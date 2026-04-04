UBS: Οι μετοχές με τα πιο ασφαλή μερίσματα - Ξεχωρίζουν οι ΗΠΑ

Η UBS δημοσίευσε τη νέα παγκόσμια λίστα της με μετοχές υψηλής ποιότητας που προσφέρουν ισχυρά μερίσματα, εντοπίζοντας εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους και γεωγραφικές περιοχές που, σύμφωνα με τα ποσοτικά της μοντέλα, εμφανίζουν χαμηλή πιθανότητα να μειώσουν τις διανομές τους.

Στη λίστα ξεχωρίζουν αμερικανικά ονόματα που θεωρούνται ως το ασφαλέστερο «καταφύγιο» για εισοδηματικούς επενδυτές.

UBS πραγματοποίησε αρχικά «φιλτράρισμα» των επιλογών για μετοχές που θεωρούνται υψηλής ποιότητας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του κλάδου τους, καταβάλλουν μέρισμα και έχουν χαμηλή πιθανότητα. Η διαδικασία βασίζεται σε συνδυασμό ποσοτικών μοντέλων και θεμελιώδους ανάλυσης, που αποσκοπούν στον εντοπισμό εταιρειών με βιώσιμη ικανότητα διανομής μερισμάτων σε βάθος χρόνου.

Οι τελικές επιλογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως υπηρεσίες επικοινωνίας, καταναλωτικά αγαθά διακριτικής δαπάνης, ενέργεια, χρηματοοικονομικά, υγεία, βιομηχανία, τεχνολογία, πρώτες ύλες, ακίνητα και κοινής ωφέλειας, επιβεβαιώνοντας την προσέγγιση της UBS για γεωγραφική και κλαδική διαφοροποίηση.

Στη λίστα περιλαμβάνονται δέκα κορυφαίες μετοχές: Omnicom Group, Domino’s Pizza, Exxon Mobil, Chiba Bank, UnitedHealth Group, Aena, ASE Technology Holding, Aluminum Corporation of China, Digital Realty Trust και DTE Energy.

Οι αποδόσεις μερισμάτων στη λίστα κυμαίνονται από 2,3% για τη Domino’s Pizza έως 4,8% για την Aena.

Παράλληλα, ο «πυρήνας» των επιλογών της UBS περιλαμβάνει έξι βασικές μετοχές — Omnicom Group, Domino’s Pizza, Exxon Mobil, UnitedHealth Group, Digital Realty Trust και DTE Energy — οι οποίες προκύπτουν απευθείας από το αρχικό screening και λειτουργούν ως βασικός άξονας της στρατηγικής.

Η ευρύτερη λίστα εντάσσεται στη λογική του δείκτη «UBS Global Quality Dividend Payers», ο οποίος περιλαμβάνει περίπου 30 μετοχές διεθνώς και αποτυπώνει τη συνολική προσέγγιση του οίκου στην επιλογή τίτλων με σταθερές διανομές.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η UBS εκτιμά ότι η συνολική πιθανότητα περικοπής μερισμάτων σε όλες τις περιοχές και τους κλάδους διαμορφώνεται στο 17,8%.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν την πιο ασφαλή περιοχή για μερίσματα, κατά την άποψή μας», επεσήμανε η αναλύτρια της τράπεζας, Αμάντα Μπελκαΐντ, σημειώνοντας ότι η πιθανότητα περικοπής ανέρχεται μόλις στο 6,2%. Αντίθετα, οι αναδυόμενες αγορές και ο ενεργειακός κλάδος εμφανίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο, με ποσοστά 23,0% και 26,3% αντίστοιχα.

Η Ιαπωνία προηγείται ως προς την αύξηση των μερισμάτων, με την UBS να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 12,8%, ενώ οι ενεργειακές μετοχές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του -19,5%.

Παράλληλα, οι μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης υπεραπέδωσαν έναντι εκείνων χαμηλής απόδοσης σε όλες τις περιοχές το προηγούμενο τρίμηνο, με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ να ηγούνται της τάσης.