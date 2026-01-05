Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISS
Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Παρίσι την Τρίτη για τη συμμαχία των Πρόθυμων της Ουκρανίας
Κ. Μερελής (ΕΕΘ)
Το 2025 βάλαμε τις βάσεις για δυνατές τοπικές αγορές – Το 2026 συνεχίζουμε
05/01/2026 • 09:04 • Επιχειρήσεις
Κεντρική Μακεδονία: Τα έργα του 2026 που αλλάζουν επίπεδο στις υποδομές
05/01/2026 • 09:07 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Γιώργος Νεοχωρίτης