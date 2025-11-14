O. Κεφαλογιάννη και Απ. Τζιτζικώστας εγκαινίασαν τις εκθέσεις Philoxenia-Hotelia και Food & Drinks στη Θεσσαλονίκη

Στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του τουρισμού στην Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα, ενόψει και της παρουσίασης, τον Απρίλιο του 2026, της πρώτης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον κλάδο στην ΕΕ.

Τα παραπάνω επισήμανε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων των εκθέσεων Philoxenia-Hotelia και Food & Drinks by Detrop της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ. «Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά ιστορικό, την πρώτη στην ιστορία της Ένωσης ολοκληρωμένη, πραγματικά κοινή για όλες τις χώρες, ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό. Δεν είχε λογική τόσα χρόνια ένας τόσο σημαντικός κλάδος για την Ευρώπη να μην έχει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική» υπογράμμισε ο κ.Τζιτζικώστας. Διατύπωσε δε την εκτίμηση ότι σε αυτή τη νέα στρατηγική το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η αυθεντικότητα του τουριστικού της προϊόντος, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα είναι ένας από τους πέντε πιο αγαπημένους προορισμούς στην Ευρώπη και στο Top-10 των δημοφιλέστερων παγκοσμίως.

«Ο τουρισμός δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης (...) Θα έλεγα ότι είναι η ταυτότητά μας και λίγες χώρες στον κόσμο έχουν τόσο ισχυρή, τόσο βαθιά ριζωμένη ταυτότητα φιλοξενίας όπως η Ελλάδα. Το αποδεικνύουν οι αριθμοί: η Ελλάδα κατέγραψε πέρυσι περίπου 123 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (...), τα έσοδα ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ και περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας σήμερα συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό. Η δε συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας ξεπερνάει το 20%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη» σημείωσε ο Επίτροπος.

Αναφερόμενος συνολικά στην Ευρώπη, επισήμανε ότι αυτή βρίσκεται σε μια πρωτοφανή δυναμική τουριστική. «Είμαστε η δεύτερη μικρότερη ήπειρος στον κόσμο, αλλά η πρώτη σε τουριστικές αφίξεις παγκοσμίως. Το 2024 κατεγράφησαν 3,3 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ, ένα ιστορικό υψηλό (...) Και το γεγονός ότι είμαι ο πρώτος Επίτροπος στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλαμβάνει την ευθύνη του τουρισμού πανευρωπαϊκά, δείχνει το βάρος που έχει επιλέξει να ρίξει πλέον η ΕΕ σε αυτή τη βιομηχανία» είπε.

Πρόσθεσε ότι στον τουρισμό η Ευρώπη δεν χρειάζεται κάποιο brand -«είναι το brand», αρκεί να το χρησιμοποιήσει σωστά και προς όφελός της. «Γιατί ενώ είμαστε ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, σήμερα το ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται την Ευρώπη έξω από τα σύνορα της Ευρώπης, δηλαδή από τρίτες χώρες, είναι μόλις στο 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες δυνατότητες έχουμε να συνεχίσουμε αυτή την ανοδική πορεία» εκτίμησε, ενώ πρόσθεσε ότι οι κορυφαίες προτεραιότητες της υπό κατάρτιση ευρωπαϊκής στρατηγικής που θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο είναι τρεις: να παραμείνει η Ευρώπη κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με ανταγωνιστικότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια, να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές επιχειρήσεις για να ωφελούνται πραγματικά από τον τουρισμό και να αναδειχθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα από τον τουρισμό, που είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της ηπείρου παγκοσμίως.

Χρονιά ανόδου για τον ελληνικό τουρισμό και το 2025

Την πεποίθηση ότι «ο τουρισμός είναι η μεγάλη εθνική επιτυχία» εξέφρασε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστοποιώντας πως τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2025 θα είναι χρονιά ανόδου για τον ελληνικό τουρισμό, με άνοδο στις αφίξεις «και -το κυριότερο- μια πολύ σημαντική αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις», έπειτα από δύο διαδοχικές θετικές χρονιές. Ταυτόχρονα καταγράφεται φέτος αύξηση εσόδων και κατά την περίοδο εκτός τουριστικής αιχμής, του λεγόμενους «πλάγιους μήνες». Όπως είπε, αυτά είναι τα απτά αποτελέσματα της προσπάθειας των τοπικών κοινωνιών, των επιχειρήσεων και του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας, αλλά και μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής και πολιτικής, που ήδη αποδίδει καρπούς «και σύντομα θα αποδώσει ακόμα περισσότερα».

Η κα Κεφαλογιάννη, που εγκαινίασε τις εκθέσεις, υπενθύμισε ότι στόχος είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, με γνώμονα τη διαφύλαξη του μέτρου και της ισορροπίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και τις κοινωνίες, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. «Για την επίτευξη των στόχων μας προχωρούμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών (...) Πολλές από τις παρεμβάσεις μας έχω ήδη προτείνει να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή στρατηγική που θα παρουσιαστεί από τον Ευρωπαίο Επίτροπο το 2026» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη προχωρήσει, στους στόχους, αλλά και στο γεγονός ότι έχει δρομολογηθεί ο ολικός επανασχεδιασμός του visit greece.gr.

«Στοχεύουμε συνολικά σε ένα σύγχρονο αφήγημα για τον τουρισμό, στην ολοκληρωμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος, στην ουσιαστική αναβάθμιση της εικόνας και της ταυτότητας της Ελλάδας ως προορισμού. Ταυτόχρονα (...) στόχος είναι η στήριξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου (...) Ενισχύσαμε τη στελέχωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των σχολών εκπαίδευσης, ενώ υλοποιούμε προγράμματα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκκίνηση χιλιάδων εργαζομένων στον τουρισμό και μακροχρόνια ανέργων» είπε και πρόσθεσε ότι τίθενται συνολικά στέρεα θεμέλια για την ποιοτική ανάπτυξη της χώρας και για να διαμορφωθεί ισχυρό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο μέλλον για τον ελληνικό λαό.

Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Τάσος Τζήκας, πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo AE, αφού υπενθύμισε τα μεγέθη του εκθεσιακού τετραδύμου -550 εκθέτες, συμμετοχές από 21 χώρες, περίπου 4.500 επιχειρηματικά ραντεβού- αναφέρθηκε στη «χρυσή» δωδεκαετία 2013-2025, κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρεία παρουσίασε τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων αρκετών ετών και επιπλέον εκκίνησε ο σχεδιασμός για το μεγάλο εγχείρημα της ανάπλασης. Μάλιστα, για τον σχεδιασμό του νέου εκθεσιακού κέντρου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα είναι το ωραιότερο της Ευρώπης, ενώ εξήρε το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή του κ.Τζιτζικώστα για το πρότζεκτ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας (ο οποίος είπε ότι ο τουρισμός στηρίζει την Ελλάδα και η Ελλάδα τον τουρισμό και γνωστοποίησε ότι τον Δεκέμβριο εκκινεί εκστρατεία, με επισκέψεις κυρίως στα Βαλκάνια, σε συνεργασία με φορείς, προκειμένου να επιτευχθούν νέες συνέργειες και συνεργασίες με τα κράτη αυτά, μεταξύ άλλων και στον τουρισμό) και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννης Ανδριανός (που είπε ότι το υπουργείο δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει την ισχυρή γαστρονομική ταυτότητα της Ελλάδας και την ακόμη στενότερη σύνδεσή της με τον τουρισμό).

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον τουρισμό αναμένεται να έχει το 2026 ο δήμος Θεσσαλονίκης, όπως επισήμανε κατά τον χαιρετισμό του ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτηρίζοντας ως επόμενο στόχο την απευθείας (αεροπορική) σύνδεση της πόλης με τις ΗΠΑ, ενώ η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, επισήμανε ότι το τρίπτυχο τουρισμός, αγροδιατροφή και καινοτομία είναι οι τρεις πυλώνες αναπτυξης της περιφέρειας, στις οποίες δίδεται ιδιαίτερη έμφαση._