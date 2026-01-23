Ό. Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τα παιδιά μαζί με άλλους 179 - Έκανα χρήση γιατί αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής της στο Facebook στη χρήση της ρύθμισης που έκανε για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της, υποστηρίζοντας ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς όπως ανέφερε αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα». Σχετικά δε με τη ρύθμιση γενικότερα, ανέφερε ότι αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές συνολικά, ενώ όπως είπε η ίδια την ψήφισε, καθώς τη θεωρεί «σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών».

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη:

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».