Ο Παναγιώτης Λεμπέσης νέος αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Ο Παναγιώτης Λεμπέσης ορίστηκε στη θέση του αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Μετά την ανακοίνωση ο κ. Λεμπέσης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ Κώστα Σκρέκα για τη μεγάλη τιμή να μου ανατεθούν τα καθήκοντα του αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Δεσμεύομαι ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε να σταθώ άξιος αυτής της εμπιστοσύνης, μπροστά στις δύσκολες και κρίσιμες μάχες που έχουμε μπροστά μας για τον τόπο και την παράταξη, πάντα με στόχο η πατρίδα μας να συνεχίσει στον δρόμο της κανονικότητας και της αληθινής προόδου χάρη στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι από το 2019».

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτηση του αναφέρει: «Συγχαρητήρια στον νέο αναπληρωτή Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Παναγιώτη Λεμπέση. Ένας νέος άνθρωπος αυτοδημιούργητος, που έχει μάθει να αγωνίζεται για το "εμείς" και όχι για το "εγώ" σε μία τόσο κρίσιμη θέση. Ένας καλός μου φίλος και συνεργάτης από τα χρόνια της ΟΝΝΕΔ. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Όλοι μαζί στο πλευρό του πρωθυπουργού και προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη».