Ανασχηματισμός, με ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών

Ο πρωθυπουργός στην κατάσταση που βρέθηκε η κυβέρνηση είχε δύο επιλογές: ένα γενναίο ανασχηματισμό επανεκκίνησης ή εκλογές. Επέλεξε μια μέση λύση. Έναν ανασχηματισμό «τόσο - όσο» για να κρατά ανοικτή και τη λύση των εκλογών, κάπου μεταξύ Μαΐου - Ιουνίου, με το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να είναι το προεκλογικό σάλπισμα. Οι ηγέτες δεν εγκλωβίζονται σε αδιέξοδα.

Είναι άδικο και συγχρόνως διόλου τιμητικό να συγκρίνουμε την κυβέρνηση, σε ζητήματα χειρισμού πελατειακών φαινομένων ή έκνομων συμπεριφορών, με τον ΣΥΡΙΖΑ του 13 - 0 και της σκευωρίας Νοβάρτις, αλλά και με το αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος, με δύο κόμματα δηλαδή στα οποία η λέξη «παραίτηση» ήταν άγνωστη, όσο και η λέξη «τσίπα». Όμως στην πολιτική τελικά ο πολίτης συγκρίνει, κρίνει και αποφασίζει. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό θα καταντήσουμε σαν τους κουτσομπόληδες του φιλελευθεράτου που ξημεροβραδιάζονται στο Διαδίκτυο σκούζοντας.

Σήμερα, χωρίς ουδείς να γνωρίζει τι λένε οι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύσσωμη η αντιπολίτευση και οι ακόλουθοί της ζητούν εκλογές. Δεν έχουν την υπομονή να διαβάσουν τις σχετικές δικογραφίες και έχουν βγάλει τα πορίσματά τους. Είναι αυτονόητο πως αν οι παρεμβάσεις αφορούν τις συνήθεις πελατειακές ρυθμίσεις, χωρίς να συνδέονται με τις παράνομες επιδοτήσεις, τότε το αφήνουμε και πάμε παρακάτω. Δεκάδες χιλιάδες τέτοιες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα είχαν καταγραφεί τα τελευταία είκοσι χρόνια. Γιατί αν πάω και πιο πίσω στον χρόνο, άστα να πάνε. Φανταστείτε να υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην «ένδοξη» δεκαετία του 1980, τότε που «χόρτασε ο λαός ψωμάκι».

Υποθέτω επάνω σε αυτόν τον άξονα της εξέτασης ανά περίπτωση θα κινηθεί ο πρωθυπουργός και κάπως έτσι θα πάρει τις αποφάσεις του. Προφανώς δε θα ποινικοποιηθεί το τηλεφώνημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το περιεχόμενό του. Όσοι τσουβαλιάζουν όλους τους αναφερόμενους βουλευτές ή έχουν πολιτικά κίνητρα ή είναι ανόητοι. Και στις δύο περιπτώσεις είναι… δικαιολογημένοι.

Αναμφίβολα η υπουργοποίηση του Μαργαρίτη Σχοινά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα υπουργείο - καρμανιόλα, στέλνει ένα μήνυμα σοβαρότητας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δεδομένο τον προηγούμενο ρόλο του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ο Μ. Σχοινάς σήμερα καλείται να αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης του συγκεκριμένου υπουργείου με αυτούς τους θεσμούς. Δεν είναι εύκολο το έργο του λόγω του βεβαρημένου παρελθόντος μας. Συγχρόνως όμως μπορεί να αποδειχθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.

Κλείνοντας να ξεκαθαρίσω το εξής προς αποφυγή παρανοήσεων. Από τη ζημία κέρδος δε βγαίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ζητούμενο είναι ο περιορισμός της. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα. Ο Μητσοτάκης έχει διαχειριστεί στο παρελθόν παρόμοιες καταστάσεις και τα κατάφερε. Έπεσε, ξανασηκώθηκε και κέρδισε. Στόχος του είναι να ανασυντάξει κυβέρνηση και κόμμα ώστε να μην ξεφύγει από τον προγραμματισμό του. Ο καλός ο καπετάνιος στα δύσκολα φαίνεται.