργανισμού και τον ρωτά “Του Λάκη το έκανες;” με τον Μελά να απαντά αρνητικά.

Ο Δ.Κ., επιμένει πως δεν υπάρχει χρόνος. Εν συνεχεία ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ αναφέρει πως είναι στις έξι του μήνα [06/12/2021] και ο ΔΚ το επιβεβαιώνει λέγοντάς του: «Ναι, στις έξι. Ε, ναι δε θα τους πάρεις και στις πέντε να τους πεις ακυρώστε τον». Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η υπόθεση για την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Βασιλειάδη δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον κτηνοτρόφο. Ο έλεγχος διενεργήθηκε, ο παραγωγός δεν εισέπραξε την επιδότηση περίπου 2.500 ευρώ που ζητούσε, αντιθέτως ο ΟΠΕΚΕΠΕ του καταλόγισε πρόστιμο.

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Όταν ο ελεγκτικός μηχανισμός “στρίμωξε” τους ως άνω παραγωγούς, ενεργοποιήθηκε η έξωθεν πολιτική παρέμβαση. Την 2/10/2021 ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του βουλευτή Ρεθύμνου Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Ιωάννης Τρουλλίνος, επικοινώνησε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά, ομολογώντας του ότι επρόκειτο για ένα “κόλπο” με το οποίο οι παραγωγοί μοιράστηκαν τα χρήματα (“μισά - μισά”) και ότι πλέον εκβίαζαν τον μεσάζοντα επειδή τους ζητούσα τα χρήματα πίσω.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να εφαρμόσει το νόμο και να διασφαλίσει την άμεση ανάκτηση των ποσών, ζήτησε τα στοιχεία των παραγωγών συμφωνώντας να ανακόψει τη διαδικασία (“στείλ’ τα μου να δω τι αν μπορεί να γίνει κάτι”) Με ταύτη την παρέμβαση του ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακύρωσε στην πράξη όλο το αυστηρό κυρωτικό πλέγμα που είχε επιβάλει το σύστημα “παγώνοντας” την ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων δοθέντος ότι τα ποσά που εκκαθαρίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στους ως άνω παραγωγούς οφείλονται μέχρι σήμερα.

Και σε άλλο σημείο αναφέρει:

“Στην Αθήνα την 2/10/2021 ο. Βουλευτής Ρεθύμνου από το 2012 μέχρι και σήμερα Ιωάννης Κεφαλογιάνης ενεργώντας από κοινού κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον Διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Ιωάννη Τρουλλίνου με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Συγκεκριμένα παρά το γεγονός ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε εντοπίσει οργανωμένη απάτη εις βάρος του εθνικού αποθέματος («ηρακλειώτικη πατέντα» δήλωση αγρανάπαυσης) από 4 παραγωγούς και δη τους Ι.Μ., Α.Γ, Χ.Α., Δ.Λ., οι οποίοι είχαν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις λόγος και τον οποίο ο οργανισμός είχε αποστείλει νομίμως προσκλήσεις επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων συνολικού ύψους 38.236,51 ευρώ προκειμένου να διασωθούν οι εν λόγω παραγωγοί (εκλογική πελατεία) από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων έλα και για να προστατευθεί ο μεσάζων του κυκλώματος ο οποίος δεχόταν απειλές από τους παραγωγούς ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής παρέμβασης του πολιτικού γραφείου του Ι. Κεφαλογιάννη …”

Νότης Μηταράκης

Η εμπλοκή του Νότη Μηταράκη δεν προκύπτει από διάλογο δικό του ή στενού του συνεργάτη αλλά από τρίτους οι οποίοι αναφέρονται και στον πρώην βουλευτή Χίου Κώστα Μουσουρούλη ο οποίος φαίνεται ότι παρενέβη για την ίδια υπόθεση. Η μόνη παρέμβαση του κ. Μηταράκη φαίνεται πως είναι η αποστολή ενός email προς συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες το ηλεκτρονικό μήνυμα περιελάμβανε μελέτη δασολόγου - γεωπόνου, χωρίς άλλο σχόλιο, η οποία έδειχνε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε πλημμελή προσμέτρηση αγροτεμαχίου παραγωγού της Χίου με αποτέλεσμα την είσπραξη μικρότερης επιδότησης.

