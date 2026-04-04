Θ. Κοντογεώργης: Το διακύβευμα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα πρόσωπα - Δεν είναι λύση οι εκλογές

Η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί μια νέα εποχή, δηλώνει σε συνέντευξη στο Liberal, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δυσάρεστη, αλλά ξεπερνά τα πρόσωπα.

Επισημαίνει ότι οι άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ θα γίνουν δεκτές, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται κανένα θέμα δεδηλωμένης. Ταυτόχρονα, ο κ. Κοντογεώργης προαναγγέλλει ότι μετά το Πάσχα θα απαιτηθεί νεότερη αξιολόγηση «για το πώς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα και ειδικά για τους πιο οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας» και απαντώντας στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, σημειώνει «η λύση δεν είναι οι εκλογές, αλλά η δουλειά και η συνέχεια της σταθερότητας».

Συνέντευξη στη Λίδα Μπόλα

Οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την εμπλοκή σειράς προσώπων -βουλευτών και υπουργών- της ΝΔ, επανατοποθετούν και το πολιτικό σκηνικό. Θα ήθελα το πολιτικό σας σχόλιο για το εύρος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο πρωθυπουργός προχώρησε ήδη στις αντικαταστάσεις στο κυβερνητικό σχήμα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου;

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πράγματι μια σοβαρή εξέλιξη την οποία αντιμετωπίζουμε με την πρέπουσα θεσμική σοβαρότητα και χωρίς καθυστερήσεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, πολλές φορές και μεγαλύτερη από αυτή που της αναλογεί. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και όπου ο πρωθυπουργός κρίνει αναγκαίο κάνει και τις κατάλληλες κινήσεις, όπως και με τις αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης ύστερα από τις παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών που τα ονόματα τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία χωρίς να σημαίνει ότι αυτό τους καθιστά αυτομάτως ενόχους.

Προφανώς, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια δυσάρεστη υπόθεση. Ωστόσο, το πολιτικό διακύβευμα ξεπερνά τα πρόσωπα. Η απάντησή μας σε ένα διαχρονικό πρόβλημα και στις υστερήσεις του παρελθόντος είναι η ρήξη με αυτό, ο εκσυγχρονισμός και η βαθιά θεσμική εξυγίανση.

Η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί τη νέα εποχή, καθώς τρέχουν οι δεσµεύσεις του Action Plan ΟΠΕΚΕΠΕ – ΑΑΔΕ που έχει κατατεθεί στην ΕΕ. Ένας Επίτροπος εγνωσμένου κύρους, που γνωρίζει όσο λίγοι τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Αυτό είναι καθοριστικό σήμερα, καθώς βρισκόμαστε ενόψει της διαπραγμάτευσης για τη νέα ΚΑΠ. Παράλληλα, η αξιοποίηση του Βαγγέλη Τουρνά στην Πολιτική Προστασία υπηρετεί την ίδια λογική αποτελεσματικότητας. Με την σημαντική επιχειρησιακή του εμπειρία, εγγυάται την απόλυτη ετοιμότητα του μηχανισμού ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Τι θα γίνει με τους βουλευτές οι οποίοι εμπλέκονται; Υπάρχει η φημολογία ότι θα ζητηθούν κι εκεί παραιτήσεις. Θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για όσους για παράδειγμα ερευνώνται για κακούργημα; Και υπάρχει και η κατηγορία από την αντιπολίτευση ότι πλέον η ΝΔ δεν διαθέτει την «ηθική δεδηλωμένη».

Σε ό,τι αφορά στους βουλευτές, η θέση μας είναι θεσμικά κρυστάλλινη: Οι αιτήσεις άρσης ασυλίας, που δεν συνδέονται με την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, γίνονται δεκτές. Εμείς αλλάξαμε το Σύνταγμα το 2019 προς αυτή την κατεύθυνση. Από το 2019 έχουν εγκριθεί 97 άρσεις ασυλίας, όταν την περίοδο 2015-2019 είχαν εγκριθεί μόλις 32. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα δεδηλωμένης. Υπενθυμίζω ότι οι περισσότερες περιπτώσεις άρσης ασυλίας αφορούν κόμματα της αντιπολίτευσης ποτέ όμως η κυβέρνηση δεν έθεσε ζήτημα «αριθμητικό» για τα κόμματα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία δεν κρύβεται πίσω από διαδικασίες. Αντίθετα, επιδιώκουμε την αλήθεια και προχωράμε στη βαθιά εξυγίανση του πρωτογενούς τομέα. Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της κι εμείς τη δική μας: διαφάνεια παντού.

Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να «κοστίσει» στην κυβέρνηση το θετικό κλίμα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται, κυρίως με τους χειρισμούς της μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν;

Σε μια δημοκρατία οι κυβερνήσεις κρίνονται συνολικά και διαρκώς - και αυτό είναι απολύτως θεμιτό. Προφανώς κάθε υπόθεση που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση δημιουργεί έναν πολιτικό αντίκτυπο. Δεν το υποτιμούμε. Αυτό που, όμως, έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η συνολική εικόνα και η αξιοπιστία των χειρισμών. Και εκεί νομίζω ότι οι πολίτες μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά: από τη μία πλευρά υπάρχει μια κυβέρνηση που σε μια εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία -με την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ενέργεια και τις τιμές- διευρύνει τη γεωπολιτική επιρροή της χώρας, λαμβάνει στοχευμένα μέτρα στήριξης, παρεμβαίνει στην αγορά και προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από την άλλη, υπάρχει μια αντιπολίτευση που σπεύδει να γενικεύσει και να εργαλειοποιήσει κάθε ζήτημα και δεν προτείνει απολύτως τίποτα. Δεν υποτιμούμε, λοιπόν, το πολιτικό κόστος. Αλλά δεν κυβερνάμε με όρους επικοινωνίας. Κυβερνάμε με όρους ευθύνης.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν και την ευρύτερη στρατηγική σας; Υπάρχουν πλέον πολλές φωνές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που εισηγούνται στον πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές. Ποια είναι η δική σας εισήγηση;

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, η δική μας ευθύνη είναι να ανταποκριθούμε με σοβαρότητα, εμπεδώνοντας ένα ισχυρό αίσθημα εθνικής και οικονομικής ασφάλειας στους πολίτες. Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου της και των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα μας. Έχουμε μπροστά μας κρίσιμες υποχρεώσεις: τη διαχείριση των επιπτώσεων του πολέμου, την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τη διασφάλιση όλων των οροσήμων που έχουμε θέσει για την ανάπτυξη της χώρας, την υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου.

Για εμάς το 2026 είναι πάνω από όλα μια χρονιά εντατικής δουλειάς. Επομένως, η απάντηση στις φωνές που εισηγούνται πρόωρες κάλπες είναι μία: η λύση δεν είναι οι εκλογές, αλλά η δουλειά και η συνέχεια της σταθερότητας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός και όπως προβλέπουν οι συνταγματικές προθεσμίες. Μέχρι τότε, η ευθύνη μας είναι να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα και να κρατάμε τη χώρα σε πορεία ασφάλειας και προόδου.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η χώρα. Ποιο είναι το σενάριο πάνω στο οποίο σχεδιάζει η κυβέρνηση τα επόμενα βήματά της;

Η Ελλάδα κινείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, διατηρώντας όμως μια πολύ καθαρή γεωπολιτική πυξίδα. Ως αξιόπιστο μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η χώρα μας λειτουργεί ως γέφυρα σταθερότητας, βασίζοντας τη στρατηγική της στον απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την άσκηση μιας πολυμερούς διπλωματίας. Αυτή η στάση μάς επιτρέπει να διατηρούμε ανοιχτούς και ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο, όπως επιβεβαιώθηκε και από την συχνή επικοινωνία και συνεργασία του Πρωθυπουργού με τους ηγέτες των κρατών αυτών. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ανάγκη για αποκλιμάκωση και επανενεργοποίηση των διπλωματικών οδών. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν βασίζεται σε ένα και μόνο σενάριο, αλλά σε μια λογική διαρκούς ετοιμότητας και ευελιξίας, ετοιμαζόμαστε, όμως, για κάθε ενδεχόμενο.

Πόσο επηρεάζεται το σύνολο της κυβερνητικής στρατηγικής υπό τα νέα δεδομένα; Διότι και οι ανάγκες και οι προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας είναι πλέον διαφορετικά. Εκτιμάτε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να “σηκώσει” το βάρος;

Είναι γεγονός ότι κάθε μέρα παράτασης της σύγκρουσης επιφέρει αναπόφευκτες πιέσεις στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία, επηρεάζοντας κυρίως τους ρυθμούς ανάπτυξης και τον πληθωρισμό. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι δυναμική και η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον την ανθεκτικότητα και τα δημοσιονομικά εργαλεία για να "σηκώσει" το βάρος της κρίσης, αλλά δεν θα μείνει απρόσβλητη από μια παρατεταμένη κρίση. Είναι προφανές ότι μετά το Πάσχα θα απαιτηθεί μια νεότερη αξιολόγηση για το πώς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα και ειδικά για τους πιο οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Παρεμβαίνουμε ήδη με στοχευμένα μέτρα, όπως η επιδότηση του diesel με 20 λεπτά ανά λίτρο για τη συγκράτηση του κόστους μεταφορών και του πληθωρισμού, καθώς και το fuel pass για την άμεση στήριξη των πολιτών. Ταυτόχρονα, η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς διενεργεί αυστηρούς ελέγχους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις, διατηρώντας αποθέματα για περαιτέρω παρεμβάσεις αν χρειαστεί, πάντα με δημοσιονομική σύνεση, ενώ παραμένει πάγια θέση μας ότι μια παρατεταμένη κρίση απαιτεί πλέον και συντονισμένες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την έναρξη του πολέμου αποτύπωσαν ένα κλίμα συσπείρωσης για τη ΝΔ και αύξησης των ποσοστών της, όπως και επιδοκιμασία των χειρισμών στο πεδίο της άμυνας, κυρίως. Θεωρείτε ότι ο τρόπος που θα διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή τη μεγάλη κρίση θα είναι κομβικός και για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών;

Η κυβέρνηση επέδειξε αντανακλαστικά και κάνει το εθνικά επιβεβλημένο. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες σε περιόδους μεγάλων διεθνών κρίσεων αναζητούν σταθερότητα, σοβαρότητα και καθαρό ορίζοντα. Η αποτύπωση αυτής της εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις, ειδικά στον κρίσιμο τομέα της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, μας γεμίζει με ευθύνη, αλλά δεν μας εφησυχάζει. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια στιγμή - δεν είναι ούτε το τέλος της διαδρομής ούτε το βασικό κριτήριο πάνω στο οποίο χαράσσεται η πολιτική. Σε τέτοιες συνθήκες δοκιμάζεται η αξιοπιστία, η ψυχραιμία και η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης. Και πράγματι, ο τρόπος με τον οποίο μια κυβέρνηση διαχειρίζεται μια σύνθετη διεθνή κρίση, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής αξιολόγησης που κάνουν οι πολίτες.

Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με προσήλωση. Όπως έχω ξαναπεί, το 2026 είναι μια χρονιά δουλειάς και όχι προεκλογικών τακτικισμών. Πιστεύω βαθιά ότι η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση των μεγάλων ζητημάτων είναι αυτή που θα κριθεί τελικά. Το «ταμείο», όμως, θα γίνει στο τέλος της διαδρομής, το 2027. Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες αξιολογούν ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, να κρατήσει τη χώρα σταθερή και να δώσει απαντήσεις στην καθημερινότητα. Και αυτό είναι το πεδίο στο οποίο θα κριθούμε.

Παρ’ όλα αυτά, οι ζυμώσεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό συνεχίζονται. Είχαμε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και την επίσημη πλέον απόφαση για απόρριψη κάθε μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ. Πόσο αυτό αλλάζει περεταίρω τα δεδομένα; Ενισχύει ή αποδυναμώνει το διακύβευμα που θέτετε εσείς για την αυτοδυναμία; Και τελικά, η ΝΔ είναι απομονωμένη; Διότι, εσείς απορρίπτετε τα κόμματα στα “δεξιά” σας και σας απορρίπτει ο μοναδικός χώρος, που έχετε πει ότι θα μπορούσατε να βρείτε ένα πεδίο συνεννόησης.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Από την άλλη πλευρά, η στάση του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα: εφόσον αποκλείει μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με ποιους και με ποιο πρόγραμμα προτείνει να κυβερνηθεί η χώρα; Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν έχει ακόμη απαντηθεί με σαφήνεια. Το διακύβευμα της αυτοδυναμίας δεν είναι για εμάς ζήτημα κομματικής κυριαρχίας, αλλά εθνικής αναγκαιότητας για σταθερότητα. Ειδικά σε μια περίοδο που η Ελλάδα πρέπει να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις και να θωρακιστεί απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς ή ακυβερνησία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση και υπό οποιαδήποτε συνθήκη να συνεργαστούμε με δυνάμεις, είτε στα δεξιά μας είτε στα αριστερά μας, που επενδύουν στον λαϊκισμό και την τοξικότητα και εκφράζουν ακραίες απόψεις.

Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, εστιάζοντας στην ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών. Η δική μας "συμμαχία" είναι με την κοινωνία και τους πολίτες που απαιτούν σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Στο τέλος της ημέρας, οι Έλληνες θα συγκρίνουν και θα επιλέξουν ανάμεσα στη σιγουριά της δικής μας πορείας και την αβεβαιότητα που γεννούν οι ετερόκλητες συνεργασίες του παρελθόντος.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει και η υπόθεση των υποκλοπών. Από την πλευρά της κυβέρνησης, υπάρχει κάποια κίνηση σχετικά με αυτό, που θα πρέπει να αναμένουμε;

Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει τα στοιχεία και να δώσει οριστικές απαντήσεις. Η κυβέρνηση προχώρησε σε ανάληψη της πολιτικής ευθύνης και σε θεσμική μεταρρύθμιση, όταν φανερωθήκαν σοβαρές αστοχίες, εκσυγχρονίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ και καθιερώνοντας επιπλέον φίλτρα δικαστικών εγγυήσεων. Εμείς, με σεβασμό στη λειτουργία της δικαιοσύνης και στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, εστιάζουμε στη θωράκιση του κράτους δικαίου και στην οικοδόμηση ενός αισθήματος ασφάλειας για κάθε πολίτη. Αυτή είναι η διαρκής δέσμευσή μας και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας.