Κώστας Καραμανλής: Δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος στις εκλογές - Δεν παραιτούμαι, θα αποδείξω την αθωότητά μου

Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο Κώστας Καραμανλής, όπως αναφέρει σε δήλωση που έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου στη δημοσιότητα.

Ο βουλευτής της ΝΔ, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών μαζί με τους συναδέλφους του, επισημαίνοντας ότι είναι αθώος και θα αποδείξει την αθωότητά του, όπου κληθεί.

Τόνισε δε ότι θα συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ως βουλευτής μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός για εκείνον και δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Σημειώνεται πως το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στα 11 ονόματα βουλευτών που εμπεριέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Καραμανλή

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».