Ο Ανάλγητος

Ο καθένας την δουλειά του. Άλλοι πασχίζουν με κάθε τρόπο να ενισχύσουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και τον ανορθολογισμό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει την δουλειά του. Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον πρωθυπουργό να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του, αλλάζοντας ουσιαστικά την Ελλάδα. Θα το παλέψει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε η χώρα να περάσει αποφασιστικά σε μια νέα φάση.

Τον φάκελο «Συνταγματική Αναθεώρηση» θα ανοίξει το Μαξίμου έως το τέλος του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη ξεκινήσει οι συσκέψεις για το κορυφαίο αυτό ζήτημα, στο οποίο κεντρικό ρόλο έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην ομάδα μετέχουν κορυφαίοι συνταγματολόγοι, όπως ο Σπύρος Βλαχόπουλος.

Τέσσερα είναι τα άρθρα που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την κυβέρνηση. Πρώτα απ’ όλα τα περίφημο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια, μα αυτό που φαίνεται πως κερδίζει έδαφος είναι να ασκείται δίωξη κατά κυβερνητικών στελεχών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η δίκη να μην γίνεται από Ειδικό Δικαστήριο αλλά από Ανώτατο. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά στη μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, η τρίτη τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και η τέταρτη το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Αναμένεται με ενδιαφέρον η στάση της Χαριλάου Τρικούπη. Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση φαίνεται να αποδέχεται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Οπότε και η κυβέρνηση περιμένει μία «τακτική υποχώρηση» από το ΠΑΣΟΚ στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πολύ στο θέμα της Αναθεώρησης, καθώς είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να «περάσει» σημαντικά θέματα που αποτελούν την ουσία της δικής του αντίληψης για την κοινωνία και το κράτος. Την ίδια ώρα θα δοθεί η ευκαιρία να δείξει ο κάθε ένας το πραγματικό του πρόσωπο. Για παράδειγμα το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Θα συναινέσουν όλοι ή την κρίσιμη ώρα θα ψάχνουν να βρουν πρόσχημα για να μην περάσει η κατάργησή του;

Μια συγχώνευση στα media θα συζητηθεί ιδιαίτερα. Ο τελικός στόχος είναι η είσοδος στο Χρηματιστήριο. Πολύς κόσμος σκέπτεται τελευταία να εισάγει τις μετοχές του στο Χρηματιστήριο. Πράγμα το οποίο με ανησυχεί σφόδρα. Για το Χρηματιστήριο…

Κεντρική γραμμή του Μαξίμου είναι να μην υπάρχει έντονη και ευθεία αντιπαράθεση με την Καρυστιανού. Σίγουρα θα δίνονται απαντήσεις, όχι όμως με μεγάλη ένταση και ακρότητες. Ο λόγος; Τη δουλειά την κάνουν όσοι εξέθρεψαν το φαινόμενο Καρυστιανού και τώρα είναι απέναντι στη διαμόρφωση του νέου κόμματος.

Στην Ευρώπη κυριαρχεί η συζήτηση για τη Γροιλανδία και τι θα γίνει με τις ορέξεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση είναι από τις λίγες στην ΕΕ που έχει ξεκάθαρη και ρεαλιστική θέση. Αναγνωρίζει πως υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στην Αρκτική με την επέλαση κινεζικών και ρωσικών συμφερόντων και πως πρέπει οι ΗΠΑ να έχουν ενεργότερη εμπλοκή. Σε συνεννόηση όμως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο που ορίζει το Διεθνές Δίκαιο…

Ο Αντώνης Σαουλίδης είναι δικηγόρος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και αντιδήμαρχος του δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σαουλίδης στήριξε στην πρώτη φάση Νίκο Ανδρουλάκη. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ήρθε τρίτος, μετά τον πρόεδρο Νίκο και τον Χάρη Καστανίδη. Κάπου εκεί «χάλασαν» οι σχέσεις του με τον Χάρη Καστανίδη. Και κάπως έτσι στις πρόσφατες εκλογές για την εκλογή προέδρου στο ΠΑΣΟΚ στήριξε έναν άλλον Χάρη, τον Δούκα των Αθηνών. Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι αλλάζει τώρα στρατόπεδο και θα είναι ένας απ αυτούς που θα προλογίσουν το βιβλίο του Αλέξη στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης! Να φανταστούμε ότι θα είναι και στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος; Τελικώς στην πολιτική η σταθερότητα καθορίζεται από την πιθανότητα εκλογής κάποιου στη Βουλή. Ή την βεβαιότητα της μη εκλογής!

Στη Θεσσαλονίκη συζητούν δύο πράγματα. Το ένα είναι αν ο κ. Σαουλίδης έσπευσε να προλάβει τον Χάρη Καστανίδη. Και το δεύτερο πώς είναι δυνατόν ο δήμαρχος Συκεών και έμπειρο στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΠΑΣΟΚ Σίμος Δανιηλίδης να μην πήρε μυρωδιά…

Κάποιος να σκουντήσει τον πρόεδρο Νίκο διότι είναι ορατός ο κίνδυνος ασχολούμενος μόνο με το πώς θα ελέγξει πλήρως το Συνέδριο και πώς θα βάλει πλάτη στους σκληρούς των μπλόκων δηλώνοντας πολέμιος της Mercosur, θα δει εκτός από τους «οπλίτες» της Καρυστιανού και τις εφεδρείες του Τσίπρα να παίρνουν κεφάλι. Στην επαρχία παρατηρείται μια επιδημία παραιτήσεων μικρών και μεσαίων στελεχών. Δεν έχουν όλοι την ίδια αφετηρία εξόδου. Κάποιοι δεν βλέπουν φως προς το κέντρο καθώς η πυξίδα Ανδρουλάκη έχει απομαγνητιστεί. Άλλοι πάλι ψάχνουν το φως το αληθινό στο «κίνημα» των αρχαγγέλων. Η δεξαμενή που μεγαλώνει ανησυχητικά είναι πάντως των πρώην φίλων του προέδρου...

Ο Ανάλγητος