Πάντως, στο κείμενο της η εισαγγελία αναφέρει “ Στην Αθήνα κατά τοπ χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του έτους 2021 ο ΝΚ συνεργάτης σύμβουλος του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με τον εν ενεργεία βουλευτή Νότη Μηταράκη, αλλά και ο πρώην βουλευτή Κωνσταντίνος Μουσουρούλης ενεργώντας κατά παραυτουργία με τους ανωτέρω, με πρόθεση, προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας, την οποία ο τελευταίος διέπραξε. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν της ως άνω αναφερόμενες κλήσεις… προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά (φυσικό αυτουργό) με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας στην οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα … έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούληση του προς την κατεύθυνση της τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξης τελ΄χντας σε γνώση και αποδεχόμενοι την τέλεση αυτής… Ειδικότερα τα ανωτέρω αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα ενήργησαν με τον απαιτούμενο εκ νόμου διπλό δόλο, καθόσον: α) επιδίωξαν συνειδητά και ηθελημένα με τη χρήση του πολιτικού τους βάρους να πείσουν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να τελέσει την πράξη της απιστίας μέσω της εξωθεσμικής παρέμβασης στον οργανισμό β) γνώριζαν καλώς ότι η ενέργεια αυτή συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης κοινοτικών πόρων, αφού αποσκοπούσε στην εκ των υστέρων “τακτοποίηση” ενός νομίμως απορριφθέντος φακέλου. Αποδέχονταν δε πλήρως ότι η προκληθείσα απόφαση θα προκαλούσε βέβαιη ζημιά στην περιουσία του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία τελικά ανήλθε στο συνολικό ποσό των 31.499, 26 ευρώ”

Μάξιμος Σενετάκης

Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο Σενετάκη η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφέρει ότι ο Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης από το 2019 μέχρι και σήμερα, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Ειδικότερα, εκμεταλλευόμενος την πολιτική του ιδιότητα, πραγματοποίησε τις τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα υπό στοιχείο (10) (Α) του παρόντος, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξεως [ΑΠ 9/2023], τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενος την τέλεση αυτής.

Προκειμένου να διασωθεί ο παραγωγός από τον μηδενισμό και να λάβει την επιδότηση που δεν εδικαιούτο, ο ως άνω βουλευτής παρενέβη εξωθεσμικά στην ηγεσία του Οργανισμού. Άσκησε έντονη πίεση και φορτικότητα στον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ, εκμεταλλευόμενος τη θεσμική/πολιτική του ιδιότητα, καθόσον την 09/09/2021 και την 13/09/2021, απέστειλε γραπτά μηνύματα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο του φυσικού αυτουργού, μεταφέροντας επιτακτικά το αίτημα της παράνομης αλλοίωσης των δεδομένων του συστήματος, αναγράφοντας: «ΑΦΜ Κ. ΕΒΓΑΛΕ 24τν ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΖΩΑ ΑΠΟ 330 ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΕ 240» και «ΔΗΜΗΤΡΗ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Κ.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», ενώ σε τηλεφωνικές επικοινωνίες (και ιδίως την 16/09/2021), παρότι ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ του εξήγησε σαφώς ότι η διόρθωση δεν μπορεί να γίνει νομίμως, διότι το σύστημα έχει κλείσει (κατόπιν ευρωπαϊκής επιταγής) και ότι για την ίδια παράβαση «έχουνε μείνει πολλοί σαν το δικό του απ’ έξω», ο ως άνω βουλευτής επέμεινε φορτικά να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Την 09/09/2021 έλαβε χώρα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημητρίου ΜΕΛΑ και του Μάξιμου ΣΕΝΕΤΑΚΗ του Γεωργίου, βουλευτή Ηρακλείου Κρήτης από το έτος 2019 μέχρι σήμερα, με τον δεύτερο να αναφέρει στον πρώτο έναν «Κ…», ο οποίος είχε πάει στο γραφείο του. Ο Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ αναφέρει στον Δημήτριο ΜΕΛΑ πως ο «Κ» ήταν αυτός που είχε θέματα με τα γάλατα και πως πρέπει να έχει δίκιο σε αυτό που ζητάει, καθώς δεν του επιτράπηκε να κάνει τροποποιητική δήλωση και ενώ πρέπει, δεν θα μπορέσει να πληρωθεί. Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του εξηγεί το πλαίσιο των διοικητικών πράξεων-τροποποιήσεων, ότι μπορούν να γίνονται με μία αιτιολογία προφανούς λάθους, όμως, κατόπιν ευρωπαϊκής επιταγής, μέσω του συστήματος πλέον και όχι χειρόγραφα, όπως γινόταν παλαιότερα.

Τέτοια πράματα δεν θα πληρώνονται οι άνθρωποι; Για, δηλαδή, αν έχουν δύο προβλήματα μέσα στο χρόνο δε θα μπορούν να τα διορθώνουνε;». Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του απαντά ότι το σύστημα ανοίγει για Διοικητικές Πράξεις για τρεις μήνες περίπου, διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει οι παραγωγοί να κάνουν τις όποιες τροποποιήσεις όλες μαζί, σε μία φορά και όχι με ξεχωριστές διοικητικές πράξεις. Ο βουλευτής στη συνέχεια τον ρωτά: «Ωραία και πως το διορθώνουμε τώρα ε αυτό το πράγμα;» Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του απαντά: «Τώρα είναι λίγο δύσκολο… Είναι παράπλευρη απώλεια αυτή σε αυτούς, αλλά τέλος πάντων, στείλτο μου μήπως μπορέσω και το βάλω κάπως…. Γιατί θα μπει ξέρεις εμβόλιμα». Ο Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ του λέει εν κατακλείδι: «Ωραία να σου στείλω εγώ ένα ΑΦΜ να δούμε αν μπορούμε να το ανοίξουμε; Να το, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε;». Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ συμφωνεί και ολοκληρώνεται η τηλεφωνική επικοινωνία. Στη συνέχεια, την 09/09/2021 (υπ’ αριθ. 1048/DVD 13) και την 13/09/2021 (υπ’ αριθ. 1230/DVD 15) ο Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ αποστέλλει γραπτά μηνύματα στον Δημήτριο ΜΕΛΑ, στα οποία αναγράφονται τα εξής: «ΑΦΜ Κ. ΕΒΓΑΛΕ 24τν [τόνους] ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΖΩΑ ΑΠΟ 330 ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΕ 240» και «ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Κ.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», αντιστοίχως.

Την 16/09/2021 οι Δημήτριος ΜΕΛΑΣ και Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ συνομιλούν ξανά (υπ’ αριθ. 1425/DVD 16 τηλεφωνική κλήση), και ο πρώτος λέει στον δεύτερο «…λοιπόν Μάξιμε κοίταξε να σου πω τον Κ. θα στον φτιάξω… Αλλά να του πεις μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία… Γιατί έχουνε μείνει πολλοί σαν το δικό του απ’ έξω».

Ο Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ του απαντά: «Θα τον φωνάξω να του πω να κλαίγεται κιόλας, ανάποδα…». Εν συνεχεία, ο βουλευτής ρωτά τον Δημήτριο ΜΕΛΑ: «Για τον Κ. τι να του πω δηλαδή τώρα;» και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ του απαντά: «…άσε να του το πεις εεε ξέρω γω άστον από βδομάδα εκτός αν σου’ ρθει και πες έχω συνεννοηθεί να το φτιάξουμε αλλά δεν».

Ο βουλευτής τον ρωτά, στη συνέχεια, πότε τελειώνει η προθεσμία για τον Κ. και ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του απαντά πως η προθεσμία όλων για τέτοιου είδους διορθώσεις τελειώνει την επόμενη ημέρα και πως ο ίδιος μίλησε με τον αρμόδιο Διευθυντή, ο οποίος του είπε «…εντάξει να το κάνουμε».

Τέλος, ο Μάξιμος ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ τον ρωτά αν τεχνικά είναι έτοιμο να γίνει και αν χρειάζεται να κάνει κάτι ο ίδιος ο παραγωγός, όπου ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ απαντά πως ναι είναι έτοιμο και πως δεν χρειάζεται κάτι από τον παραγωγό.

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Για τον βουλευτή Σερρών της Ν.Δ Θεόφιλο Λεονταρίδη η ευρωπαία εισαγγελέας αναφέρει ότι ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον παραγωγό Ι.Κ με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, προκάλεσαν με πρόθεση σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη που εκείνος διέπραξε.

Ειδικότερα, πραγματοποίησαν τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων, προκαλώντας στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, καθώς και με την επιβολή και την επιρροή του πρώτου εξ αυτών λόγω της ιδιότητας και της θέσεώς του ως βουλευτή, την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας

Συγκεκριμένα, ο Θεόφιλος ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, βουλευτής Σερρών, άσκησε επανειλημμένες, επίμονες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ, επιδιώκοντας την κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα διευθέτηση της υπόθεσης του παραγωγού Ι.Κ Ειδικότερα, από τα γραπτά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν και τις τηλεφωνικές συνομιλίες προκύπτει ότι ο ως άνω βουλευτής δεν περιορίστηκε σε τυπική μεταφορά αιτήματος πολίτη ή σε γενική πολιτική διαμεσολάβηση, αλλά παρακολουθούσε στενά το «χρονοδιάγραμμα» των πληρωμών, διαμαρτυρόταν για τη μη τήρησή του, επικαλείτο προσωπική του έκθεση έναντι του παραγωγού και απαιτούσε επιτακτικά την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η ένταση, η συχνότητα και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων αυτών καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για διαρκή και οργανωμένη πίεση προς την κατεύθυνση ειδικής μεταχείρισης της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Παράλληλα, από τις συνομιλίες προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο παραγωγός όχι μόνο τελούσε σε γνώση της προνομιακής φύσης της μεταχείρισής του, αλλά και την επιδίωκε ενεργητικώς. Ο ίδιος ενημερωνόταν επανειλημμένως από τον Δημήτριο ΜΕΛΑ ότι αποτελεί μοναδική εξαίρεση μεταξύ εκατοντάδων ομοίων περιπτώσεων, ότι πληρώνεται «με παρέμβαση», «από το παράθυρο», «μέσω τρίπλα» και ότι χωρίς αυτή την ειδική αντιμετώπιση δεν θα μπορούσε να εισέλθει στην αλυσίδα των μεταγενέστερων πληρωμών. Παρά ταύτα, όχι μόνο δεν αποστασιοποιήθηκε από…την ως άνω διαδικασία, αλλά εξακολούθησε να ζητεί επίσπευση των πληρωμών, να επιδιώκει προνομιακή μεταχείριση και να ενεργοποιεί τη βουλευτική παρέμβαση υπέρ του. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο ίδιος ο Ι.Κ συνέδεσε ρητά την υπόθεσή του με το πολιτικό κεφάλαιο και την εκλογική του επιρροή υπέρ του Θεόφιλου ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ, αναφερόμενος στη στήριξή του προς τον βουλευτή και στη δυνατότητά του να επηρεάζει ψήφους («Εδώ τώρα ξέρω στην Αλιστράτη ότι εγώ όλοι ξέρουν ότι εγώ είμαι του Θεόφιλου [ο.σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ] στηρίζω τον Θεόφιλο κι έχω πολλούς ψήφους εγώ»). Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν αποφασιστικά την εικόνα πελατειακής διαμεσολάβησης και αμοιβαίας πολιτικής εξυπηρέτησης, εντός της οποίας εντάχθηκε η επίμαχη πίεση προς τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη δικογραφία αναφέρεται και ο εξής διάλογος:

Μελάς: και βέβαια δεν χρειάζεται να με παρακαλείς

Λεονταρίδης: να τον πεις κοίταξε να δεις ο υπουργός άλλαξε την ΚΥΑ έκανε εκείνο έκανε τ’ άλλο

Μελάς: μα τα ξέρει τα ακούει

Λεονταρίδης: τέλη Νοεμβρίου θα κλ.

