Ο ανάλγητος

Τα μεγάλα κέρδη των τραπεζών έχουν μπει στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης, η οποία εξετάζει την προοπτική της φορολόγησης των «υπερκερδών» τους. Οι τραπεζίτες το έχουν πάρει χαμπάρι και έχουν πέσει στα πατώματα. Προς το παρόν έστειλαν μια επιστολή στην κυβέρνηση. Τι περισσότερο να κάνουν; Όταν γίνει το «κακό» η κατάσταση δεν θα μαζεύεται πλέον. Θα είναι αργά. Οι ξένοι οίκοι καιροφυλακτούν. Δεν θέλουν να πιαστούν «αδιάβαστοι» και ρωτούν επίμονα για το θέμα. Θα το κάνει η κυβέρνηση; Κρίνοντας από μια απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, τείνουμε να πιστέψουμε ότι ο κύβος ερρίφθη, κατά πως έλεγε και ο Ιούλιος Καίσαρας. Τα «καμπανάκια» και τα μηνύματα του Αλέξανδρου Εξάρχου για τον Κάθετο Διάδρομο.

Το κλίμα που διαμορφώνεται είναι αρνητικό κάτι που έχει επίπτωση στις επενδύσεις και στην ίδια την οικονομία. Η αντιπολίτευση ζητάει επιπλέον φορολόγηση των τραπεζών, κάτι που προς το παρόν αποκλείει το Μαξίμου. Η Goldman Sachs και άλλοι μεγάλοι οίκοι, όμως, ρωτούν κατ’ ιδίαν τις διοικήσεις των συστημικών για το ενδεχόμενο φορολόγησης. Υπερφορολόγησης είναι το σωστό, αφού οι τράπεζες, όπως και όλες οι εταιρείες, φορολογούνται ήδη. Και σίγουρα δεν το είδαν αυτό οι αναλυτές ως ενδεχόμενο «στον καφέ». Μάλλον το θέμα έχει συζητηθεί σε κάποιον πρωϊνό καφέ και η «είδηση» «έτρεξε» με ταχύτητα. Πώς το έχουν πει; Ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουμε για μυστικές υπηρεσίες, αφού δεν υπάρχουν μυστικά;

Η εφημερίδα ΜΠΑΜ έκανε μια ερώτηση στον κ. Μαρινάκη για τις – τάχα μου – τριγωνικές συναλλαγές τραπεζών, funds και servicers. Ο νέος «δράκος» του παραμυθιού μιλάει για «εμπαιγμό των τραπεζών προκειμένου να πάρουν τα σπίτια του κοσμάκη». Φυσικά αυτά που λέγονται για τριγωνικές σχέσεις έχουν τόση σχέση με την πραγματικότητα όση το ατύχημα των Τεμπών με τα ξυλόλια. Λεπτομέρειες όταν πρέπει να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα.

Το αξιοπερίεργο βρίσκεται στην απάντηση του κ. Μαρινάκη: «Γιατί εδώ μιλάμε, πέραν από ενδεχόμενη τέλεση σοβαρών ποινικών αδικημάτων που δεν έχω λόγο ούτε να τα επιβεβαιώσω, ούτε να τα διαψεύσω, ούτε έχω τέτοια αρμοδιότητα. Μιλάμε και για μια υπόθεση που έχει και μεγαλύτερη σημασία για όλους, γιατί είναι οι περιουσίες των ανθρώπων, οι αγωνίες των ανθρώπων και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν πολλές φορές στα όριά τους». Έχω να ακούσω τέτοια απάντηση από την εποχή που η λαοπρόβλητη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ απειλούσε τους τραπεζίτες με φάλαγγα και εξορία!

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Παύλος αποφάσισε στα ξαφνικά να «σεντράρει» τις τράπεζες ή ότι παίρνει μόνος του τέτοιες «μεγάλες» αποφάσεις. Μπορεί να έχει φιλοδοξίες και δικαίως για το μέλλον, αλλά δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να χαράζει την κυβερνητική πολιτική. Τι συμβαίνει λοιπόν;

Η κυβέρνηση αρχίζει να σκέπτεται σοβαρά το θέμα της φορολόγησης των τραπεζών. Με την κρίση και την ακρίβεια να χτυπάνε κόκκινο και τις εκλογές να είναι μπροστά, η φορολόγηση των τραπεζών είναι μια «λογική επιλογή» για να βρεθούν πρόσθετοι πόροι. Αφήστε που το φιλοθεάμον κοινό θα αντιμετωπίσει με ενθουσιασμό την ρίψη των τραπεζιτών στην αρένα με τα θηρία.

Η Ένωση Τραπεζών έστειλε σχετική επιστολή που εξηγεί αναλυτικά στην κυβέρνηση πώς λειτουργούν οι συναλλαγές για τα κόκκινα δάνεια. Ένα ζήτημα που κάθε πολιτικός που βρίσκεται σε θέση ευθύνης πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά και να μην ρίχνει νερό στο μύλο των λαϊκιστών, τροφοδοτώντας με απαντήσεις του αντιδράσεις των επενδυτών, οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν τράπεζες και ελληνική οικονομία. Για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Και οι τραπεζίτες γνωρίζουν ότι δεν ξύπνησε εκείνο το πρωϊνό στραβά ο Παύλος Μαρινάκης και ότι πρόκειται για κεντρική πολιτική απόφαση. Και γι' αυτό τρέχουν να προλάβουν τα χειρότερα. Άντε μετά να μαζεύουν τις αρνητικές εκθέσεις των ξένων οίκων και να προσπαθούν να πείσουν τους επενδυτές για τις προοπτικές τους. Αν η ζημιά γίνει…

Τις παθογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπονομεύουν το μεγάλο project του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος λειτουργεί προς όφελος των Ευρωπαίων, αναδεικνύει ο Πρόεδρος και CEO του ομίλου Aktor και CEO της Atlantic See, Αλέξανδρος Εξάρχου. Ειδικότερα σε συνέντευξή του στο Βήμα τονίζει πως «όταν τα συμφέροντα των κρατών - μελών ταυτίζονται η ΕΕ έχει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, όπως την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού», προσθέτοντας πως «όταν δεν ταυτίζονται εμφανίζονται οι παθογένειες της ΕΕ. Και αυτό αποτελεί μία από τις σοβαρότερες αδυναμίες της Ευρώπης σήμερα».

