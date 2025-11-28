Ο Κυρ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, ανοίγοντας επισήμως την κούρσα διαδοχής για ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Βέλγιο ενόψει της ψηφοφορίας της 11ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Κυριάκος Πιερρακάκης και Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ αμφότεροι μέλη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στοχεύουν να προεδρεύσουν των μηνιαίων συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία, κάθε ένα από τα 20 κράτη-μέλη θα διαθέτει μία ισότιμη ψήφο, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη, σημειώνει το Bloomberg, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό: η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από πολλούς Ευρωπαίους εταίρους της και είναι από τα λίγα κράτη-μέλη της ΕΕ που καταγράφουν δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, ο κ. Πιερρακάκης δήλωνε στο Bloomberg ότι μια κορυφαία ευρωπαϊκή θέση για Έλληνα αξιωματούχο «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Στα πρώτα του 40 χρόνια, με σπουδές στην πληροφορική και την πολιτική οικονομία, έχει διανύσει μια ταχεία δημόσια διαδρομή: από υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023), όπου ηγήθηκε της ψηφιοποίησης του κράτους, σε υπουργός Παιδείας που άνοιξε τον δρόμο για ιδιωτικά πανεπιστήμια, και πλέον υπουργός Οικονομίας, αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

Απέναντί του βρίσκεται ο 45χρονος Βέλγος Πιτερ Βαν Πετέγκεμ, αναπληρωτής πρωθυπουργός και από τα πιο έμπειρα μέλη του Eurogroup. Από τον Φεβρουάριο του 2025 ανέλαβε υπουργός Προϋπολογισμού στην κυβέρνηση του Μπάρτ ντε Βέβερ, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών υπό τον Αλεξάντερ ντε Κρόο.

Είχε μάλιστα την προεδρία του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη βελγική προεδρία το 2024. Η υποψηφιότητά του θεωρείται κρίσιμη, καθώς το Βέλγιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για τη χρήση ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας.

Η διαδικασία διαδοχής ξεκίνησε μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ηγήθηκε του Eurogroup για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Σημειώνεται πως ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ — από την G7 έως τις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας — ενώ θα αναλάβει και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη.

Το Eurogroup, που ξεκίνησε ως άτυπο φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, εξελίχθηκε σε μία από τις ομάδες με βαρύνουσα επιρροή στην Ευρώπη την περίοδο της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Τότε, οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες, συχνά τεταμένες συνεδριάσεις, καταλήγοντας σε συμφωνίες μέχρι για τα πακέτα διάσωσης πέντε χωρών, την αναμόρφωση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ και τα δάνεια της ύστατης στιγμής που απέτρεψαν την πτώχευση της Ελλάδας και την έξοδό της από το ευρώ.