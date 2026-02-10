Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσκεκλημένος στο επίσημο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταβαίνει, αύριο, Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα, προκειμένου να παρακαθήσει στο δείπνο που θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψή του στην Άγκυρα ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Ιερή Καθέδρα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Κυρ. Μητσοτάκης: Στις 15:15 το ραντεβού με τον Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο, που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Κυρ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Εννέα υπουργοί και ένας υφυπουργός της κυβέρνησης θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο αυριανό του ταξίδι στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ), όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Λάνα Ζωχιού

Συγκεκριμένα, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν οι:

• κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών

• κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

• κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης

• κα Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

• κ. Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου

• κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

• κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

• κα Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού

• κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

• κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για οικονομική διπλωματία

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών το πρωί της Τρίτης, τα ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ως προς τα διμερή, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την κ. Ζωχιού, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας είναι μια θεσμοθετημένη περιοδική συνάντηση των δύο ηγετών και έχει σκοπό να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών: «Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Σημείωσε πως «δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες» και τόνισε πως «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου». «Επιδιώκουμε εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας» προσέθεσε.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, επισήμανε πως ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες την ίδια μέρα για τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας, ενώ εκεί θα είναι και ο Τούρκος ομόλογός του. Ανέφερε ακόμη πως η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν θα είναι στην αποστολή, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται με Γρίπη Α.