Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τη λύπη του για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, του αγαπητού Νιόνιου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Κ. Τασούλας: Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου προκαλεί συγκίνηση και θλίψη σε όλους μας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του για τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη ανέφερε:

«Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου προκαλεί συγκίνηση και θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος ξεχωριστός που αγαπήθηκε από τον ελληνικό λαό για την προσωπικότητα, το έργο και την προσφορά του στην τέχνη. Ασυμβίβαστος, καινοτόμος και τολμηρός ενσάρκωσε το πνεύμα της αμφισβήτησης με τον πιο ευαίσθητο και ποιητικό τρόπο μέσα από έργα που σφράγισαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και αποτέλεσαν ορόσημα στον νεότερο πολιτισμό της χώρας μας.

Ήταν ένας μοναχικός οδοιπόρος του τραγουδιού, αλλά και ένας μοναδικός ραψωδός που διέσχισε όλες αυτές τις δεκαετίες άφοβα. Ήταν ποιητικός και πολιτικός μαζί, πάντοτε με το θάρρος της γνώμης του και με το πάθος της συμμετοχής στους προβληματισμούς κάθε εποχής. Όποιες κι αν ήταν οι εντάσεις της συγκυρίας, όσο κι αν έπαιρνε θέση, όσο κι αν γνήσια εξέφραζε το ρεύμα κάθε εποχής, έγνοια του ήταν πάντα των «Ελλήνων οι Κοινότητες» να είναι ενωμένες. Μέλημά του ήταν πάντα η υπέρβαση των διαφορών και των διχασμών.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα μας λείψει. Η απώλεια ενός καλλιτέχνη αυτής της εμβέλειας αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χάρτη του πολιτισμού μας, αλλά το έργο του δεν ήταν μόνο «φωνή των καιρών». Ήταν επιπλέον ένας ήχος αλήθειας και γνησιότητας που θα συνεχίσει να αντηχεί στο μέλλον. Θα ήθελα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό να απευθύνω εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Άσπα, στα παιδιά του Κορνήλιο και Ρωμανό, στους οικείους του και στους αμέτρητους φίλους του».

Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Σαββόπουλος «έφυγε» αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος

Από τη μεριά, του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Ο Σαββόπουλος έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος. Γιατί με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός. Ένας ευαίσθητος Έλληνας. Και ένας υπεύθυνος πολίτης.

Με τίμησε με τη φιλία του. Και μέσα από αυτήν μπόρεσα να γνωρίσω μία ευγενική μορφή που είχε ένα μοναδικό χάρισμα: να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν. Και, ταυτόχρονα, να αλλάζει και ο ίδιος. Κρατώντας μόνο την αυθεντικότητά του», τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλη η απώλεια για όλους τους Έλληνες

«Ο Διονύσης έφυγε, αλλά μένουν στη μνήμη μας και στην καρδιά μας ο Μπάλλος, το Κούρεμα, ο Χρονοποιός, όλοι οι μεγάλοι του δίσκοι και όλα του τα τραγούδια από τη ''Συννεφούλα'' μέχρι το ''Σου μιλώ και κοκκινίζεις''», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Λ. Μενδώνη για Δ. Σαββόπουλο: Ήταν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης Ελλάδας

«Ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης Ελλάδας, ενός ελεύθερου, αληθινού δημιουργικού πνεύματος» υπήρξε ο Διονύσης Σαββόπουλος, όπως αναφέρει με δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη τον θάνατό του.

«Οι Έλληνες θρηνούν την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, του μέγιστου τραγουδοποιού μας, ενός από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης Ελλάδας, ενός ελεύθερου, αληθινού δημιουργικού πνεύματος. Για τον Διονύση Σαββόπουλο, η απολύτως τετριμμένη φράση ''περί μεγάλης απώλειας'', ισχύει στο ακέραιο. Και τα λόγια μας μπροστά στη συμβολή του όχι μόνο στον πολιτισμό μας, αλλά στην ίδια την αυτοεικόνα μας, είναι απελπιστικά φτωχά. Γιατί ο Διονύσης δεν υπήρξε μόνο ο εμπνευσμένος βάρδος, με την αστείρευτη ποιητική φλέβα, ούτε ο αξεπέραστος ερμηνευτής», αναφέρει η Λίνα Μενδώνη.

