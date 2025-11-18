Χ. Θεοχάρης

Η συμμετοχή μου στη 5η Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο «ReBuild Ukraine 2025», που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 13 και 14 Νοεμβρίου, αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία να επιβεβαιώσω ότι η Ελλάδα πλέον δεν παρακολουθεί μόνο τις διεθνείς εξελίξεις αλλά τις συνδιαμορφώνει.

Ότι ο ρόλος μας είναι πλέον ενεργητικός, ουσιαστικός και αναγνωρίσιμος. Η χώρα μας μπορεί, πρέπει και θα είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όχι μόνο ως εταίρος αλληλεγγύης, αλλά και ως πυλώνας τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικής οικονομικής διπλωματίας.

Ως Υφυπουργός Εξωτερικών, είχα την τιμή να ηγηθώ μιας δυναμικής επιχειρηματικής αποστολής δεκατριών ελληνικών εταιρειών. Πρόκειται για εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που εκπροσωπούν κλάδους όπου η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Κατασκευές, δομικά υλικά, διαχείριση αποβλήτων, συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες real estate. Το Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας, που οργανώθηκε με την ουσιαστική και καθοριστική συμβολή της Enterprise Greece, αποτύπωσε στην πράξη αυτό που συχνά διακηρύσσουμε. Ότι η ανάπτυξη της χώρας μας περνά μέσα από την εξωστρέφεια, την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και την ενεργό μας παρουσία στις μεγάλες διεθνείς πρωτοβουλίες.

Στο High-Level Panel «Ukraine’s Energy Transformation – Strategic Policy Vision» ανέδειξα τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή μας.

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αναδυόμενη περιφερειακή ενεργειακή δύναμη.

Η ταχεία απεξάρτησή της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, και η ενίσχυση των υποδομών LNG δεν αποτελούν για εμάς μόνο στοιχεία ενός εθνικού ενεργειακού σχεδίου.

Συνιστούν και έναν στρατηγικό άξονα που συνδέει την ελληνική σταθερότητα με την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Η συζήτηση στο πάνελ του συνεδρίου ανέδειξε και μια ακόμη κρίσιμη παράμετρο. Η ενεργειακή ανασυγκρότηση της Ουκρανίας εκτός από την τεχνική της διάσταση, αποτελεί σημαντική στρατηγική επιλογή για ολόκληρη την Ευρώπη. Με το ενεργειακό της σύστημα να έχει πληγεί σε ποσοστό άνω του 50%, η χώρα χρειάζεται όχι απλώς επείγουσες λύσεις αλλά μια συνολική μετάβαση προς ένα αποκεντρωμένο, καθαρό, διασυνδεδεμένο και ευρωπαϊκά ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο.

Η Ελλάδα, με την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, Μολδαβίας έως και την Ουκρανία, αποκτά ρόλο πολλαπλασιαστή ισχύος αυτής της μετάβασης. Παράλληλα, η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας επιβεβαιώνει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για την Ουκρανία.

Οι διμερείς συναντήσεις που πραγματοποίησα στη Βαρσοβία επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα ευρύ, απτό και ώριμο πεδίο συνεργασίας.

Με τον Υφυπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας, συζητήσαμε τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και τις επενδυτικές δυνατότητες στην ενίσχυση του ουκρανικού δικτύου.

Με την Υφυπουργό Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών, εστιάσαμε σε έργα ανοικοδόμησης και στις ανάγκες τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Με τον Υφυπουργό Οικονομικών, εξετάσαμε τρόπους ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου και συμπράξεις σε έργα υποδομής με κατάλληλη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, με τους Υφυπουργούς Αθλητισμού και Τουρισμού και Εξωτερικών της Πολωνίας, συζητήσαμε την ενίσχυση των τουριστικών ροών Ελλάδας - Πολωνίας, την προώθηση επενδύσεων σε τουριστικές υποδομές, τη σύσφιξη των σχέσεων των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών, καθώς και τον συντονισμό Ελλάδας - Πολωνίας στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Η εμπειρία μου από το ReBuild Ukraine 2025 ήταν μια έντονη επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ανοικοδόμησης και ενεργειακής αναδιάρθρωσης της Ουκρανίας.

Η επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι που ακολούθησε, στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου, και η συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, αποτέλεσαν μια ισχυρή επιβεβαίωση του πρωταγωνιστικού ρόλου που αναλαμβάνει πλέον η Ελλάδα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής σταθερότητας και ασφάλειας.

Μπορούμε ξεκάθαρα να προσφέρουμε τεχνογνωσία, εξειδίκευση, ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρές επιχειρήσεις που θέλουν και μπορούν να επενδύσουν.

Πάνω από όλα, όμως, μπορούμε να προσφέρουμε συνέπεια.

Συνέπεια στην ευρωπαϊκή μας πορεία, συνέπεια στις διεθνείς μας δεσμεύσεις, συνέπεια στη σταθερή στήριξη ενός λαού που αμύνεται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του.

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας δεν είναι απλώς ένα τεχνικό εγχείρημα. Είναι ένα πολιτικό και ηθικό πρόταγμα για όλη την Ευρώπη.

Και η Ελλάδα είναι παρούσα, με ευθύνη, με στρατηγική και με μια καθαρή προοπτική για το μέλλον.