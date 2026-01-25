Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε σήμερα «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».

Σε κοινή δήλωση με τη σύζυγό του Μισέλ, ο Ομπάμα υπογραμμίζει ότι, παρά τη δύσκολη αποστολή των ομοσπονδιακών πρακτόρων, οι Αμερικανοί αναμένουν από αυτούς να ενεργούν με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο και σε συνεργασία με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαίνει στη Μινεσότα, όπως επισημαίνει.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

Η δήλωση αναφέρεται στις επιχειρήσεις πρακτόρων της ICE και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, οι οποίοι σύμφωνα με τους Ομπάμα, έχουν υιοθετήσει τακτικές εκφοβισμού, παρενόχλησης και πρόκλησης έντασης, θέτοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης όπως η Μινεάπολη.

Οι τακτικές αυτές χαρακτηρίζονται άνευ προηγουμένου, καθώς ακόμη και ο πρώην ανώτατος νομικός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ τις έχει χαρακτηρίσει ντροπιαστικές, παράνομες και σκληρές.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι συγκεκριμένες πρακτικές έχουν οδηγήσει πλέον στον θανάσιμο πυροβολισμό δύο Αμερικανών πολιτών, του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι, αντί να επιβάλει πειθαρχία και λογοδοσία στους πράκτορες, εμφανίζεται πρόθυμη να κλιμακώσει την κατάσταση, δίνοντας δημόσιες εξηγήσεις που δεν βασίζονται σε σοβαρή έρευνα και διαψεύδονται από διαθέσιμο οπτικό υλικό.

«Αυτό πρέπει να σταματήσει», τονίζουν, καλώντας την κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα την προσέγγισή της και να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, καθώς και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω χάος.

Παράλληλα, οι Ομπάμα εκφράζουν τη στήριξή τους στο κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων που ξέσπασε στη Μινεάπολη και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι αποτελούν υπενθύμιση του ρόλου των πολιτών στη μάχη κατά της αδικίας, στην υπεράσπιση των βασικών ελευθεριών και στη διεκδίκηση λογοδοσίας από την κυβέρνηση.

Το κείμενο της ανακοίνωσης

Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι είναι μια σπαρακτική τραγωδία. Θα έπρεπε επίσης να αποτελέσει ένα καμπανάκι αφύπνισης για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, ότι πολλές από τις θεμελιώδεις αξίες μας ως έθνους δέχονται ολοένα και πιο έντονη επίθεση.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιβολής του νόμου και μετανάστευσης έχουν ένα δύσκολο έργο. Όμως, οι Αμερικανοί αναμένουν από αυτούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με νόμιμο τρόπο, να υπόκεινται και να συνεργάζονται, αντί να συγκρούονται, με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια.

Αυτό όμως δεν είναι που βλέπουμε στη Μινεσότα. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο.

Εδώ και εβδομάδες, πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα δικαίως αγανακτούν, παρακολουθώντας το θέαμα μασκοφόρων νεοσύλλεκτων της ICE και άλλους ομοσπονδιακούς πράκτορες να δρουν με ατιμωρησία και να εφαρμόζουν τακτικές που μοιάζουν σχεδιασμένες για να εκφοβίζουν, να παρενοχλούν, να προκαλούν και να θέτουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης. Αυτές οι πρωτοφανείς τακτικές -τις οποίες ακόμη και ο πρώην επικεφαλής νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ντροπιαστικές, παράνομες και σκληρές- έχουν πλέον οδηγήσει στους θανατηφόρους πυροβολισμούς δύο Αμερικανών πολιτών. Και όμως, αντί να επιχειρήσουν να επιβάλουν έστω και κάποιο στοιχειώδες πλαίσιο πειθαρχίας και λογοδοσίας στους πράκτορες που έχουν αναπτύξει, ο Πρόεδρος και αξιωματούχοι της σημερινής κυβέρνησης φαίνονται πρόθυμοι να κλιμακώσουν την κατάσταση, παρέχοντας παράλληλα δημόσιες εξηγήσεις για τους πυροβολισμούς που σκότωσαν τον κ. Πρέτι και τη Ρενέ Γκουντ, οι οποίες δεν βασίζονται σε καμία σοβαρή έρευνα -και μάλιστα φαίνεται να διαψεύδονται ευθέως από οπτικό υλικό.

Αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα ήλπιζα ότι, μετά και από αυτή τη νέα τραγωδία, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα επανεξετάσουν την προσέγγισή τους και θα αρχίσουν να αναζητούν τρόπους ουσιαστικής συνεργασίας με τον κυβερνήτη Γουόλς και τον δήμαρχο Φρέι, καθώς και με την πολιτειακή και τοπική αστυνομία, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω χάος και να επιτευχθούν νόμιμοι και θεμιτοί στόχοι επιβολής του νόμου.

Στο μεταξύ, κάθε Αμερικανός θα πρέπει να στηρίξει και να αντλήσει έμπνευση από το κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων στη Μινεάπολη και σε άλλα σημεία της χώρας. Αποτελούν μια έγκαιρη υπενθύμιση ότι, τελικά, εναπόκειται στον καθένα μας, ως πολίτη, να υψώνει τη φωνή του απέναντι στην αδικία, να προστατεύει τις βασικές μας ελευθερίες και να ζητά λογοδοσία από την κυβέρνησή μας.