Ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Σιγκαπούρη: Στο επίκεντρο η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός και της Ασίας

Στη Σιγκαπούρη βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Λόρενς Ουόνγκ, καθώς και με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Θάρμαν Σανμουγκαρατνάμ.

Ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του θα συμμετάσχει στο συνέδριο «Bloomberg New Economy Forum», το οποίο φέρνει κοντά επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

​Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, καθώς τον Δεκέμβριο του 2022 είχε συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Lee Hsien Loong, προκάτοχο του κ. Ουόνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ομάδα χωρών ASEAN. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Ελλάδα και Σιγκαπούρη έχουν κοινά, καθώς είναι δύο χώρες που πιστεύουν στην πολυμέρεια, στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και στο ελεύθερο εμπόριο.

Στην ατζέντα των πολιτικών επαφών του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης, καθώς και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στη διακυβέρνηση, όπου η Σιγκαπούρη συνιστά παγκόσμιο πρότυπο.

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο μεγαλύτερο γεγονός (event) στην ευρύτερη περιοχή, που είναι το συνέδριο «Bloomberg New Economy Forum», το οποίο φέρνει κοντά επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Forum, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait, με επίκεντρο την Ευρώπη -και τις προκλήσεις, οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί σε ένα τέτοιο κοινό προτάσσοντας το success story της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται εδώ στη Σιγκαπούρη με τον πρωθυπουργό

Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με επενδυτές. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται εδώ προκειμένου να αναπτύξει τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας, τόσο σε παραδοσιακούς κλάδους όσο και σε αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, με βατήρα την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας αλλά και τα θετικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη Σιγκαπούρη, ο Κ. Μητσοτάκης θα έχει σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και οργανισμούς, που έχουν σημαντική παρουσία σε ευρύ κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων στη Σιγκαπούρη, τη Νοτιοανατολική Ασία και ευρύτερα. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε παραδοσιακούς και ανερχόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.