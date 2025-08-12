Ο Τσίπρας και η προσομοίωση επιστροφής στη Θεσσαλονίκη

Η αναβάπτιση του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν κουτσή εάν δεν επιδίωκε θετική επανασύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και την άμβλυνση δυσάρεστων ιστορικών καταγραφών από την παρουσία του στη ΔΕΘ αλλά και ευρύτερα τη σχέση του με τη συμπρωτεύουσα.

Σημαντικές καταγραφές, όπως ήταν οι απατηλές διακηρύξεις το Σεπτέμβριο του 2014 για τον άλλο σωτήριο δρόμο της Αριστεράς που εξελίχθηκε στο τρίτο μνημόνιο με μόνιμη ζημία και εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στους δανειστές για 99 χρόνια.

‘Η η Συμφωνία των Πρεσπών που έκλεισε ασκαρδαμυκτί με την υπογραφή του ενάντια στη θέση της κοινωνικής πλειοψηφίας στη βόρεια Ελλάδα, με προληπτικές παρακολουθήσεις και συλλήψεις πολιτών που ενοχλούσαν τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

Αρνητική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν τα εγκαίνια στους μουσαμάδες του μετρό αλλά και η ατυχής υποδοχή του υπό την ιαχή «πρόεδρε έλα με φόρα» σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ιβανόφειο τον Φεβρουάριο του ’23.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί ως κεντρικός ομιλητής σε συνέδριο του Economist, στο Βελλίδειο. Έχει κληθεί ως κεντρικός ομιλητής όχι για να πει «όσα έκανε για τη χώρα φέρνοντας Δικαιοσύνη παντού» όπως τον είχε προλογίσει η κα Τσαπανίδου αλλά για να απαντήσει αν το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει τα φόντα να υποστηρίξει μια οικονομία προσαρμοσμένη στην 4η βιομηχανική επανάσταση!

Η εκδήλωση - προσομοίωση « Τσίπρας VS Μητσοτάκη» είναι και μια κανονική προβοκάτσια σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και του Σωκράτη Φάμελλου.

Ο πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος αλλά και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει οριστικά αποφασίσει να αποδεχθεί το… κέλευσμα της ιστορίας και των χθόνιων μοχλών της.

Το αδιαμφισβήτητο άστρο του κυρίου Τσίπρα ακόμη κι όταν μεσουρανούσε, δεν μπορούσε να κρύψει το έλλειμμα βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και πολιτικών αρετών.

Δεν τα απέκτησε στους λίγους μήνες της απουσίας του από την κεντρική σκηνή. Όμως ακόμη κι έτσι, είναι η χρυσή εφεδρεία στο σκορποχώρι της αντιπολίτευσης. Είναι ο πλέον ικανός να μοχλεύσει με τον γοητευτικό λαϊκισμό του, την κοινωνική δυσαρέσκεια αλλά ταυτόχρονα να την διατηρεί εγκιβωτισμένη όσο εκείνος ευέλικτα και τάχιστα θα κάνει στροφή 180 μοιρών.

Απομένει μόνο να διαβεί ξανά τον Ρουβίκωνα. Η ομάδα πέριξ του, διοχετεύει στοιχεία δημοσκοπήσεων που διενεργούνται για να δει «που πατάει» το εγχείρημα αλλά να ζεστάνει και το κλίμα.

Η βάση εκκίνησης του, ορίζεται κοντά στο 10% με προοπτική υψηλότερων επιδόσεων, όταν η προσδοκία γίνει πράξη. Με τα σημερινά δεδομένα η επάνοδος του, αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για τον πρωθυπουργό και κατάρα για τους αρχηγούς των κομμάτων της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης.

Απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη θα ορθώνεται ως αντίπαλος, το πρόσωπο, το παρελθόν και ο λόγος Τσίπρα και όχι το βουνό των προβλημάτων τα οποία δεν προσφέρονται για πολιτικό καβγά. Απέναντί στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέχρι τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Αυτούς πρέπει να αποδεκατίσει εφόσον όπως διαμηνύεται, για την επιστροφή του δεν θα βασιστεί στον αχταρμά της αριστεράς και της δεξιάς. Υπό την αίρεση ότι οι δεσμεύσεις του γίνονται πλέον πιστευτές...