Ο κ. Εξάρχου τόνισε πως στο μεγάλο έργο του Κάθετου Διαδρόμου, τα συμφέροντα της ΕΕ, της Ελλάδας και των ΗΠΑ ταυτίζονται, παρατηρώντας ωστόσο ότι «αρκετά κράτη, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, επιδιώκουν την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται ο εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας Κάθετος Διάδρομος».

Ο κ. Εξάρχου έστειλε την ίδια στιγμή ηχηρό μήνυμα, επισημαίνοντας πως «δεν πρόκειται στο όνομα οποιουδήποτε οικονομικού οφέλους να υπηρετήσω γεωπολιτικές στρατηγικές άλλου κράτους, πέραν του ελληνικού. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Θα εξακολουθήσω να λέω ότι πρέπει να στηρίξουμε την ελληνικότητα του εγχειρήματος», προσθέτοντας πως «μόνο έτσι θα επιτευχθούν τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά οφέλη του εγχειρήματος», ξεκαθαρίζοντας πως «εναλλακτικές που δεν στηρίζουν τον ελληνικό χαρακτήρα του εγχειρήματος δεν θα με βρουν συμμέτοχο».

Σε συνεχή επικοινωνία είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και οι πρεσβείες της χώρας μας σε εμπόλεμες ζώνες για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων. Πληροφορίες αναφέρουν πως έως σήμερα έχουν γίνει 2.000 επαναπατρισμοί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν. Το ακόμα δυσκολότερο εγχείρημα που λαμβάνει χώρα αφορά τους ναυτεργάτες όπου όμως έως σήμερα κυλάει με επιτυχία.

Συναντήσεις γίνονται μεταξύ κυβέρνησης και ακτοπλοϊκών εταιρειών για την άνοδο των καυσίμων στα πλοία, με το αρμόδιο υπουργείο να ψάχνει λύσεις προκειμένου να μην αυξηθούν τα εισιτήρια…

Το πλαίσιο μέτρων που είχε διαμορφωθεί το 2022 για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εξετάζει η ΕΕ, επαναφέροντας εκ νέου εργαλεία που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, εξετάζεται η επαναξιολόγηση μιας σειράς παρεμβάσεων που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, στόχοι για την ενίσχυση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, η φορολόγηση των υπερκερδών ενεργειακών επιχειρήσεων, καθώς και η πιθανότητα επιβολής ανώτατων ορίων τιμών στο φυσικό αέριο.

Περιμένω ανυπόμονα το επόμενο βίντεο του υπουργού Τάκη στα Social. Αν ο κόσμος δεν θυμηθεί σε ποιο υπουργείο είναι και μείνει μόνο στα βιντεάκια, θα σαρώσει στα νότια προάστια. Μιλάμε για εξαιρετική δουλειά. Τι στο καλό επικοινωνιολόγος θα ήταν αν δεν τα κατάφερνε σε αυτό;

Από τους 4000 συνέδρους του ΠΑΣΟΚ ο Πρόεδρος Νίκος αναμένεται να ελέγχει το 60%, δηλαδή μεταξύ 2.400 και 2.500 συνέδρων. Οι αλγόριθμοι «δούλεψαν» και όσοι σκέφτονται να θέσουν θέμα ηγεσίας στο συνέδριο (έστω και παράτυπα) γνωρίζουν ότι η κατάληξη δεν θα είναι καλή. Για να μην πούμε ομαλή. Αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Ότι ο Νίκος θα εφάρμοζε πρακτικές ΠΑΣΠ και θα ήλεγχε έτσι ή αλλιώς το συνέδριο. Τα ενδιαφέροντα είναι από εκεί και πέρα.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ελέγχει 900 με 1000 συνέδρους! Αξιοποίησε τον μηχανισμό που έφτιαξε επί των ημερών της Φώφης. Σε κάθε περίπτωση το όνομα Μανώλης Χριστοδουλάκης το γράφουμε σε μια γωνιά και το φυλάμε για αργότερα. Ο Παύλος Γερουλάνος θα έχει 350 – 400 συνέδρους (όχι άσχημα) και ο Χάρης Δούκας 200 με 250. Αν ο Δούκας των Αθηνών δεν τα είχε σπάσει με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη θα είχε τους ίδιους συνέδρους με τον Γερουλάνο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι Διαμαντοπούλου, Κατρίνης και Γιαννακοπούλου δεν διαθέτουν δικό τους στρατό συνέδρων. Έτσι η Άννα έχει «συμμαχήσει» με Ανδρουλάκη και ο Μιχάλης (Κατρίνης) αναζητά στήριγμα σε Δούκα και Γερουλάνο. Αν δεν έχεις δικά σου νύχια…

Ο Οδυσσέας της Αρκαδίας έφυγε με αξιοπρέπεια. Τελεία. Παράγραφος.

Ο ανάλγητος