Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ορίστηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ESM

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) όρισε τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως πρόεδρό του.

Η προεδρία του Έλληνα υπουργού ξεκινά από αύριο, 12 Δεκεμβρίου, και θα διαρκέσει για όσο θα βρίσκεται στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Ο Γενικός Διευθυντής του ESM Pierre Gramegna, δήλωσε:

«Συγχαίρω τον Κυριάκο Πιερρακάκη για τον ορισμό του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM. Αυτός ο ορισμός αναγνωρίζει επίσης πόσο μακριά έχει ανακάμψει η Ελλάδα από την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, με τον ESM να είναι περήφανος που υπήρξε εταίρος σε αυτό το ταξίδι. Η ηγεσία του κ. Πιερρακάκη αναμφίβολα θα βοηθήσει στην προώθηση του κοινού στόχου της σταθερότητας και της ευημερίας σε ολόκληρη την ευρωζώνη»,

Οι πιο σημαντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM απαιτούν ομόφωνη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για δανεισμό κεφαλαίων σε ένα μέλος του ESM».