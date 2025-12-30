Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα ακούσει αύριο τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο εργοτάξιο του Βοτανικού

Νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης, την πορεία των εργασιών στην ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού επιθεώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νέο γήπεδο, χωρητικότητας περίπου 40.000 θεατών, αποτελεί μέρος της διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με στόχο την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής μέσω της δημιουργίας χώρων πρασίνου, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών.

Οι νέες εγκαταστάσεις στον Βοτανικό θα περιλαμβάνουν, εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου, μεγάλο πάρκο και χώρους αναψυχής.

Συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο χώρο του εργοταξίου, επιβλέποντας τα έργα που έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ως προς τον «σκελετό» της νέας ποδοσφαιρικής αρένας των «πράσινων», με την τοποθέτηση των πρώτων εξεδρών στις κεντρικές κερκίδες.

Το νέο γήπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027 βάσει του χρονοδιαγράμματος που τηρείται, όπως ανέφερε απ’ την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, ευχαριστώντας την κυβέρνηση κι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση ενός ονείρου δεκαετιών για τον Παναθηναϊκό.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Η διπλή ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πια πραγματικότητα και με μεγάλη χαρά βλέπω σήμερα τη σημαντική πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο το οποίο θα είναι ένα πραγματικό “στολίδι”, ένα γήπεδο το οποίο το αξίζει ο Παναθηναϊκός και το ονειρεύονταν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες.

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Το γήπεδο εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης, την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει και με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική αρχή, με μία πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε.

Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ήταν ουσιαστικά μία χωματερή. Τώρα, κάνουμε μια πολύ σημαντική ανάπλαση, ο Ερασιτέχνης θα αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις, θα προστεθούν άλλες χρήσεις, έτσι ώστε μια περιοχή που ουσιαστικά ήταν η “μαύρη τρύπα” της Αθήνας να αποκτήσει καινούρια ζωή και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια, για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί συνολικά αυτή η περιοχή.

Θέλω να θυμίσω ότι το έργο αυτό γίνεται με σημαντικότατους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Θεωρούμε, όμως, ότι είναι μία επένδυση η οποία θα πιάσει τόπο, όχι μόνο γιατί ο Παναθηναϊκός αξίζει να αποκτήσει αυτό το γήπεδο, το οποίο -όπως είπα- πολλές δεκαετίες το ονειρεύονται οι φίλοι του, αλλά και γιατί συνολικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μία εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή, η οποία είναι τόσο κοντά, όμως, στο κέντρο της Αθήνας.

Οπότε, προσβλέπουμε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Να ευχαριστήσω την κοινοπραξία και όλους τους εργαζόμενους, όπως βλέπετε είναι σημαντικός αριθμός απασχολούμενων στο έργο αυτό, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες, και προσβλέπουμε στην παράδοση του έργου, όπως έχει συμφωνηθεί, τον Μάιο του 2027. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλες και όλους».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε από την πλευρά του: «Είναι ένα πραγματικό παράδειγμα, εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ, για να ολοκληρωθεί ένα “στολίδι” στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την εξαιρετική συνεργασία».

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε: «Όπως βλέπετε, κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε, το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει και η κοινοπραξία. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους, γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια, που πραγματοποιεί ένα όνειρο που είχαν οι Παναθηναϊκοί, να αποκτήσουν γήπεδο δικό τους».