Μελάς: τα ακούει τα βλέπει

Λεονταρίδης: δε τα δε γα άμα δεν τα πεις εσύ δεν καταπραΰνει το το το το το αυτό να πούμε ο άνθρωπος

Μελάς: Θεόφιλε; Μη μην το σκέφτεσαι καθόλου τον παίρνω εγώ και μιλάω πολύ καλά με τον Γιάννη, καταλαβαίνει

Λεονταρίδης: φέρ’ το να παρ’ το να αύριο και πες τον α αυτά που με είπες

Μελάς: μμ

Λεονταρίδης: γιατί πες έγιναν ανατροπές σε όλα και είσαι ο μοναδικός από τους 550 που πληρώθηκε

Μελάς: ο μόνος ο μόνος

Λεονταρίδης: ο μόνος που πληρώθηκε

Μελάς: είναι αλήθεια αυτό έτσι να το ξέρεις

Λεονταρίδης: από τους 550

Μελάς: και το οφείλει σε εσένα και στο έχω πει

Λεονταρίδης: έκανε πες τον α έκανε πες τον α έκανα πες τον κάνα πες τον έκανα πες παρανομία εξαιτίας του ότι

Μελάς: μμμ

Λεονταρίδης: είμαι ήμουνα χρόνια με τον Λεονταρίδη εκεί μέσα και λοιπά αυτός ετοίμαζε μοσχάρια και λοιπά να σφάξει και λέει

Κατερίνα Παπακώστα

Επιβαρυντικό για την βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα είναι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς της καταλογίζει παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αρμόδιους κτηνιάτρους, προκειμένου να πληρωθούν κτηνοτρόφοι της εκλογικής της περιφέρειας παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάζει το protothema, ο συγκεκριμένος παραγωγός “πιάστηκε” από τους ελεγκτές να έχει στην κατοχή του λιγότερα βοοειδή από όσα δήλωνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όδευε για να μπει στην λίστα των «κόκκινων» ΑΦΜ.

Ωστόσο, έπειτα από παρεμβάσεις της βουλευτού προς τον τότε πρόεδρο του οργανισμού Δημήτρη Μελά και τον αρμόδιο κτηνίατρο της περιφερειακής διεύθυνσης, παραποιήθηκαν ημερομηνίες, παραβιάστηκε το ηλεκτρονικό σύστημα και προστέθηκαν «κατασκευασμένα» έγγραφα, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να εξακολουθήσουν να εισπράττουν ποσά.

Όπως προκύπτει από τους διαλόγους και τα ευρήματα της έρευνας, κτηνοτρόφος τον οποίο η κ. Παπακώστα χαρακτηρίζει “πολύ σημαντικό πρόσωπο” στα Τρίκαλα βρέθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 58 βοοειδή, 12 λιγότερα από τον αριθμό που δήλωνε (70) βάσει του οποίου υπολογιζόταν η επιδότηση. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και η ποινή που επέφερε είναι η αποβολή του παραγωγού από το σύστημα των επιδοτήσεων. Ωστόσο, με πιέσεις και παρεμβάσεις της βουλευτού παραβιάστηκε η κτηνιατρική βάση προκειμένου να παραποιηθούν ημερομηνίες και αριθμοί ώστε να φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δήλωνε 58 ζώα πριν τον χρόνο που έγινε ο επιτόπιος έλεγχος.

«Είμαι η Κατερίνα Παπακώστα βουλευτής Τρικάλων»

Οι πρώτες κλήσεις της κυρίας Παπακώστα προς τον Δ. Μελά έγιναν στις 24/8/2021 αλλά έμειναν αναπάντητες.

Τελικά επιστρέφει την κλήση ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Μελάς: Ποιος είναι;

Παπακώστα: Η Κατερίνα η Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων.

Στη συνέχεια η βουλευτής εξηγεί ότι τον κάλεσε προκειμένου να τον ενημερώσει για την υπόθεση κτηνοτρόφων της περιοχής της.

Παπακώστα: Η διαδικασία από τα Τρίκαλα για την υπόθεση του Θ.Μπ. σε συννενόηση με τον Ζ. (κτηνίατρος) έχει ολοκληρωθεί.

Μελάς: Το γνωρίζω.

Παπακώστα: Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως είχαμε πει θα πρέπει να το δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πώς ε δεν ξέρω πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς; Θέλετε να σας υπενθυμίσω εγώ;

Μελάς: Δεν χρειάζεται. Πριν από την πληρωμή που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου θα πάρουμε το αρχείο από την κτηνιατρική βάση οπότε εφόσον ενημερώθηκε θα λάβουν την καινούρια εικόνα.

«Θα εκτεθούμε»

Στις 27/9/2021 η βουλευτής συνομιλεί ξανά με τον κ. Μελά για να του υπενθυμίσει την υπόθεση του Μ. Τον διαβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι έχει “τακτοποιηθεί” το θέμα και με τον κτηνίατρο από τα Τρίκαλα, ενώ ο Μελάς ζητά τα στοιχεία του παραγωγού. Ακολουθεί και νέα συνομιλία κατά την οποία η βουλευτής ενημερώνει τον πρόεδρο ότι ο Μ. δεν έχει πληρωθεί τελικά, παρόλο που έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του και τον παρακαλεί να κοιτάξει το θέμα “γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα” όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Η βουλευτής λέει ότι η διόρθωση στην κτηνιατρική βάση έγινε έγκαιρα και του ζητά να ελέγξει τι έχει γίνει.

Ακολουθεί κλήση του Δ. Μελά προς υφισταμένη του και της ζητά να διερευνηθεί τι έχει γίνει με το ΑΦΜ του Μ.

Η επόμενη συνομιλία του Μελά αφορά την ενημέρωση των υφισταμένων του για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Υπάλληλος: “Αυτός ο Μ. από ό,τι βλέπω, δεν πληρώνεται για τα βόδια του, αυτός ήταν σε ειδικό επιτόπιο έλεγχο μετά από καταγγελία και έχει διαφορά ζωικού κεφαλαίου… Δεν βλέπω καμία διόρθωση, καμία θεραπεία και δεν πληρώνεται, έχει ποσοστό υπέρβασης άνω του δύο τα εκατό.

Μελάς: Είχαμε συνεννοηθεί να πάει στον εμμμ, εε, σε μια συνεννόηση με τον κτηνίατρο εκεί… των Τρικάλων… θα του μείωνε το ποσοστό… Για να, για να μπορέσει να μην έχει την κύρωση.

Υπάλληλος: Εγώ δεν βλέπω καμία μεταβολή στο ζωικό κεφάλαιο.

Μελάς: Έχουν μιλήσει με τον Ζ (κτηνίατρο) και έχει συμφωνήσει να του μειώσει τα επιλέξιμα ζώα μετά τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου.

Υπάλληλος: Αυτό που βλέπω είναι ότι βρέθηκε να έχει διαφορά σε 12 ζώα με το ποσοστό υπέρβασης να ξεπερνά το 20% γι' αυτό δεν πληρώθηκε.

Εν συνεχεία ο Μελάς καλεί τον γενικό διευθυντή άμεσων ενισχύσεων Φ.Μ. και αφού του λέει αρχικά “ρε παιδί μου εγώ είχα μια περίπτωση που είχα διευθετήσει. Με την Παπακώστα την βουλευτή, μια διόρθωση που είχε κάνει κάποιος μέσα στις αρχές Αυγούστου. Ήταν Τρίκαλα, αυτός ήταν μια πιο παλιά περίπτωση. Πήγε λοιπόν αυτός σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό της, εεε, του κτηνιατρείου Τρικάλων” του ζητά να κοιτάξει το θέμα και γιατί δεν έχει πληρωθεί ο κτηνοτρόφος εφόσον έγινε η διόρθωση στην κτηνιατρική βάση.

