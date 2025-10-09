Ο Ανάλγητος 

Οι άνθρωποι αφήνουν ανεξίτηλη την υπογραφή τους με τις πράξεις τους. Κι αυτό είναι φυσικό. Αυτοί είναι, κουβαλάνε μια ζωή τον ίδιο εαυτό κι αυτό είναι το αποτέλεσμα που μπορούν να παράγουν. Υπάρχει κάτι κοινό στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στα εσωκομματικά της ΝΔ. Λες και κάποιος παίζει σκάκι και κινεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο τα πούλια, όπως άλλωστε κάνει κάθε φορά που παίζει μια παρτίδα. Αυτό κάνουν οι σκακιστές. Μπορεί να γνωρίζουν όλες τις παρτίδες, αλλά αγαπούν μια ή δύο τακτικές. Και κυρίως όταν έχουν τα άσπρα και την πρωτοβουλία της πρώτης κίνησης. Και η επιλογή τους αυτή είναι στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Όταν ένας ολιγάρχης μιλάει όπου βρεθεί και σταθεί με άσχημο τρόπο για τον πρωθυπουργό ή για τον αρχηγό ενός κόμματος, αυτό μαθαίνεται γρήγορα. Και σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της αναμέτρησης. Κάτι του τύπου «ή αυτός ή εγώ». Ή καλύτερα «ή αυτός ή εμείς». Εκεί είμαστε.

Τις βαλίτσες της ετοιμάζει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία πριν την αναχώρησή της θα δει τον Τραμπ και τον Ρούμπιο. Ήδη πάντως έχει προχωρήσει σε μπαράζ συναντήσεων. Κρατήστε την ανάσα σας. Είδε τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον υπουργό Εσωτερικών και τσάρο της Ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ , τον υφυπουργό Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λάνταου και τον πρέσβη στων ΗΠΑ στην Τουρκία, Τόμα Μπάρακ. Πολύ δραστήρια ξεκινάει η Κίμπερλι και ενισχύει την εικόνα των ανθρώπων που την γνωρίζουν, ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο αποφασισμένο να πετύχει τους στόχους του. Από τις συναντήσεις που έχει ήδη κάνει, πάντως, αντιλαμβάνεται κανείς και την ατζέντα των επόμενων μηνών, για να μην πούμε χρόνων.

Για να μην χάνουμε το νόημα. Το καλώδιο με την Κύπρο θα προχωρήσει μόνο αν το θελήσουν οι Αμερικανοί. Τελεία, παράγραφος.

«Έγραψε» η ατάκα Μητσοτάκη προς τον πρόεδρο της Bundesbank: «Ευτυχώς που έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό και μας λένε πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας. Γιατί μέσα στην τοξικότητα που ζούμε...».

Το παλεύει ο Κωστής στο Μαξίμου και μάλλον αναπολεί τις ημέρες που είχε ένα κανονικό υπουργείο και ασχολιόταν με κανονικά θέματα που ασχολείται ένας υπουργός.

Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Γιώργος Παπαναστασίου βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε τι συναντήσεις θα έχει, ούτε αν έχει αιτηθεί συνάντησης με κυβερνητικά στελέχη. Καλό;

Ο κ. Γεραπετρίτης «φορτώνεται» πολλές «βεβαιότητες» που μετέφερε στις υπουργικές του αποσκευές όλο αυτόν τον καιρό. Όταν η βαλίτσα ανοίχτηκε, αυτή βρέθηκε αδειανή.

Να μου το θυμηθείτε! Θα ζήσουμε ηρωικές στιγμές στην Ουάσιγκτον. Πότε είπαμε ότι αναλαμβάνει ο νέος πρέσβης;

Αχ Αλέξη. Να εξαρτάται η επιτυχία σου από το αν θα βγει η Έλενα στο παζάρι με τον Φάμελλο για να αγοράσουν γόβες. Για στιλέτο δεν άκουσα...

Ο Ανάλγητος