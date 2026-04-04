Εκμεταλλεύσιμα τα 7 τρισ. κυβικά πόδια στον Γλαύκο και τον Πήγασο – Πώς προχωρά η κοινοπραξία ExxonMobil-QatarEnergy

Σε δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 προχώρησε στις 30 Μαρτίου 2026 η κοινοπραξία ExxonMobil – QatarEnergy, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη καθοριστικό βήμα προς την εμπορική αξιοποίησή τους.

Όπως ανέφερε ο υπουργός χθες Παρασκευή, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τον απολογισμό του 2025 και τους στόχους του 2026, η κοινοπραξία απέστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας ότι τα δύο κοιτάσματα μπορούν πλέον να προχωρήσουν στην επόμενη φάση αξιοποίησης.

Ο κ. Δαμιανός δήλωσε ότι η εμπορευσιμότητα σημαίνει στην ουσία πως τα δύο κοιτάσματα της ExxonMobil στο Τεμάχιο 10, συνολικού μεγέθους περίπου 7 tcf, θεωρούνται πλέον εκμεταλλεύσιμα.

Πρόσθεσε ότι εντός του επόμενου έτους η κοινοπραξία θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάθεση σχεδίου ανάπτυξης, ώστε τα επόμενα χρόνια να ακολουθήσει η τελική επενδυτική απόφαση και να προστεθούν ακόμη δύο κοιτάσματα που θα μπορούν να αξιοποιηθούν μετά το 2030.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πιθανό ορόσημο για την αξιοποίηση των δύο κοιτασμάτων είναι το 2033.

Όπως αναφέρει το philenews, ο Μιχάλης Δαμιανός υπενθύμισε ότι τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» προστίθενται πλέον στα ήδη εμπορεύσιμα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Κρόνος». Κατα τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για προώθηση της εμπορικής αξιοποίησης των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια.

Τι έγινε μέσα στο 2025

Για τα πεπραγμένα του 2025 από το υπουργείο του, ο κ. Δαμιανός είπε ότι καταγράφηκε η ανακάλυψη του κοιτάσματος «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10, ενώ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Πλάνο Ανάπτυξης και Παραγωγής για το κοίτασμα «Αφροδίτη».

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το στάδιο προκαταρκτικού λεπτομερούς σχεδιασμού (pre-FEED), το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφηκαν επίσης για το Τεμάχιο 6 και το κοίτασμα «Κρόνος», με συμφωνίες ανάμεσα σε Κύπρο, Αίγυπτο και αδειούχους, καθώς και με την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για το «Αφροδίτη».

Για το 2026, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι οι εξελίξεις επιταχύνονται περαιτέρω. Στις 30 Μαρτίου, στο πλαίσιο της έκθεσης EGYPES στο Κάιρο, υπογράφηκαν συμφωνίες στρατηγικής σημασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο για τα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Κρόνος», ενώ η κοινοπραξία ExxonMobil και QatarEnergy υπέβαλε Δήλωση Εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος».

Επιπρόσθετα, επιτεύχθηκε συμφωνία για τους βασικούς όρους της Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου για το «Αφροδίτη», περιλαμβανομένης της τιμής πώλησης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λήψη Τελικής Επενδυτικής Απόφασης. Στους στόχους για το 2026 περιλαμβάνονται η έγκριση του Πλάνου Ανάπτυξης και Παραγωγής για το «Κρόνος», η λήψη επενδυτικών αποφάσεων από τις εταιρείες, η υπογραφή διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ για το «Αφροδίτη» και η ολοκλήρωση του σταδίου FEED.