Ακολουθεί και νέο τηλεφώνημα του κ. Μελά στην βουλευτή.

Μελάς: σε μια πρώτη εικόνα που έχω γι αυτό θα με αφήσει λίγο να το ψάξω μέχρι την Δευτέρα. Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε.

«Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο»

Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. (Κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.

Μελάς: Θα το δω και εγώ.

Παπακώστα: Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.

Μελάς: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;

Παπακώστα: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης… η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, εεε ο κύριος Ζ (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο … άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.

Μελάς: Θα το κοιτάξουμε . Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών και στο τέτοιο… οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης … και υπάρχει… η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί ε πολύ νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον. Της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εε, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα… Από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος.

Στην πορεία ο Μελάς ενημερώνεται για την ίδια υπόθεση από τον διευθυντή ενισχύσεων Φ.Μ. . Ο δεύτερος του εξηγεί ότι ο κτηνοτρόφος Μ. ελέγχθηκε κατόπιν καταγγελίας και γι αυτό δεν πληρώθηκε διότι αφενός η απόκλιση που διαπιστώθηκε στον επιτόπιο ξεπερνούσε το 20% και αφετέρου υπάρχει περίπτωση ο καταγγέλλων να έχει ήδη ενημερωθεί για την έκβαση της καταγγελίας και του επιτόπιου ελέγχου.

“Μωρέ αυτός με τη βάση το έφτιαξε, με την καταγγελία που υπάρχουν πρακτικά και τέτοια τι θα πούμε; Ότι πήγε, αυτός μας δήλωσε ξαφνικά, γιατί είναι σε, το πρόβλημα είναι, ότι είναι σε καταγγελία, δηλαδή ότι αυτός δήλωσε 70 του βρήκανε 58 και μετά πήγε και έφτιαξε τη βάση και τα κατέβασε στα 58; Δηλαδή αν αυτός που τον κατήγγειλε μάθει ότι πληρώθηκε τι θα πούμε εμείς μετά;” λέει ο διευθυντής επι λέξει.

Ένα από τα επίμαχα αποσπάσματα του πορίσματος αναφέρει:

Στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, την 24/8/2021, 27/9/2021 και την 8/10/2021 η Αικατερίνη Παπακώστα βουλευτής Τρικάλων με περισσότερες πράξεις οι οποίες συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, προέβη στην ως άνω υπό στοιχείο 1 (Α) αναφερόμενη επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά (φυσικό αυτουργό) προκαλώντας σε αυτόν με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις εκμεταλλευόμενη την πολιτική και θεσμική της ιδιότητα (“θέλετε να σας υπενθυμίσω;”, “θα εκτεθούμε”, “πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε”) την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας την βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξης τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενη την τέλεση αυτής. Η ως ανω βουλευτής γνώριζε τον παράνομο και δόλιο χαρακτήρα του αιτήματος της, γεγονός που καταδεικνύεται τόσο από την παραδοχή της ότι υφίσταται κίνδυνος αποκάλυψης (“θα εκτεθούν”) όσο, πρωτίστως, από την ρητή ομολογία της ότι η “τακτοποίηση” του παραγωγού Α. Μπ. βασίστηκε σε μεταγενέστερη, εικονική παρέμβαση του κτηνιάτρου στην Κτηνιατρική βάση δεδομένων.