Όπως διευκρινίζει: «με τη μουσική του, το στίχο του, τη σκηνική του παρουσία, αλλά και την καθηλωτική του αφήγηση, δια ζώσης ή στο χαρτί, εξέφρασε, διαχρονικά, τις ατομικές αναζητήσεις μας, τις συλλογικές μας τάσεις, αλλά και ανατάσεις που χρειαζόμαστε. Δεν έμεινε, στην έκφρασή τους, ως μετεωρικός και σπάνιος δημιουργός. Χαρτογράφησε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της. Μας διαμόρφωσε με τα τραγούδια του, την ποίησή του, τις καθηλωτικές κοινωνικές και πολιτικές παρεμβάσεις του».

»Ίσως περισσότερο από όλα, κινούμενος διαρκώς μεταξύ παράδοσης και νεωτερικής ματιάς, μας επανασύστησε μια οικεία μορφή του εαυτού μας και ανανοηματοδότησε την παράδοσή μας, καλώντας μας στη συλλογική ελληνική γιορτή, σε χορούς κυκλωτικούς «και άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς,» για να ανταμώνουμε φίλοι και συνοδοιπόροι. Στα χρόνια που έτρεξαν χύμα, ο Σαββόπουλος έδωσε μοναδικό και ανεξίτηλο στον χρόνο σχήμα. Είναι μεγάλη μου η θλίψη ότι αποχαιρετώ έναν Έλληνα δημιουργό του δικού του μεγέθους, με λόγια που δεν περιγράφουν ούτε την αξία του, ούτε την προσφορά του για το κτίσιμο της Νέας Ελλάδας. Θα μείνει,εις τον αιώνα, παρών. Όχι μόνο από την εξαίσια ποιητική μουσική δημιουργία του αλλά και την αστείρευτη αγάπη του για την πατρίδα. Προσωπικά αποχαιρετώ έναν πολύτιμο φίλο, ένα μοναδικό άνθρωπο.

Στην οικογένειά του, στην αγαπητή μου Άσπα, στα παιδιά του, τον Κορνήλιο και το Ρωμανό και στα εγγόνια του, στους αμέτρητους φίλους του, απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Το «αντίο» του υπόλοιπου πολιτικού κόσμου

Από τη μεριά του ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών». Και πρόσθεσε: «Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο ''Μπάλλος'', το ''Φορτηγό'', τα ''Τραπεζάκια έξω'', το ''Βρώμικο ψωμί'' και τόσα άλλα, όπου πάντρευε μοναδικά τη ροκ, τη λαϊκή μουσική και τους παραδοσιακούς ήχους. Ο ''Νιόνιος'' δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας σε μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής μουσικής, των μεγάλων Ελλήνων».

Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών.



Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο… pic.twitter.com/2zWgqncNp0 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) October 21, 2025

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει: Ένας μεγάλος Έλληνας τραγουδοποιός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, πέρασε στην αιωνιότητα. Με το έργο του μάς έδειξε πως το τραγούδι μπορεί να είναι στοχασμός, ευαισθησία και ελευθερία μαζί. Οι στίχοι του έγιναν φάροι για τις εποχές μας — μας ένωσαν, μας συγκίνησαν, μας κράτησαν συντροφιά.

Καλό ταξίδι..

Η Ελλάδα θα σιγοτραγουδά πάντα τα λόγια σου.

''Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα…''».

Ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 21, 2025

Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας ανέφερε σε ανάρτησή του: «Μας άφησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ένας δημιουργός που ένωσε εποχές, γενιές και γειτονιές, που έβαλε τη μουσική να συνομιλεί με την ψυχή μιας ολόκληρης χώρας.

Οι στίχοι του έγιναν η φωνή της Ελλάδας, όλων μας. Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή. ''Σε δημοτικό γηπεδάκι, το βραδάκι συρμάτινο πλεχτό κι από πάνω ένα φωτάκι...''

Καλό ταξίδι, Νιόνιο».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου σχολίασε: «Ο ελληνικός πολιτισμός από απόψε έγινε φτωχότερος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ο υπέροχος αυτός δημιουργός δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Διονύση»

O Παύλος Γερουλάνος ανέφερε σε ανάρτησή του: «Διονύση μας αγαπημένε, Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε περήφανοι ο ένας για τον άλλον. Περήφανοι για αυτό που είμαστε και για τους γαλαξίες που φτιάχνουμε. Μόνοι μας και όλοι μαζί. Ακούμπησες τη ζωή, την καρδιά και την ψυχή μας, και το έκανες με τα τραγούδια και με την στάση σου. Το έκανες δημόσια και το έκανες στην παρέα. Θα μας λείψεις τόσο τόσο πολύ σε μια εποχή που σε χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ».