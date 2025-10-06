Ο ανάλγητος  

Η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια δεν ήταν ούτε τυχαία, ούτε αθώα. Δεν σηκώθηκε ένα πρωί ο υπουργός Άμυνας και είπε «ας κάνω μία δήλωση για τα Τέμπη». Θέλησε να «δηλώσει» αυτήν ακριβώς την εποχή ότι έχει έναν άλλο «λόγο» από εκείνον του πρωθυπουργού και από την πλούσια ατζέντα των ημερών επέλεξε τα Τέμπη. Θα μπορούσε να μιλήσει για την ακρίβεια. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για κάτι άλλο. Αλλά επέλεξε τα Τέμπη. Να θυμίσουμε ότι πριν μερικές μέρες το ίδιο ακριβώς έκανε και ο κ. Σαμαράς. Και εκείνος επέλεξε τα Τέμπη. Οι φήμες ότι ο κ. Δένδιας «πιέστηκε» από τον Αντώνη Σαμαρά να κινηθεί κατά κάποιον τρόπο, προκειμένου ο πρώην πρωθυπουργός να έχει έναν λόγο να καθυστερήσει την ανακοίνωση ίδρυσης του κόμματός του, μένει να αποδειχτούν.

Το μακρινό 49 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας έλαβε την εντολή από τη Σύγκλητο να διαλύσει τον στρατό του και να επιτρέψει στη Ρώμη. Η πετυχημένη θητεία του ως ύπατος της Εντεύθεν των Άλπεων Γαλατίας (σημερινής Βόρειας Ιταλίας) τρόμαξε τους συγκλητικούς και είπαν να πάρουν τα μέτρα τους! Στις 10 Ιανουαρίου ο Ιούλιος Καίσαρας με τον στρατό του έφθασε στον ποταμό Ρουβίκωνα και αφού τον πέρασε φέρεται να είπε την ιστορική φράση «alea iacta est». Δηλαδή «ο κύβος ερρίφθη». Η είσοδος με στρατό στην Ιταλία καταπατούσε τον νόμο που απαγόρευε σ' έναν στρατηγό να οδηγεί τον στρατό του έξω από την επαρχία Η ενέργειά του αυτή, που ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου εναντίον της Συγκλήτου, οδήγησε στον τετραετή εμφύλιο πόλεμο (49-45 π.Χ) με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα.

Προσπαθώ να βρω το προηγούμενο διάβημα του υπουργείου Εξωτερικών. Πριν δηλαδή απ’ αυτό στο οποίο προχώρησε ο κ. Γεραπετρίτης προς το Ισραήλ και με αφορμή την σύλληψη των Ελλήνων ακτιβιστών. Ακόμη ψάχνω...

Με προβληματίζει, επίσης, η εμμονή του άλλοτε υπουργού των Εξωτερικών Δημήτριου με το θέμα της αναγνώρισης την Παλαιστίνης. Μετά από το σχέδιο Τραμπ ακόμη και ο Ταγίπ άλλαξε ρότα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι η βελόνα κόλλησε.

Η μπάλα για τη στήριξη της Βιομηχανίας από το αυξημένο ενεργειακό κόστος βρίσκεται στα χέρια του πρωθυπουργού. Θα υπάρχει σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπου θα αποφασιστεί το πλαίσιο και οι όροι στήριξης. Οι βιομήχανοι ζητούν ένα πρόγραμμα που κοστίζει περίπου 285 εκατ. ετησίως, ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο θα καλυφθεί το σύνολο της κατανάλωσης. Όλα θα κριθούν στη σύσκεψη, ενώ υπενθυμίζεται πως αύριο ο πρωθυπουργός θα παραστεί σε εκδήλωση του ΣΕΒ.

Ο Σκλαβενίτης έχει δίκιο για το περίφημο πρόστιμο. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η ενοχλητική αλήθεια. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έχει άποψη και θα υποστηρίξει μέχρι τέλους. Και καλά κάνει!

Tην πόρτα του Μαξίμου πέρασε ο αντιπρόεδρος της Google. Όπως είναι γνωστό μίλησε για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο. Κάτι μου λέει όμως πως υπήρξε συζήτηση και για τα data centers που έχει ανακοινώσει ο πολυεθνικός κολοσσός ότι θα φτιάξει. Το business plan δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη...

Δεν με αφήνει να αγιάσω ο Αλέξης Τσίπρας. Μίλησε στο Στρασβούργο για «κράτος τρομοκράτη» και για «πειρατεία του Ισραήλ στον στολίσκο στη Γάζα». Μου έστειλαν ένα δημοσίευμα όπου ο πρόεδρος Αλέξης αναγνώρισε – ως πρωθυπουργός – την Ιερουσαλήμ ως ιστορική πρωτεύουσα του Ισραήλ. Του σημερινού «κράτους δολοφόνου» που «για χρόνια πιέζει τους Παλαιστινίους», κατά τα λεγόμενα Τσίπρα. Αντιγράφω από το αγαπημένο, του προέδρου Αλέξη, Βήμα: «Ερωτηματικά προκαλεί η κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να αναγνωρίσει ως «ιστορική πρωτεύουσα» του Ισραήλ την Ιερουσαλήμ υπογράφοντας στο βιβλίο επισκεπτών του Προεδρικού Μεγάρου της χώρας κατά τη συνάντηση που είχε με τον ισραηλινό Πρόεδρο Ρέουβεν Ρίβλιν».

Ο ανάλγητος