Η βουλευτής λέει ρητά στον Πρόεδρο “Ο κύριος Ζ. Μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε που φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο… άρα αν έγινε όντως, αυτό, σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση…”. Η γνώση και η αποδοχή της αντιχρονολόγησης καταδεικνύει ότι στόχος της. Ήταν να ακυρωθεί πλήρως το εύρημα του επιτόπιου ελέγχου (απόκλιση άνω του 50%) . Παρόλα αυτά, ενεργώντας με άμεση δόλο, προκειμένου να εξυπηρετήσει ψηφοφόρο της τον οποίο όπως δήλωσε είχε “διαβεβαιώσει 99,9%” πίεσε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ φυσικό αυτουργό Δ. Μελά να αποδεχθεί την εικονική αυτή ¨διόρθωση” ως δήθεν νόμιμη και να παρακάμψει πλήρως τα οικεία ελεγκτικά ευρήματα (απόκλιση ζωικού κεφαλαίου >50%).

Σκοπός και άμεσο αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της δεν ήταν απλώς η εκταμίευση μιας μεμονωμένης ετήσιας ενίσχυσης, αλλά η πλήρης δομική και οριστική συγκάλυψη της απάτης του παραγωγού, ώστε να παρακαμφθεί η υποχρεωτική ρήτρα των “τεχνικών συνθηκών” και να αποφευχθεί ο οριστικός αποκλεισμός του απο το σύστημα. Τούτο προκύπτει ευθέως από την 24/8/2021 κλήση κατά την διάρκεια της οποίας η βουλευτής αναφέρει: “η διαδικασία από τα Τρίκαλα… έχει ολοκληρωθεί… Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως έχουμε πει θα πρέπει να δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πως…”.

Εξ αυτού συνάγεται ότι υπήρχε ένα συνολικό σχέδιο. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε την παρέμβαση στην Κτηνιατρική Βάση και το δεύτερο μέρος την αποδοχή αυτής της παρέμβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής γνώριζε ότι αν ο παραγωγός δεν “καθάριζε” για το έτος 2020, θα αποκλειόταν από τις πληρωμές. Ζητώντας επιτακτικά από τον πρόεδρο να δεχθεί την απατηλή διόρθωση (“πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε”) τον εξώθησε να διατηρήσει ενεργά τα δικαιώματα του παραγωγού στο εθνικό απόθεμα. Πράγματι, ο φυσικός αυτουργός Δ. Μελάς πείστηκε και φέρεται ότι διέπραξε την αξιόποινη πράξη κακουργηματικής απιστίας κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα. Αποδεχόμενος το εικονικό “άλλοθι” που του υπέδειξε η βουλευτής, διέσωσε παρανόμως τα δικαιώματα και τις κατανομές βοσκοτόπων του παραγωγού Α.Μπ. με αποτέλεσμα ο τελευταίος, διατηρούμενος ε4νεργός στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να εισπράξει αχρεωστήτως όχι μόνο το ποσό των 27.800,16 ευρώ για το έτος 2021, αλλά να συνεχίσει να αντλεί παρανόμως ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και κατά τα επόμενα έτη (2022 - 2024) προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημιά συνολικού ύψους 142.249,81 ευρώ στην περιουσία της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου. Τη συνολική αυτή περιουσιακή βλάβη, η οποία αποτελεί άμεση και αιτιώδης συνέπεια της παράκαμψης των ελεγκτικών κυρώσεων που η ίδια αξίωσε, η ως άνω βουλευτής φέρεται ότι προέβλεψε, αποδέχθηκε και επιδίωξε στο ακέραιο”.

Σε άλλο σημείο αναφέρεται:

"Στα Τρίκαλα την 2/3/2021 η Αικατερίνη Παπακώστα… προκάλεσε στον κτηνίατρο Σπ. Ζ. (Φυσικό αυτουργό) με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα προτροπές και παραινέσεις την απόφαση να τελέσει τις αξιόποινες πράξεις της απάτης με υπολογιστή εκ της οποίας η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120 χιλ ευρώ και της ψευδούς βεβαίωσης τελεσθείσας με σκοπό να προσποριστεί σε άλλον αθέμιτο όφελος, εκ της οποίας το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120 χιλ ευρώ τις οποίες εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, κατά τα ανωτέρω …”.

