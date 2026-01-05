Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Παρίσι την Τρίτη για τη συμμαχία των Πρόθυμων της Ουκρανίας
Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Παρίσι την Τρίτη για τη συμμαχία των Πρόθυμων της Ουκρανίας

05/01/2026 • 16:15
05/01/2026 • 16:15
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

