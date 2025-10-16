Ο Κυρ. Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει το πρωί της Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του κανονισμού της Βουλής.

Η ομιλία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11:00.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της παρουσίας του στην Αίγυπτο για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ακόμα πως ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων που φέρνει η ενεργητική διπλωματία σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων.

Όπως αναμένεται να πει στην Βουλή ο Πρωθυπουργός, η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 και αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας, της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά. Και η άμυνα να αποτελεί την μια όψη της ασπίδας, ενώ η άλλη όψη της είναι η διπλωματία.

Σε ότι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, αναμένεται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, τονίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει.

Παράλληλα, θα υπενθυμίσει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και πως ούτε εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό, ο οποίος αποδίδει:

Επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια

Συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή της Chevron

Δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.

Γεγονότα, τα οποία όπως αναμένεται να σημειώσει, συνιστούν ότι η Ελλάδα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και όχι σε επίπεδο συνθημάτων και φωνασκιών.